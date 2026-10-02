"Andiamo a cercare la pantegana" Topo al GF Vip, concorrenti nel panico, la regia stacca la diretta
Topo al Grande Fratello Vip: panico tra i concorrenti dopo l'avvistamento in cucina. Urla, regia censurata e social scatenati. Tutti i dettagli dell'episodio.
Non c'è edizione del Grande Fratello Vip che possa dirsi completa senza almeno un roditore tra le mura della Casa più spiata d'Italia. E anche quest'anno, puntuale come un orologio svizzero, è arrivato l'ospite inatteso: un topo che ha scatenato il panico tra i concorrenti, costringendo la regia a un intervento drastico che ha lasciato gli spettatori con più domande che risposte.
Marina La Rosa, in un primo momento, ha pensato a uno scherzo di cattivo gusto. "Dai basta, non è vero", ha risposto quasi infastidita. Ma quando Giulia ha continuato a urlare ed è corsa in giardino visibilmente impaurita, tutti i concorrenti hanno capito che la situazione era seria. Il gruppo si è precipitato in cucina, il luogo dell'avvistamento, mentre le urla continuavano a risuonare negli ambienti della Casa.
Giulia Provvedi, nel tentativo di mettersi in salvo, è salita sopra una poltrona, una scena che ha immediatamente richiamato alla mente le classiche reazioni da cartone animato di fronte a un topo. Ma stavolta non c'era nulla di comico: il panico era reale, le urla genuine, e l'atmosfera si era fatta concitata. Ed è proprio in questo momento che è arrivata la decisione che ha fatto discutere: la regia ha tolto l'audio e spostato le telecamere.
Una scelta che ha inevitabilmente alimentato la curiosità e scatenato i social. Perché censurare proprio nel momento più movimentato? Si trattava forse di un problema igienico-sanitario che la produzione voleva gestire lontano dalle telecamere? O semplicemente volevano evitare scene troppo concitate? I fan del programma si sono divisi tra chi parlava di cover-up e chi invece ha difeso la decisione come una normale gestione di un imprevisto.
Quando finalmente la regia è tornata a mostrare il giardino, l'atmosfera si era già rasserenata. Guendalina Tavassi, con quel suo inconfondibile spirito irriverente, ha deciso di sdrammatizzare la situazione proprio mentre faceva gli auguri alla figlia Chloe: "Amore auguri, c'è un topo per te". Tra un sorso di spumante e una breve performance canora sulle note di Happy Birthday, la Tavassi ha aggiunto con una battuta destinata a diventare virale: "Intanto andiamo a cercare la pantegana che c'è dentro casa".
Il fenomeno del topo al Grande Fratello è ormai un classico che attraversa le edizioni come un filo rosso. Nel 2021, durante il GF Vip 6, furono Jo Squillo, Jessica Selassié e Raffaella Fico a vedere un roditore in cucina. Nel 2023, al GF Vip 7, Antonino Spinalbese fece una scoperta ancora più inquietante: una famiglia di topi viveva sopra i pannelli del soffitto della Casa. "Non è uno, sono diversi, ma di quelli grossi come pantegane", aveva rivelato con un misto di disgusto e rassegnazione.
Ora la domanda che tutti si pongono è: il topo farà la sua apparizione in diretta questa sera? Sarà catturato? O continuerà a vivere nell'ombra, come una presenza misteriosa che aleggia tra le mura della Casa? Ma soprattutto, il topo sta bene? Questo episodio ha regalato agli spettatori uno dei momenti più movimentati dell'edizione, con tanto di urla, concorrenti sulle poltrone e una vera e propria ricerca improvvisata che ha coinvolto gran parte del gruppo. Un'edizione scandita dagli scandali sentimentali, come quelli di Piera Meloni. Bisogna aspettare questa sera alle 22 per capire se il topo tornerà a spaventare tutti.