Piera Meloni al GF Vip: "Devo chiudere con Gian Marco", lui sbotta poi cancella tutto

Pubblicazione: 29 settembre alle 16:15

Il Grande Fratello Vip 2026 si conferma ancora una volta il palcoscenico dove le relazioni sentimentali vengono messe a nudo, amplificate dalla pressione delle telecamere e dall'isolamento dalla realtà esterna. Protagonista dell'ultima tempesta emotiva è Piera Meloni, 23 anni, influencer fidanzata da un anno e mezzo con Gian Marco Ciaccia, imprenditore e tennista. La giovane concorrente, dopo settimane di crescente inquietudine, sembra essere giunta a una conclusione che molti consideravano inevitabile: la relazione con Ciaccia deve finire.





La permanenza nella casa più spiata d'Italiaammette di aver seppellito troppo a lungo.in giardino con Guendalina Tavassi e Andreas Muller, dopo l'ultima diretta del reality, le parole della gieffina sono state nette e definitive: "Io con lui ci dovrei chiudere a prescindere, lui viene qua e gli dico chiudiamola qui poi ne parliamo fuori".di Cinecittà: "Ci sono tutta una serie di problematiche già da prima e io indirettamente, nel mio cervello, sapevo che c'erano delle cose che non andavano". Secondo il suo racconto,, preferendo forse la comodità dell'inerzia a un confronto autentico. La distanza fisica e psicologica del Grande Fratello ha funzionato da catalizzatore, costringendola a fare i conti con sentimenti rimasti troppo tempo nel limbo.

L'elemento che ha accelerato questa presa di coscienza ha un nome e un volto: Alessandro Roncaccia, coinquilino della casa che ha rappresentato per Piera una sorta di specchio inaspettato. La giovane ha ammesso pubblicamente di aver provato una curiosità per Roncaccia, seppur negando sentimenti profondi: "Lui è un bellissimo ragazzo, è molto più interessante di quello che sembra. Per Alessandro non provo nulla in questo momento". Come ha confidato ai coinquilini con lucidità disarmante: "Se l'amore fosse stato così grande non mi sarei fatta nemmeno questi grandi dubbi. A prescindere anche se lui viene qua io dico: guarda amore, chiudiamola qua".





"Sono stato lasciato in diretta tv, ridacchiando con un ragazzo che palesemente le interessa. La verità che siete solo due bambini. Una bambina che pensa di essere forte ma non lo è. E lui un grande manipolatore. Parlate di rispetto ma è una parola che non vi appartiene, parlate d’amore ma non sapete nemmeno cosa sia". - Gian Marco Ciaccia

Piera Meloni sul suo (ex?) fidanzato Gian Marco



"Con lui ci dovrei chiudere a prescindere, anche se lui viene qui chiudiamola qua e parliamone fuori.

Ci sono una serie di problematiche già da prima.

Se l'amore fosse stato così grande non mi sarei fatta determinati dubbi"#GFVIP pic.twitter.com/ryWZGRphMO — 🎬📺🎶 (@alzastovolume) September 29, 2026

Dall'altra parte della barricata mediatica,. Dopo aver assistito alle confessioni televisive della fidanzata,, in cui aveva

È intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, opinionista del programma, che ha cercato di alleggerire il peso del giudizio morale sulle spalle della giovane: "Trovo che sia ammirevole che Piera sia così in pena per il ragazzo che ha fuori. Certe cose succedono, non è che si decidono. Quando si parla di sentimenti qualcosa sfugge al controllo. L'unica cosa che deve al fidanzato è la chiarezza, non l'amore eterno". Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Piera è scoppiata in lacrime davanti alle telecamere, confessando il peso emotivo della situazione:

"Sto male perché in questo piccolo mondo che è il Grande Fratello abbiamo molto tempo per stare da soli e fare i conti con alcune cose che non abbiamo preso in considerazione fuori. Io ho sbagliato a non chiarire determinate cose, a non far percepire determinate cose. Il pensiero di poter ferire una persona a cui tengo immensamente mi distrugge. Gian Marco è un ragazzo incredibile e meraviglioso. Posso solo immaginare come si possa sentire". - Piera Meloni

La situazione si preannuncia come uno dei fulcri narrativi delle prossime puntate del Grande Fratello Vip 2026, uno dei pochi triangoli che ha generato dinamiche autentiche in queste prime settimane di programmazione. Il pubblico attende con curiosità morbosa il momento del confronto diretto, che sembra ormai inevitabile. Gian Marco entrerà nella casa per parlare con Piera. Sarà pronto ad accettare una verità che fin qui sembra rifiutare. E Piera avrà la forza di mantenere la sua posizione di fronte all'uomo che ha amato.