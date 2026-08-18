Temptation Island, retroscena bomba per settembre: Mediaset riporta in TV le coppie e cambia tutto

Pubblicazione: 18 agosto alle 10:32

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island è tutt’altro che concluso. Dopo i dati d’ascolto straordinari registrati nel corso dell'edizione estiva, Mediaset e la casa di produzione Fascino hanno deciso di fare un regalo inatteso al pubblico di Canale 5: a settembre il reality show tornerà in prima serata con un appuntamento speciale interamente dedicato all'evoluzione delle coppie. La notizia, già nell'aria dopo le recenti dichiarazioni della curatrice del programma Raffaella Mennoia, ha trovato conferme definitive e si preannuncia come uno dei titoli di punta del palinsesto autunnale della rete ammiraglia.

Lo speciale,", non si limiterà a una semplice passerella nostalgica o a una classica reunion. Le telecamere del programma sono infatti tornate in azione a distanza di settimane dal falò di confronto finale per documentare la realtà della vita quotidiana lontano dalle tentazioni del villaggio e dal contesto protetto delle riprese. Il materiale audiovisivo raccolto dalla produzione sarebbe particolarmente

Al centro della puntata ci saranno le dinamiche e i risvolti sentimentali di tutte le sette coppie che hanno animato l'ultima stagione: Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Alessandra e Rosario, Bernadette e Diamante. Il pubblico potrà così scoprire quali legami hanno retto alla prova del tempo, quali decisioni prese al falò sono state confermate e quali coppie, invece, hanno stravolto i propri piani una volta rientrate alla vita di tutti i giorni. Non mancheranno aggiornamenti sui ruoli dei single tentatori e tentatrici che avevano incrinato le certezze dei protagonisti durante la permanenza nei rispettivi villaggi.

La scelta dei vertici Mediaset di prolungare il racconto estivo risponde a un riscontro di pubblico senza precedenti. L'ultima puntata di stagione ha sfondato il muro dei 4,2 milioni di spettatori, facendo registrare uno straordinario 35,5% di share. L’intera edizione si è chiusa con una media superiore ai 3,9 milioni di telespettatori e oltre il 31% di share complessivo, confermando il format guidato da Filippo Bisciglia come un fenomeno sociale e televisivo in grado di catalizzare l'attenzione dei media e dei social network.