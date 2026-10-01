GF Vip, Soraya Sabetta a Piera Meloni sul fidanzato: "A Temptation Island doveva andarci lei"
Soraya Sabetta risponde a Piera Meloni del GF Vip che l'aveva criticata per Temptation Island. Ora la gieffina vive la stessa crisi sentimentale che aveva condannato.
Il karma esiste, almeno sui social. E quando si tratta di reality show, il boomerang delle dichiarazioni passate può tornare indietro con una violenza inaspettata. È quello che sta accadendo a Piera Meloni, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, che si ritrova al centro di una polemica alimentata dai suoi stessi video di qualche mese fa.
Quando Soraya Sabetta ha partecipato al reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia insieme al fidanzato Cristian Mascolino, Piera non aveva risparmiato critiche. Nei video tornati virali in queste ore, la ragazza si rivolgeva direttamente alla 23enne romana con parole taglienti: "Soraya del mio corazon, che ti piangi se non ti arrivano video del tuo fidanzato? Non so se tu sai come funziona Temptation Island, ma di solito quando arrivano video al falò vuol dire che il tuo fidanzato non sta facendo il bravo fidanzato e ti sta mancando di rispetto, quindi esattamente tu perché piangi".
La situazione si è ribaltata nel giro di pochi mesi. Entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con una relazione già in corso con Gian Marco Ciaccia, Piera si trova ora a vivere proprio quella confusione sentimentale che tanto aveva criticato in altri. La conoscenza con Alessandro Roncaccia ha infatti fatto vacillare le sue certezze, alimentando dubbi sempre più profondi sul futuro della sua storia d'amore. Alcuni atteggiamenti e dinamiche vissute all'interno del reality hanno spinto la gieffina a mettere in discussione il rapporto con il fidanzato.
Il caso Piera-Soraya è diventato rapidamente virale, alimentando discussioni nei gruppi dedicati ai reality e facendo il giro delle pagine gossip. C'è chi vede nella risposta di Soraya una legittima difesa dopo mesi di critiche ingiuste, chi invece considera la situazione un'occasione per riflettere su quanto sia facile giudicare dall'esterno dinamiche sentimentali complesse.
Piera si trova ora in una posizione scomoda, soprattutto dopo le dichiarazioni avute nei confronti del fidanzato. Le sue parole contro Soraya, che all'epoca probabilmente le sembravano una semplice opinione condivisa sui social, sono tornate a galla nel momento meno opportuno, quando lei stessa sta affrontando un percorso emotivo complicato davanti a milioni di telespettatori.