Grande Fratello Vip, tra Piera e Roncaccia scatta la scintilla: cosa sta succedendo

Pubblicazione: 29 settembre alle 09:48

Al Grande Fratello Vip cresce l'attenzione intorno al rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Tra i due concorrenti è nata una complicità che, giorno dopo giorno, appare sempre più evidente. A complicare la situazione c'è però un elemento importante, Piera, fuori dalla Casa, è ancora legata sentimentalmente a Gian Marco Ciaccia. La concorrente ha ammesso di attraversare un momento di incertezza e di avere bisogno di tempo per comprendere ciò che prova. Intanto, alcuni inquilini hanno già interpretato la loro vicinanza come qualcosa di più di una semplice amicizia. La questione è così diventata una delle dinamiche più discusse di questa edizione.

. Piera aveva parlato apertamente della propria relazione sentimentale, spiegando però quanto possa essere complicato affrontare un'esperienza come quella del reality mentre si è fidanzati.. A questo si aggiunge l'intesa con Roncaccia, che gli altri concorrenti hanno iniziato a osservare con attenzione.

A rendere la situazione più delicata è soprattutto il fatto che Piera non abbia nascosto le proprie perplessità. La concorrente ha raccontato di apprezzare nel fidanzato quella sensazione di tranquillità che le ha fatto provare, ma allo stesso tempo ha ammesso di sentire il bisogno di emozioni più intense. Ha anche riconosciuto la paura di ferire una persona che non ritiene meritevole di soffrire e la difficoltà di capire quale sia la scelta giusta. Roncaccia, ascoltandola, le ha fatto notare che forse una risposta alle sue domande esiste già dentro di lei.

Anche gli altri abitanti della Casa hanno contribuito ad alimentare il confronto. Giancarlo Danto ha osservato che l'interesse tra Piera e Alessandro sembrerebbe reciproco, mentre Guendalina Tavassi ha sostenuto apertamente che proprio l'attrazione per Roncaccia potrebbe essere alla base della crisi vissuta dalla concorrente. Il tema è arrivato anche al centro di un confronto in confessionale con Guendalina e Jonathan Kashanian, dopo la trasmissione di alcune immagini che mostravano la particolare sintonia tra i due.

Le interpretazioni, però, non coincidono. Guendalina pensa che Piera possa prima o poi lasciarsi andare alla nuova attrazione, mentre Jonathan legge la situazione con maggiore prudenza, secondo lui, la concorrente potrebbe voler affrontare prima un confronto diretto con il fidanzato. Jonathan ha inoltre raccontato di aver assistito a un momento di crisi di Piera durante la notte, ipotizzando che una parte del suo disagio possa essere legata anche al timore del giudizio degli altri.

Nel frattempo, anche fuori dalla Casa la situazione potrebbe avere conseguenze. Gian Marco Ciaccia avrebbe fatto sapere di essere disposto a chiudere la relazione qualora Piera dovesse innamorarsi di un'altra persona. Per questo, più che parlare già di una nuova coppia, la vicenda mostra al momento una concorrente alle prese con sentimenti contrastanti e con una scelta ancora da chiarire. La storia tra Piera e Roncaccia, inoltre, si inserisce in una puntata particolarmente movimentata, segnata anche dalla prima eliminazione ufficiale del pubblico. Saranno i prossimi giorni nella Casa e, soprattutto, il confronto con il fidanzato a stabilire se quella con Roncaccia sia soltanto una complicità nata durante il reality o qualcosa destinato a proseguire anche fuori.