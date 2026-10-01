Perché Maria De Filippi ha perso la pazienza con Giovanni a Uomini e Donne? Tutto nasce da una ragazza

Pubblicazione: 01 ottobre alle 08:45

Maria De Filippi raramente perde la pazienza senza un motivo preciso a Uomini e Donne e, dietro il durissimo confronto con Giovanni Grazioso, esploso durante l'ultima registrazione del programma, non c'è semplicemente l'interesse del nuovo tronista per un'altra ragazza. A far scattare la conduttrice sarebbe stata soprattutto una contraddizione nel suo comportamento. Tutto comincia da Martina Donati, arrivata nel dating show per conoscere Giacomo Vacalebre. Giovanni, però, avrebbe notato la ragazza e, al termine della precedente registrazione, avrebbe deciso di raggiungerla direttamente in camerino.

Il tronista le avrebbe confessato il proprio interesse, spiegandole che, quando gli era stato chiesto con quale ragazza avrebbe voluto uscire, il primo nome che gli era venuto in mente era proprio il suo.non avrebbe però approfittato dell'apertura del nuovo tronista, e pur ringraziandolo per le attenzioni ricevute, avrebbe ribadito die di voler quindi proseguire la conoscenza con lui.che, tuttavia, non avrebbe impedito a Giovanni di concentrarsi completamente su di lei.

Ed è proprio qui che la situazione avrebbe iniziato a infastidire Maria De Filippi e, tornati in studio, la conduttrice avrebbe chiesto a Giovanni perché, dopo quanto accaduto con Martina, non avesse pensato di portare in esterna almeno una delle ragazze arrivate nel programma per conoscere lui. La risposta sarebbe stata altrettanto diretta: Giovanni avrebbe ammesso di essere stato talmente concentrato su Martina da non aver pensato affatto alle altre corteggiatrici.

Giovanni e Maria De Filippi, fonte: YouTube

Fin qui, però, si sarebbe trattato semplicemente di una scelta del tronista. A cambiare completamente il tono della conversazione sarebbe stato ciò che Giovanni avrebbe aggiunto subito dopo. Il protagonista di Temptation Island si sarebbe infatti lamentato perché le sue corteggiatrici non avrebbero mostrato una particolare reazione davanti al suo interesse per Martina. In altre parole, dopo aver ammesso di averle lasciate da parte per concentrarsi su un'altra ragazza, Giovanni si sarebbe aspettato da loro una manifestazione di gelosia o comunque una risposta più evidente.

Maria De Filippi, fonte: YouTube

È questa apparente contraddizione ad. La conduttrice gli avrebbe ricordato che le ragazze lo conoscevano da pochissimo, che alcune lo avevano visto appena un paio di volte e che non c'erano ancora stati i presupposti per costruire un coinvolgimento. A quel punto sarebbe arrivata la frase destinata a diventare il momento più discusso della registrazione: “Ma che hai perso la brocca, Giovanni? Io non ti riconosco più”.

Giovanni avrebbe provato a difendere la propria posizione, sostenendo semplicemente di non essersela sentita di uscire con le altre ragazze. Una spiegazione che, però, non avrebbe risolto la questione sollevata da Maria: perché aspettarsi qualcosa dalle corteggiatrici dopo aver ammesso di non aver pensato a loro? Il confronto sarebbe diventato ancora più duro proprio su questo punto e secondo le anticipazioni, Maria avrebbe chiesto al tronista cosa avrebbero dovuto dirgli quelle ragazze davanti a un comportamento simile, arrivando poi a rispondere lei stessa con una battuta particolarmente pesante, accolta dallo studio con una reazione immediata.

Dietro la rabbia di Maria De Filippi, quindi, non ci sarebbe l'interesse di Giovanni per Martina in sé, ma a provocare la reazione della conduttrice sarebbe stato soprattutto il fatto che il tronista, dopo aver messo momentaneamente da parte le ragazze arrivate per conoscerlo, si fosse contemporaneamente lamentato della loro apparente indifferenza. Una dinamica che rischia di pesare parecchio sull'inizio del suo percorso. Giovanni Grazioso è salito sul trono soltanto da poco, ma tra l'interesse per una corteggiatrice arrivata per un altro uomo e il durissimo richiamo di Maria, le prime crepe sono arrivate decisamente prima del previsto.