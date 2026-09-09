Temptation Island, le vistose scarpe di Giovanni fanno impazzire i social: costano quasi una fortuna

Pubblicazione: 09 settembre alle 08:30

A Temptation Island basta spesso un dettaglio apparentemente insignificante per accendere i social. Questa volta non sono serviti tradimenti, vecchie chat o nuovi confronti: durante la prima puntata di Temptation Island… e poi… e poi…, a finire improvvisamente sotto la lente degli spettatori sono state le scarpe indossate da Giovanni Grazioso. L’ex fidanzato di Sabrina Soussi è tornato davanti a Filippo Bisciglia per raccontare cosa è successo dopo la fine della loro relazione, ma mentre il confronto tra i due diventava sempre più acceso, una parte del pubblico ha cominciato a concentrarsi su tutt’altro.

Aic’erano infatti un, caratterizzate soprattutto da un particolare sistema di lacci che. Un modello impossibile da non notare e che ha immediatamente scatenato commenti, battute e soprattutto una domanda: quanto costano? È bastato che qualcuno sui social parlasse di “scarpe da 700 euro” perché partisse una piccola caccia al modello.

Le calzature ricordano molto da vicino le Rick Owens DRKSHDW Megalace, sneaker decisamente riconoscibili proprio per l'enorme quantità di lacci che caratterizza la tomaia. Il prezzo, effettivamente, non è per tutte le tasche. A seconda della versione, della disponibilità e del rivenditore, modelli appartenenti alla linea Megalace possono superare tranquillamente i 600 euro e arrivare oltre quota 700 euro.

Giovanni Grazioso a Temptation Island, fonte: YouTube

C'è però una precisazione importante: dalle sole immagini trasmesse da Canale 5 non è possibile stabilire con certezza che Giovanni indossasse proprio quel modello, né tantomeno verificarne l'autenticità. Anche sui social qualcuno ha ipotizzato che potesse trattarsi di una scarpa semplicemente ispirata alle celebri Rick Owens.

La somiglianza ha comunque fatto partire inevitabilmente l'ironia., infatti, molti spettatori sono rimasti colpiti dalle proporzioni delle sneaker e dalla loro forma particolarmente massiccia. “Sembrano le scarpe delle Bratz”, ha scherzato qualcuno, mentre altri hanno ironizzato sull'altezza, arrivando a sostenere che sembrasse improvvisamente “più alto di 50 cm”.

Un piccolo caso social che si è inserito in una serata nella quale Grazioso aveva già parecchio da raccontare. La puntata del 7 settembre ha infatti riunito Giovanni e Sabrina dopo la separazione avvenuta durante l'ultima edizione di Temptation Island. Sabrina si è presentata al confronto con un atteggiamento molto diverso rispetto a quello mostrato nel villaggio, arrivando a chiedere scusa all'ex fidanzato per il modo in cui lo aveva trattato.

Insomma, una serata piuttosto movimentata nella quale Giovanni è riuscito a far parlare di sé sia per ciò che ha detto sia per qualcosa di decisamente meno prevedibile. E così, mentre Sabrina tirava fuori vecchie chat e il confronto sentimentale tornava improvvisamente ad accendersi, sui social c'era chi aveva già spostato l'attenzione qualche centimetro più in basso. Perché a Temptation Island, a quanto pare, anche un paio di scarpe può diventare protagonista della puntata.