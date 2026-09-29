Piera Meloni crolla al GF Vip e scoppia a piangere: tutta colpa dei dubbi sul fidanzato

Pubblicazione: 29 settembre alle 11:00

Piera Meloni ha vissuto un momento particolarmente difficile nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante la quinta puntata, andata in onda lunedì 28 settembre, la concorrente non è riuscita a trattenere le lacrime parlando della sua relazione fuori dal reality. A pesare sul suo stato d’animo sono soprattutto i dubbi emersi nelle ultime giornate e la crescente vicinanza ad Alessandro Roncaccia. Piera, 23 anni, è infatti fidanzata da poco più di un anno con Gian Marco Ciaccia, imprenditore e tennista. Proprio il timore di poterlo ferire sembra essere diventato uno dei pensieri più difficili da gestire all’interno della Casa.

Il messaggio commovente di Piera Meloni su Canale 5 al fidanzato (ormai ex) #gfvip pic.twitter.com/16AYiGuxfD — Lestofanti (@GieffeVip10) September 28, 2026

Il momento di maggiore fragilità è arrivato quando Piera ha spiegato quanto il contesto del reality l'abbia portata a riflettere su aspetti della sua vita privata che aveva forse accantonato prima dell'ingresso.. Piera ha riconosciuto di aver commesso un errore nel non chiarire alcune questioni prima di entrare nella Casa e ha ammesso di soffrire soprattutto all'idea di poter fare del male a Gian Marco, che continua a descrivere come una persona importante e speciale nella sua vita.

Al centro della situazione c'è anche il rapporto con Alessandro Roncaccia. La sintonia tra i due ha alimentato negli ultimi giorni diverse ipotesi, ma Piera ha voluto precisare che la sua curiosità nei confronti del coinquilino non equivale, almeno per ora, a un interesse sentimentale. Lo ha definito un ragazzo molto interessante e ha riconosciuto di essere rimasta colpita da alcuni suoi aspetti, ma ha anche chiarito di non provare nulla per lui in questo momento. Il punto, secondo Piera, è piuttosto capire cosa stia realmente accadendo dentro di sé e affrontare quelle domande che aveva evitato per paura di soffrire e di far soffrire la persona che la aspettava fuori.

La situazione è stata affrontata anche direttamente tra Piera e Roncaccia. Alessandro ha cercato di comprendere il disagio della concorrente, riconoscendo che il senso di colpa nasce soprattutto dalla consapevolezza di poter ferire il fidanzato. Nel confronto è emersa anche una riflessione più generale sui sentimenti, l'esperienza nella Casa può portare a interrogarsi su ciò che si prova, anche quando non si era preparati a farlo. Sulla vicenda è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, invitando Piera a vivere l'esperienza con maggiore serenità e sottolineando che, quando si parla di sentimenti, non tutto può essere programmato o controllato e che nei confronti del partner la responsabilità principale resta quella di essere chiari.