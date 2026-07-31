Temptation Island 2026 chiude col botto: 35,5% di share e gli applausi di Pier Silvio a Maria De Filippi

Pubblicazione: 31 luglio alle 11:22

L’estate televisiva italiana ha incoronato di nuovo il suo re incontrastato. Tra falò di confronto infuocati, lacrime Liberatorie, confessioni a cuore aperto e promesse spezzate, Temptation Island 2026 si è congedato dal suo pubblico siglando un finale da favola televisiva. Una serata carica di tensione emotiva e colpi di scena che ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di italiani, trasformando l'ultimo atto del viaggio nei sentimenti in un vero e proprio evento di costume nazionale. A fare da sfondo alle storie di quest'anno è stato ancora una volta il contrasto tra l'isolamento incantato del resort e la fragilità delle relazioni umane. Il pubblico non ha semplicemente guardato la televisione: si è immedesimato, ha sofferto, ha parteggiato e ha discusso.

Dai tormentoni diventati virali sul web alle dinamiche di coppia imprevedibili e viscerali, lo show guidato con maestria ed empatia da Filippo Bisciglia ha saputo toccare le corde giuste, trasformando la quotidianità delle relazioni amorose in una narrazione universale e avvincente. A certificare una stagione indimenticabile sono arrivati i dati Auditel della finalissima: ben. Numeri imponenti che incoronano un percorso impeccabile, con una media stagionale da capogiro (quasi 4 milioni di spettatori e oltre il 31% di share).

Ma la forza di Temptation Island trascende ormai il perimetro del tubo catodico: con oltre 700 milioni di visualizzazioni complessive sui canali social ufficiali, la trasmissione si conferma il format regina nell'ingaggiare la Generazione Z e il pubblico digitale, capace di generare discussioni, meme e interazioni a ritmi serrati per tutta la durata della messa in onda. Di fronte a un successo di tali dimensioni, non si sono fatte attendere le parole di ammirazione da parte dei vertici dell'azienda di Cologno Monzese.

L’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha voluto rivolgere un plauso pubblico e formale all'ideatrice e produttrice del format: "I miei complimenti a Maria De Filippi e a tutta la squadra di Temptation Island. Un grande evento televisivo e sociale. Risultati come questi dimostrano che, con i prodotti giusti, capaci di rinnovarsi continuamente, la televisione generalista continua ad essere al centro dell'attenzione del Paese."