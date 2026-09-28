Grande Fratello Vip 2026, arriva la prima eliminazione: nessuno se lo aspettava ma deve lasciare la Casa

Pubblicazione: 28 settembre alle 23:01

La prima eliminazione del Grande Fratello Vip 2026 è arrivata durante la puntata di lunedì 28 settembre: Michelle Masullo ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa, dopo essere risultata la concorrente meno votata dal pubblico. Il verdetto è arrivato al termine del televoto che vedeva in nomination ben sei concorrenti: Carmen Di Pietro, Federica Morello, Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Giancarlo Danto e Michelle Masullo. Questa volta la posta in gioco era particolarmente alta, perché il pubblico non era chiamato semplicemente a indicare un preferito: chi avesse raccolto meno consensi avrebbe dovuto lasciare il programma.

Nel corso della diretta,ha progressivamente comunicato i nomi dei concorrenti salvi e tra le prime a poter tirare un sospiro di sollievo sono state, mentre Michelle è rimasta ad attendere il verdetto insieme ad alcuni degli altri nominati. Proprio durante l'attesa non sono mancate le tensioni, visto che, lamentandosi dell'atteggiamento che i due avrebbero avuto nei suoi confronti durante la permanenza nella Casa.

Uno degli ultimi momenti del suo percorso al Grande Fratello si è così trasformato in un acceso faccia a faccia prima della comunicazione definitiva. Alla fine non c'è stato più spazio per i dubbi: il pubblico ha scelto e il Grande Fratello ha comunicato ufficialmente l'uscita di Michelle: “Il pubblico ha deciso: Michelle deve abbandonare la Casa”, ha affermato con fermezza Ilary Blasi. Per lei si conclude quindi molto presto un'avventura iniziata soltanto pochi giorni fa.

Il pubblico ha deciso: Michelle deve abbandonare la Casa. #GFVIP pic.twitter.com/FGOvZIHfra — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 28, 2026

Michelle aveva infatti fatto il suo ingresso nella Casa il 19 settembre, peraltro in una serata particolarmente speciale: aveva appena festeggiato il compleanno e ad accoglierla era stata organizzata una sorpresa con una gigantesca torta dalla quale era comparsa Valeria Marini. Ma Michelle Masullo non era un volto completamente nuovo per il pubblico televisivo. Friulana, classe 1999, modella e DJ, è conosciuta anche con il nome d'arte Mixelle e in passato è stata una delle professoresse de L'Eredità.

Ha inoltre partecipato a, formando con lei la squadra delle DJ e arrivando fino al secondo posto. Proprio quello con Jo Squillo è uno dei rapporti più importanti della sua vita, con le due che si sono conosciute quandoera ancora molto giovane e cercava di costruirsi una carriera nel mondo della moda. La concorrente ha raccontato nella Casa di essersigià durante gli anni del liceo, determinata a conquistare la propria indipendenza senza affidarsi economicamente alla famiglia.

In quel periodo sarebbe arrivato l'incontro destinato a cambiarle la vita. Jo Squillo le offrì il proprio sostegno, ospitandola inizialmente a casa del padre e successivamente con lei. Il rapporto è diventato con il tempo talmente profondo che Michelle ha raccontato di considerarla una seconda madre, pur precisando di avere oggi un bellissimo legame anche con la propria mamma. Parallelamente alla moda, Michelle ha coltivato la passione per la musica e dopo essersi laureata in Comunicazione, Media e Pubblicità alla IULM, durante la pandemia ha cominciato a esibirsi come DJ sui social, trasformando progressivamente quella passione in un vero lavoro.

Michelle Masullo al Grande Fratello Vip, fonte Mediaset

Il Grande Fratello l'aveva presentata come una ragazza combattiva, ambiziosa e testarda, mentre lei stessa si era definita una “caciarona” con una grande voglia di divertirsi. Era entrata inoltre da single, senza escludere la possibilità di trovare l'amore proprio durante l'esperienza nel reality. Il tempo a disposizione è stato però decisamente inferiore alle aspettative e dopo poco più di una settimana nella Casa, il primo televoto eliminatorio della stagione ha decretato la sua uscita.