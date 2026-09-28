La Ruota della Fortuna, concorrenti penalizzati: Gerry Scotti si scusa per il grave errore

Pubblicazione: 28 settembre alle 11:56

Non capita tutti i giorni che un programma televisivo richiami in studio concorrenti già eliminati per dare loro una seconda possibilità. Eppure è esattamente quello che è successo nella puntata di domenica 27 settembre de La Ruota della Fortuna, storico game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Un errore sul tabellone ha costretto la produzione a un gesto senza precedenti, ovvero riammettere Andrea di Missilmeri e Marco di Roma, ingiustamente penalizzati nella settimana precedente.





Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

La serata si apre in modo insolito, con Gerry Scotti che annuncia il ritorno di Andrea e Marco. E qui: "Per una nostra imprecisione, quindi per un nostro errore sul tabellone, abbiamo rilevato noi questa volta un'irregolarità nel gioco"., senza bisogno che i concorrenti presentassero ricorso.e, nel caso venga riconosciuta un'irregolarità, diUn sistema di garanzia che dimostra. "Loro non hanno fatto nessun ricorso, ce ne siamo accorti noi", precisa Gerry. "E loro sono stati felici di avere l'opportunità di tornare a giocare". Poi arrivano le scuse ufficiali: "Vi chiediamo scusa, un'altra opportunità per giocare ancora con noi e provare a vincere".

Non è la prima volta che accade. In passato, altri concorrenti come Maikol e Lorenzo avevano ottenuto una seconda chance, anche se in quel caso erano stati loro stessi a notare l'ingiustizia e a presentare ricorso al programma, vincendolo. Stavolta il processo è stato inverso, a dimostrazione dell'attenzione della redazione nel verificare la correttezza delle partite.





e la possibilità di portarsi a casa anche un'automobile nuova. Qui però l'emozione ha la meglio.i primi due quesiti,dell'auto, e infine anche il terzo. Vede sfumare i cinquemila della prima busta, i quindicimila della seconda e anche i ventimila della terza.. Ma è anche la dimostrazione che La Ruota della Fortuna, "la mamma di tutti i game show" come la definisce Diego Fornaciari, sa prendersi cura dei propri concorrenti anche quando le cose non vanno come dovrebbero. E questo, per il pubblico italiano che la segue da generazioni, vale forse più di qualsiasi montepremi.