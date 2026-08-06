Temptation Island, nuovo appuntamento a settembre? Le ultime dichiarazioni cambiano lo scenario su Canale 5

Pubblicazione: 06 agosto alle 10:25

L'ultima edizione di Temptation Island si è conclusa con ascolti da record, confermando ancora una volta il grande successo del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Ma per il pubblico potrebbe non essere ancora arrivato il momento di salutare definitivamente il programma. Nelle ultime ore, infatti, le dichiarazioni di Raffaella Mennoia, storica autrice del format, hanno riacceso le speranze di chi sogna un ritorno già nel mese di settembre.

Secondo quanto emerso da un'intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Mennoia non ha escluso la possibilità di realizzare una puntata speciale dopo la conclusione dell'edizione estiva. Una prospettiva che, inevitabilmente, ha catturato l'attenzione degli appassionati del programma, curiosil'esperienza nel villaggio delle tentazioni. L'autrice ha però precisato che, almeno per il momento, non esiste alcuna conferma ufficiale. La decisione verrà presa soltanto nelle prossime settimane, valutando gli sviluppi delle relazioni nate o messe alla prova durante il programma.

L'idea è quella di raccontare eventuali cambiamenti significativi nella vita dei protagonisti. Se emergeranno nuovi colpi di scena, crisi inattese o clamorosi ritorni di fiamma, la produzione potrebbe decidere di riaccendere le telecamere e regalare al pubblico un nuovo appuntamento in prima serata. In caso contrario, il viaggio nei sentimenti potrebbe considerarsi realmente concluso con il finale appena andato in onda. L'ipotesi di uno speciale non sorprende più di tanto considerando gli straordinari risultati ottenuti da Temptation Island 2026.

Temptation Island- Filippo Bisciglia al falò-foto Mediasetinfinity

L'ultima puntata ha infatti registrato numeri eccezionali, confermando il reality come uno dei programmi più seguiti dell'estate televisiva italiana. Un successo che rende comprensibile l'interesse di Mediaset nel valutare un eventuale ritorno già a settembre. Negli ultimi anni, inoltre, gli appuntamenti speciali dedicati alle coppie hanno sempre suscitato grande curiosità, offrendo agli spettatori l'occasione di scoprire se le promesse fatte davanti al falò siano state mantenute oppure se la vita quotidiana abbia cambiato completamente gli equilibri.

Durante l'intervista si è parlato anche della possibilità di vedere in futuro una versione invernale del programma. Raffaella Mennoia ha spiegato che un'eventuale edizione fuori stagione richiederebbe inevitabilmente un cambio di location, dal momento che il format è strettamente legato al mare e all'atmosfera estiva. Tra le ipotesi è stata citata persino una, anche se al momento si tratta soltanto di una riflessione e non di un progetto concreto.

Per ora, dunque, i fan dovranno attendere ancora qualche settimana. Saranno le vicende delle coppie protagoniste di questa edizione a determinare se Temptation Island tornerà davvero su Canale 5 con uno speciale a settembre oppure se l'appuntamento sarà direttamente alla prossima stagione estiva.