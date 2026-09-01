Temptation Island non è ancora finito: le coppie tornano in TV e il nuovo speciale promette altri colpi di scena

Pubblicazione: 01 settembre alle 08:30

Temptation Island non è ancora finito. Quando sembrava che l'edizione 2026 avesse ormai raccontato tutto, tra falò infuocati, separazioni e riavvicinamenti, Canale 5 ha deciso di riaccendere le telecamere sulle sette coppie protagoniste dell'ultima stagione. Filippo Bisciglia tornerà infatti alla guida di “Temptation Island e poi… e poi…”, lo speciale che mostrerà al pubblico cosa è successo dopo l'appuntamento dedicato al mese successivo alla fine del viaggio nei sentimenti. E a giudicare dalle pochissime immagini mostrate nel primo promo, per diversi protagonisti la situazione potrebbe essere cambiata ancora una volta.

Non si tratta dunque di una nuova edizione né dell'arrivo di nuove coppie. Al centro dello speciale ci, chiamati a raccontare come sono evolute le loro relazioni una volta tornati definitivamente alla vita di tutti i giorni. Il primo filmato pubblicato sui canali del programma non svela praticamente nulla, ma lascia intravedere abbastanza da far capire che qualche conto è rimasto aperto., che nel promo domanda: “Hai cambiato idea?”. Non viene mostrato chiaramente a chi siano rivolte quelle parole, ma è inevitabile pensare a Diamante Crispino e alla loro storia.

I due erano arrivati a Temptation Island dopo ben 16 anni insieme e avevano concluso il percorso con uno dei momenti più romantici dell'edizione: Diamante aveva chiesto a Bernadette di sposarlo. Anche un mese dopo la coppia era apparsa ancora unita e pronta a guardare al futuro. Proprio per questo quella domanda inserita nel promo ha immediatamente acceso qualche interrogativo. Al momento, però, non ci sono elementi sufficienti per parlare di una nuova crisi. Molto più teso sembra invece ciò che attende Sara Palumbi e Gabriele Govoni. Nel breve filmato Sara compare durante quello che sembra essere un nuovo confronto con l'ex fidanzato, mentre le anticipazioni parlano di una ragazza ancora parecchio arrabbiata.

Tra loro il rapporto era già arrivato al capolinea durante il programma. Nell'appuntamento registrato un mese dopo la fine di Temptation Island, i due avevano raccontato separatamente le rispettive versioni senza nemmeno incontrarsi. Ora potrebbero finalmente ritrovarsi faccia a faccia davanti alle telecamere. E non sono gli unici, dato che nel promo appare anche Giovanni Grazioso, pronto a guardare un misterioso filmato. Dopo la fine burrascosa della relazione con Sabrina Soussi, il suo percorso fuori dal programma ha attirato parecchia attenzione anche sui social. Sabrina, dal canto suo, viene mostrata in lacrime per pochi istanti, senza che sia possibile capire che cosa abbia provocato la sua reazione.

Un altro confronto che promette scintille è quello che riguarda. La loro storia era terminata definitivamente dopo, ma nel promo Francesca pone una domanda che sembra aprire un nuovo capitolo: “Dimmi la verità, tu la frequentavi o no a questa ragazza?”. C'è poi il caso di, probabilmente uno dei più intricati dell'intera edizione. I due erano usciti insieme dopo un secondo falò di confronto, salvo presentarsi già separati all'appuntamento realizzato un mese più tardi., all'inizio di agosto, potrebbe aver anticipato involontariamente il ritorno del programma.

Durante una diretta Instagram si era rifiutato di parlare della sua situazione con Alessandra spiegando di non poter dire nulla. Quando un follower gli aveva chiesto se quel silenzio fosse legato a un nuovo appuntamento televisivo previsto per settembre, Rosario aveva risposto semplicemente: “Esattamente”. Da chiarire resta anche la situazione tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino. Un mese dopo il programma, Cristian aveva raccontato di aver cominciato a sentire la single Nicole Cena, mentre Soraya aveva rivisto alcune delle posizioni assunte durante il viaggio nei sentimenti. Nelle settimane successive sono poi arrivati messaggi, like e segnali social che hanno alimentato ulteriormente le domande su ciò che sia realmente accaduto tra loro.

Temptation Island, fonte: Mediaset

In pratica, il bilancio lasciato dall'ultima puntata era già piuttosto netto: delle sette coppie partite insieme, soltanto due risultavano ancora unite. Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis avevano deciso di riprovarci, mentre Bernadette e Diamante avevano addirittura cominciato a parlare di matrimonio. Tutte le altre relazioni erano naufragate o avevano subito nuovi ribaltoni. Che Canale 5 abbia deciso di prolungare ancora il racconto, del resto, non stupisce troppo considerando i risultati ottenuti questa estate.

, con. Sui canali social ufficiali, inoltre, i contenuti legati al programma hanno superato complessivamente i 700 milioni di visualizzazioni. Già nelle scorse settimaneaveva lasciato aperta la porta a un ritorno. L'autrice aveva spiegato che la produzione avrebbe continuato a seguire i protagonisti durante agosto e che, qualora fossero accadute cose meritevoli di essere raccontate, sarebbe stato possibile registrare un nuovo appuntamento a settembre.

Ed a quanto pare, il materiale non è mancato. Rimane soltanto da capire quando lo vedremo. Il promo ufficiale si limita per ora ad annunciare “prossimamente” il ritorno di “Temptation Island e poi… e poi…” su Canale 5. Alcune anticipazioni indicano due appuntamenti, il 7 e il 14 settembre, ma al momento Mediaset non ha ancora comunicato ufficialmente le date. Ma una cosa sembra già chiara: questa volta il viaggio nei sentimenti non si è concluso davanti al falò. Per alcune delle coppie dell'edizione 2026, i colpi di scena più importanti potrebbero essere arrivati proprio quando Temptation Island sembrava ormai finito.