Temptation Island, Sabrina chiede scusa in lacrime a Giovanni, ma una vecchia chat cambia tutto

Pubblicazione: 08 settembre alle 18:31

Sabrina e Giovanni sembravano aver già scritto la parola fine sulla loro storia dopo Temptation Island. Lei aveva ammesso i propri errori, lui aveva assicurato di non amarla più e, a un mese dal falò, i due si erano salutati confermando la separazione. Eppure, quando sono tornati davanti a Filippo Bisciglia per Temptation Island… e poi… e poi…, è bastata una vecchia conversazione su Instagram per rimettere improvvisamente tutto in discussione.

La puntata speciale andata in onda ilha raccontato cosa è successo durante l'estate ad alcune delle coppie protagoniste dell'edizione 2026. Tra queste c'erano proprio, il cui rapporto era stato uno dei più tormentati dell'intera stagione. I due sono arrivati al nuovo confronto ancora separati, ma con qualcosa da dirsi. A sorprendere inizialmente è stata soprattutto Sabrina. Durante l'estate, infatti, la ragazza ha iniziato a fare i conti con la mancanza dell'ex fidanzato.

Persino un concerto di Emma Marrone, al quale ha partecipato grazie a un biglietto che le aveva regalato proprio Giovanni, ha finito per riportarla con la mente alla loro relazione. Sabrina ha ammesso che avrebbe voluto averlo accanto e, nei video registrati per il programma, non ha nascosto momenti di forte nostalgia. Una situazione decisamente diversa rispetto a quella vista durante Temptation Island. Nel villaggio Sabrina aveva infatti mostrato un forte interesse per il single Lory, arrivando a baciarlo a stampo, e aveva anche ammesso di aver tradito Giovanni in passato. Al falò finale, la loro relazione era quindi arrivata al capolinea e Giovanni aveva successivamente ribadito di non essere più innamorato di lei.

Con il passare delle settimane, però, Sabrina sembra aver guardato a quanto accaduto con occhi diversi. Davanti a Bisciglia ha riconosciuto apertamente di aver trattato male il suo ex e gli ha chiesto scusa, arrivando alle lacrime. “Ti chiedo scusa perché mi rendo conto che ti ho trattato malissimo, mi sento in colpa”, ha confessato Sabrina durante il confronto. Ma Giovanni non sembra intenzionato a tornare indietro. Dopo la fine della relazione ha raccontato di essersi concentrato nuovamente su se stesso, sulla famiglia e sul lavoro.

Pur ribadendo che, ha spiegato di voler voltare pagina e di essere pronto, eventualmente, a innamorarsi di nuovo. Proprio quando il confronto sembrava destinato a concludersi con le scuse di Sabrina e una separazione ormai accettata da entrambi, però,ha infatti raccontato di essere stata contattata dopo Temptation Island da una ragazza che le avrebbe mostrato una vecchia conversazione con Giovanni. Il messaggio risalirebbe a novembre,

Giovanni avrebbe iniziato a seguire questa ragazza su Instagram e le avrebbe poi scritto chiedendole di accettare la sua richiesta perché doveva mostrarle qualcosa. La conversazione, però, non sarebbe proseguita. Per Sabrina quel gesto avrebbe comunque rappresentato una violazione delle regole che i due si erano dati durante la loro relazione. Ed è a quel punto che il clima è cambiato completamente. Le scuse e le lacrime dei minuti precedenti hanno lasciato spazio a un nuovo scontro. Giovanni ha respinto le insinuazioni dell'ex fidanzata, accusandola di volerlo mettere in cattiva luce e sostenendo che i comportamenti dei due non potessero essere messi sullo stesso piano.

Filippo Bisciglia in Temptation Island, fonte: YouTube

La tensione è salita al punto che Filippo Bisciglia è dovuto intervenire per fermarlo. “Ti devi calmare, stai sbagliando, ti stai agitando troppo”, gli ha detto il conduttore. La vecchia chat non dimostra quindi che Giovanni abbia effettivamente tradito Sabrina: dalle ricostruzioni disponibili emerge un messaggio inviato a un'altra ragazza, senza che la conversazione sia poi proseguita. Ma per Sabrina è stato sufficiente per ribaltare almeno in parte la narrazione che si era creata dopo Temptation Island, nella quale era stata soprattutto lei a finire sotto accusa per quanto accaduto nel villaggio e per le ammissioni sul passato.

. Durante lo speciale si è parlato infatti di una possibile frequentazione con un cantante, del quale non è stata rivelata l'identità. La stessa Sabrina avrebbe lasciato intendere che, senza però fornire elementi sufficienti per identificarlo con certezza.

Alla fine, nonostante il pentimento di Sabrina, la nostalgia e l'inaspettata comparsa della vecchia chat di Giovanni, il risultato non cambia: i due sono rimasti separati. Giovanni continua a sostenere di voler andare avanti, mentre Sabrina sembra aver finalmente riconosciuto molti degli errori commessi durante la loro relazione. Ma il loro ultimo incontro ha dimostrato una cosa: dopo sette anni insieme, chiudere davvero tutti i conti è molto più difficile di quanto sembrasse al termine di Temptation Island, come dimostrato dal nuovo speciale. E quella che doveva essere una semplice occasione per raccontare cosa fosse successo durante l'estate si è trasformata nell'ennesimo confronto acceso tra due persone che, pur avendo preso strade diverse, hanno ancora parecchie cose da rimproverarsi.