Grande Fratello Vip 2026, Simone verrà riammesso? Svelato il verdetto finale sul possibile ritorno

Pubblicazione: 29 settembre alle 08:00

La speranza di Simone Annicchiarico di poter tornare nella Casa del Grande Fratello Vip è durata soltanto pochi giorni. Dopo la richiesta di una seconda possibilità arrivata in studio, il reality ha analizzato nuovamente quanto accaduto e ora ha preso una decisione definitiva: il concorrente non può rientrare in gioco. A chiudere il caso è stata Ilary Blasi durante la puntata di lunedì 28 settembre, quando ha letto in diretta il nuovo comunicato del Grande Fratello.

“Il Grande Fratello ha analizzato nel dettaglio il regolamento, ma ci sono delle regole e dei precedenti che non ammettono eccezione e chi pronuncia le frasi che ha pronunciato Simone è squalificato senza appello”. - Ilary Balsi

"Il Grande Fratello ha analizzato nel dettaglio il regolamento, ma ci sono delle regole e dei precedenti che non ammettono eccezione e chi pronuncia le frasi che ha pronunciato Simone è squalificato senza appello." #GFVIP pic.twitter.com/Itx9CE5Nhk — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 28, 2026

Nessun ripensamento, dunque.resta valida e il conduttore non avrà la possibilità di varcare nuovamente la porta rossa come concorrente. Una decisione chea una vicenda iniziata nel pomeriggio di giovedì 24 settembre., impegnato nella preparazione di un piatto di pasta, quando si è lasciato sfuggire sottovoce un'espressione non consentita dal regolamento.

Il momento è stato catturato dalle telecamere della diretta streaming e ha cominciato rapidamente a circolare sui social. Poco dopo è arrivato il provvedimento più pesante: il Grande Fratello ha comunicato che Simone doveva abbandonare immediatamente la Casa. Un addio particolarmente brusco per uno dei concorrenti che, nonostante fosse entrato da appena una settimana, era già riuscito a conquistare una parte importante del pubblico.

La storia sembrava però non essere ancora completamente chiusa. Durante la puntata del 25 settembre, Annicchiarico è infatti tornato davanti alle telecamere per spiegare quanto accaduto e chiedere scusa. Il conduttore si è mostrato profondamente amareggiato, parlando di un vero e proprio “blackout” e arrivando a definire quanto successo un “vuoto sinaptico”. “Mi sono sentito tradito da me stesso”, aveva ammesso Simone, spiegando quanto gli fosse costato accettare di partecipare al programma e quanto, contrariamente ai timori iniziali, si stesse trovando bene all'interno della Casa.

Simone Annicchiarico, fonte: YouTube

Le sue scuse erano state rivolte non soltanto al pubblico, ma anche agli altri concorrenti e alla produzione.aveva riconosciuto di aver dato un pessimo esempio e raccontato di non riuscire ancora a spiegarsi come quella frase gli fosse potuta sfuggire.aveva comunque dovuto ufficializzare il provvedimento: per l'espressione, Simone non avrebbe potuto rientrare nella Casa. Proprio in quel momento era però arrivato il tentativo che, visto cheaveva chiesto esplicitamente una seconda possibilità, domandando alla produzione di poter tornare in gioco.

Ilary non aveva chiuso immediatamente la porta e aveva promesso di inoltrare la richiesta al Grande Fratello, rimandando ogni decisione ai giorni successivi. Una possibilità che aveva inevitabilmente riacceso le speranze di chi, sui social, aveva contestato duramente la squalifica. Il provvedimento aveva infatti diviso il pubblico, con numerosi spettatori convinti che l'espulsione fosse eccessiva, soprattutto considerando il contesto nel quale era stata pronunciata la frase. Anche Selvaggia Lucarelli, opinionista di questa edizione insieme a Cesara Buonamici, aveva ironizzato sulla decisione, mentre nella Casa diversi concorrenti erano apparsi molto provati dalla partenza improvvisa di Simone.

Ma come abbiamo accennato poco sopra nell'articolo, la produzione ha scelto di non fare eccezioni. Il riferimento ai “precedenti” contenuto nel nuovo comunicato non è casuale. Nella storia del Grande Fratello e del Grande Fratello Vip sono stati diversi i concorrenti squalificati dopo aver pronunciato espressioni blasfeme. Tra i casi più ricordati ci sono quelli di Marco Predolin e Gianluca Impastato nel 2017, oltre a Denis Dosio e Stefano Bettarini nel 2020. Anche Riccardo Fogli, nel 2022, fu costretto ad abbandonare il programma meno di ventiquattro ore dopo il suo ingresso per un episodio analogo.

Simone Annicchiarico, fonte: X

È proprio questa linea adottata negli anni ad aver pesato sulla decisione finale. Concedere auna seconda possibilità avrebbe significato introdurre un'eccezione rispetto a provvedimenti già presi in passato per. Da qui la formula utilizzata dal programma, che questa volta: “squalificato senza appello”. Per Annicchiarico si chiude così definitivamente, ma capace di lasciare un segno molto più forte di quanto probabilmente lui stesso immaginasse al momento dell'ingresso.

E la conferma della sua squalifica arriva proprio nella serata in cui il Grande Fratello Vip ha perso un'altra concorrente, ma per ragioni completamente diverse. Michelle Masullo è infatti diventata la prima eliminata dal pubblico dell'edizione 2026, dopo aver perso il televoto ed essere stata costretta ad abbandonare la Casa. Due addii nel giro di pochi giorni e due verdetti completamente differenti: quello di Michelle deciso dagli spettatori, quello di Simone stabilito dal regolamento. E per Annicchiarico, dopo l'ultimo comunicato letto da Ilary Blasi, questa volta non resta più alcuno spiraglio per tornare in gioco.