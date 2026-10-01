GF Vip, Soraya Sabetta a Piera Meloni sul fidanzato: "A Temptation Island doveva andarci lei"

Pubblicazione: 01 ottobre alle 11:14

Il karma esiste, almeno sui social. E quando si tratta di reality show, il boomerang delle dichiarazioni passate può tornare indietro con una violenza inaspettata. È quello che sta accadendo a Piera Meloni, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, che si ritrova al centro di una polemica alimentata dai suoi stessi video di qualche mese fa.





La vicenda ha dell'ironico:, il web hanei quali. Dichiarazioni che oggi, alla luce di quanto sta accadendo al GF Vip, suonano come un clamoroso autogol.

Quando Soraya Sabetta ha partecipato al reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia insieme al fidanzato Cristian Mascolino, Piera non aveva risparmiato critiche. Nei video tornati virali in queste ore, la ragazza si rivolgeva direttamente alla 23enne romana con parole taglienti: "Soraya del mio corazon, che ti piangi se non ti arrivano video del tuo fidanzato? Non so se tu sai come funziona Temptation Island, ma di solito quando arrivano video al falò vuol dire che il tuo fidanzato non sta facendo il bravo fidanzato e ti sta mancando di rispetto, quindi esattamente tu perché piangi".

Commento Instagram di Soraya Sabetta, fonte: Instagram

La situazione si è ribaltata nel giro di pochi mesi. Entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con una relazione già in corso con Gian Marco Ciaccia, Piera si trova ora a vivere proprio quella confusione sentimentale che tanto aveva criticato in altri. La conoscenza con Alessandro Roncaccia ha infatti fatto vacillare le sue certezze, alimentando dubbi sempre più profondi sul futuro della sua storia d'amore. Alcuni atteggiamenti e dinamiche vissute all'interno del reality hanno spinto la gieffina a mettere in discussione il rapporto con il fidanzato.