GF Vip, Giacomo Gallani contro Federica Morello, la cattiveria divide il web: "Troppo rifatta"

Pubblicazione: 28 settembre alle 11:17

La casa del Grande Fratello Vip non perdona. Soprattutto quando i concorrenti, cullati dall'illusione della notte, si scordano che le telecamere non dormono mai. È quello che è successo a Giacomo Gallani, modello ventinovenne che nelle ore notturne ha regalato al pubblico di Mediaset Extra un concentrato di commenti al vetriolo su Federica Morello. Parole che non sono passate inosservate e che hanno scatenato una polemica immediata sui social, con i telespettatori che chiedono a gran voce che la questione venga affrontata nella prossima puntata in prima serata.





Giorgia Palmas commenta il #GFVip a #DentrolaNotizia - Moreno Morello Jonathan Carmen Di Pietro Giulia Provvedi Varsi Piera Meloni - Megan Ria dance #Beyoncé - Simone Annicchiarico Marina La Rosa Danto Giacomo Gallani #GrandeFratelloVip pic.twitter.com/UJWBfATTPU — @verengif (@vitroilgmailco1) September 28, 2026

La scena si è consumata in giardino, dove. Il tema della conversazione ruotava attorno alle, in particolare dopo che Michelle Masullo aveva confidato di nutrire un interesse per lui. Un interesse che Giacomo ha prontamente respinto con quello che il pubblico ha definito un "palo" clamoroso,Ma è quandoche. Cercando forse di fare il galletto davanti ai suoi interlocutori,che mescolavano critiche estetiche e attacchi personali. "Io c'ho provato con Federica? Ma va, lei non è il mio tipo, è troppo rifatta. Non è una brutta ragazza, per carità", ha esordito, per poi affondare il colpo: "Gli piace a Varsi a lui piacciono le sciacquette così".

Il termine "sciacquetta", riferito a una donna che ha appena conosciuto da pochi giorni, ha fatto drizzare le antenne al pubblico del reality. Giacomo, forse rendendosi conto di aver oltrepassato il limite, ha tentato una marcia indietro goffa: "Vabbè sciacquetta no dai. E comunque se io volessi con Federica… Se solo volessi. Sto scherzando era una battuta". Ma il danno era fatto. Ha poi ribadito che Federica non è il suo tipo e che se ci parla "non vuol dire nulla", come a sottolineare una superiorità che al pubblico è apparsa fuori luogo e arrogante.





Giacomo stasera non mi è piaciuto, spero che sia il vino perché se lui è così Dio c’è ne scampi 😄#gfvip — ladydark💋 (@lady_dark87) September 28, 2026

. "Questo fa il cane bastonato dalla mattina alla sera e poi se ne esce sempre con queste robe orribili", ha scritto un utente su X. "Per me è proprio incommentabile", ha rincarato un altro. "Ma è possibile dare della sciacquetta a una persona che conosci da pochi giorni?", si è chiesta un'altra telespettatrice, sintetizzando

Insomma, nella casa più spiata d'Italia non ci sono vittime innocenti, ma un'abbondanza di vipere pronte a punzecchiarsi usando come arma proprio l'aspetto fisico e i trattamenti estetici. Un paradosso evidente, considerando che tra quei concorrenti chi ha meno filler o botox ne ha comunque sopra la media nazionale. Ma è proprio questo gioco al massacro reciproco che rende la dinamica ancora più tossica e meritevole di essere discussa pubblicamente.

Giacomo Gallani si porta dietro la convinzione di essere uno dei concorrenti più amati di questa edizione, almeno dal pubblico femminile della casa. Ma dopo questa notte, la sua popolarità potrebbe aver subito una bella ammaccatura. Nel frattempo, Federica Morello continua la sua esperienza nella casa ignara delle chiacchiere notturne che la riguardano. Una situazione che la pone in una posizione di svantaggio informativo rispetto agli altri concorrenti e al pubblico stesso. Proprio per questo motivo, molti fan della trasmissione ritengono indispensabile che venga messa al corrente al più presto, per permetterle di difendersi e di comprendere realmente con chi sta condividendo questa avventura televisiva. Vedremo cosa succederà entro la prossima puntata, quella di stasera, dove si deciderà la sorte del primo concorrente a essere eliminato.