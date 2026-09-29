Polemica al GF Vip, il flirt di Carmen Di Pietro non convince: il pubblico insorge
Polemica al GF Vip 2026: il pubblico critica la scelta di aprire la puntata con il flirt Carmen-Danto. Reactions social e dubbi sulla strategia editoriale.
La quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda lunedì 28 settembre su Canale 5, ha acceso una polemica inaspettata. Questa volta, sotto la lente d'ingrandimento del pubblico social è finita una scelta editoriale precisa: l'apertura della diretta con il presunto flirt tra Carmen Di Pietro e Giancarlo Danto.
E invece, gli autori hanno scelto di puntare tutto su massaggi, abbracci e sguardi complici tra la showgirl e il personal trainer. Eppure, proprio questa spontaneità è stata messa in discussione non solo dal pubblico da casa, ma anche dagli stessi coinquilini. In confessionale, Giulia Provvedi e Marina La Rosa hanno espresso dubbi sulla reale natura di quell'avvicinamento.
Secondo le due concorrenti, dietro l'interesse di Danto verso Carmen potrebbe celarsi una strategia per ottenere visibilità. Del resto, il personal trainer figura tra i volti meno noti del cast di quest'edizione, e la serata lo vedeva anche coinvolto nelle nomination. Una doppia circostanza che ha alimentato i sospetti: ritagliarsi spazio in puntata attraverso una liaison con uno dei personaggi più iconici del reality italiano sarebbe stata una mossa comprensibile, anche se non necessariamente genuina. Le perplessità non sono rimaste confinate ai confessionali. Anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno manifestato scetticismo durante il confronto in diretta.
La serata, del resto, aveva molto altro da offrire. La prima eliminazione della stagione, le tensioni che si stavano addensando tra alcuni inquilini, le conseguenze della squalifica di Annicchiarico, le nomination che avrebbero ridisegnato gli equilibri nella Casa. Elementi potenzialmente più forti per agganciare il pubblico fin dai primi minuti.