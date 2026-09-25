Giovanni Grazioso volta pagina dopo Temptation Island: ora sarà lui a cercare l’amore a Uomini e Donne

Pubblicazione: 25 settembre alle 08:15

Da Temptation Island direttamente alla poltrona rossa di Uomini e Donne. Le indiscrezioni circolavano ormai da settimane, ma adesso non ci sono più dubbi: Giovanni Grazioso è ufficialmente il nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi. La conferma è arrivata giovedì 24 settembre attraverso i canali ufficiali di WittyTV, che hanno pubblicato il video di presentazione del nuovo protagonista del Trono Classico.

Giovanni entra così adopo essere stato uno dei volti più riconoscibili dell'ultima edizione di, dove aveva partecipato insieme all'ormai ex fidanzata. Un passaggio televisivo che ha qualcosa di particolare, considerando che soltantoera entrato nel villaggio dei sentimenti per capire se fosse possibile salvare una relazione che durava da anni. Adesso lo scenario è completamente cambiato: la storia con Sabrina è finita e sarà lui a conoscere

Giovanni Grazioso ha 31 anni ed è originario di Catania. Il pubblico di Temptation Island lo aveva conosciuto proprio attraverso il complicato rapporto con Sabrina, arrivato al programma in un momento segnato da dubbi e incomprensioni. Il viaggio nei sentimenti non aveva però ricucito la frattura tra i due e la loro relazione si era definitivamente conclusa. Nelle ultime settimane era stata proprio Sabrina, ospite di Verissimo, a tornare sulla fine della storia. Pur ammettendo di provare ancora affetto nei confronti dell'ex fidanzato, aveva spiegato che i due non si vedevano e non si sentivano più.

Nel frattempo, intorno a Giovanni avevano iniziato a circolare parecchie indiscrezioni sul suo futuro televisivo. Già alla fine di agosto si parlava con insistenza di un possibile approdo a Uomini e Donne, anche se successivamente erano emerse ricostruzioni secondo le quali la produzione avrebbe potuto scegliere inizialmente una strada diversa dal trono. Ma alla fine Maria De Filippi e la sua redazione hanno deciso di affidargli direttamente la poltrona rossa. Nel video ufficiale di presentazione, Giovanni ripercorre inevitabilmente anche l'esperienza che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Il suo ingresso rende inoltre ancora più evidente il filo che negli anni ha legato. Non è infatti la prima volta che un protagonista delcambia programma restando nell'universo televisivo di, visto che uno dei precedenti, che dopo aver partecipato a Temptation Island con Aurora Betti diventò tronista nella stagione successiva. Per, però, il cambio di prospettiva è particolarmente netto.era arrivato con una compagna e con una relazione da mettere alla prova; aentrerà invece da single, con diverse corteggiatrici pronte a conoscerlo e una scelta da compiere alla fine del percorso.

Il nuovo tronista va ad aggiungersi ai protagonisti già scelti per la stagione 2026/2027 del programma. La sua presentazione è avvenuta durante la registrazione del 24 settembre, come confermato direttamente da WittyTV. E se il suo nome non rappresenta esattamente una sorpresa dopo settimane di indiscrezioni, lo è certamente il modo in cui si è chiuso il cerchio: Giovanni era entrato a Temptation Island (indossando anche scarpe vistosissime) per capire se continuare una storia d'amore e pochi mesi dopo torna davanti alle telecamere per provare a cominciarne una completamente nuova.