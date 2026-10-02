"Andiamo a cercare la pantegana" Topo al GF Vip, concorrenti nel panico, la regia stacca la diretta

Pubblicazione: 02 ottobre alle 11:12

Non c'è edizione del Grande Fratello Vip che possa dirsi completa senza almeno un roditore tra le mura della Casa più spiata d'Italia. E anche quest'anno, puntuale come un orologio svizzero, è arrivato l'ospite inatteso: un topo che ha scatenato il panico tra i concorrenti, costringendo la regia a un intervento drastico che ha lasciato gli spettatori con più domande che risposte.





Un topo è il nuovo inquilino della casa del Grande Fratello 🤣🐀 😱 #gfvip #grandefratellovip pic.twitter.com/5j90bFLkep — MondoTV24 (@MondoTV241) October 2, 2026

La serata di ieri, primo ottobre 2026, sembrava scorrere nella più totale tranquillità. Marina La Rosa, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia erano in giardino, impegnati in una conversazione sul caro vita a Milano, quandoche hanno gelato il sangue a tutti. Era: "Ragazzi c'è un topo, è qui, c'è un topo in casa aiuto"., in un primo momento,. "Dai basta, non è vero", ha risposto quasi infastidita. Maed è corsa in giardino visibilmente impaurita,. Il gruppo si è precipitato in cucina, il luogo dell'avvistamento, mentre le urla continuavano a risuonare negli ambienti della Casa.

Giulia Provvedi, nel tentativo di mettersi in salvo, è salita sopra una poltrona, una scena che ha immediatamente richiamato alla mente le classiche reazioni da cartone animato di fronte a un topo. Ma stavolta non c'era nulla di comico: il panico era reale, le urla genuine, e l'atmosfera si era fatta concitata. Ed è proprio in questo momento che è arrivata la decisione che ha fatto discutere: la regia ha tolto l'audio e spostato le telecamere.





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, dove due concorrenti dormivano beatamente, completamente estranei al caos che si stava consumando a pochi metri da loro, coperti dalle lenzuola come se nulla fosse.della diretta H24 su Mediaset Extra e sui canali social: due gieffini addormentati mentre nel resto della Casa si dava la caccia a un roditore.Una scelta che ha inevitabilmente alimentato la curiosità eSi trattava forse di un problema igienico-sanitario che la produzione voleva gestire lontano dalle telecamere? O semplicemente volevano evitare scene troppo concitate? I fan del programma si sono divisi tra chi parlava di cover-up e chi invece ha difeso la decisione come una normale gestione di un imprevisto.

Quando finalmente la regia è tornata a mostrare il giardino, l'atmosfera si era già rasserenata. Guendalina Tavassi, con quel suo inconfondibile spirito irriverente, ha deciso di sdrammatizzare la situazione proprio mentre faceva gli auguri alla figlia Chloe: "Amore auguri, c'è un topo per te". Tra un sorso di spumante e una breve performance canora sulle note di Happy Birthday, la Tavassi ha aggiunto con una battuta destinata a diventare virale: "Intanto andiamo a cercare la pantegana che c'è dentro casa".





Ma del topo, nel frattempo, nessuna traccia., dopodiché il roditore sembra essersi volatilizzato nel nulla. Si sarà nascosto in qualche pertugio? Avrà trovato un'uscita? O forse sta solo aspettando il momento giusto per fare la sua prossima apparizione, magari durante la diretta di questa sera?

Il fenomeno del topo al Grande Fratello è ormai un classico che attraversa le edizioni come un filo rosso. Nel 2021, durante il GF Vip 6, furono Jo Squillo, Jessica Selassié e Raffaella Fico a vedere un roditore in cucina. Nel 2023, al GF Vip 7, Antonino Spinalbese fece una scoperta ancora più inquietante: una famiglia di topi viveva sopra i pannelli del soffitto della Casa. "Non è uno, sono diversi, ma di quelli grossi come pantegane", aveva rivelato con un misto di disgusto e rassegnazione.



Ora la domanda che tutti si pongono è: il topo farà la sua apparizione in diretta questa sera? Sarà catturato? O continuerà a vivere nell'ombra, come una presenza misteriosa che aleggia tra le mura della Casa? Ma soprattutto, il topo sta bene? Questo episodio ha regalato agli spettatori uno dei momenti più movimentati dell'edizione, con tanto di urla, concorrenti sulle poltrone e una vera e propria ricerca improvvisata che ha coinvolto gran parte del gruppo. Un'edizione scandita dagli scandali sentimentali, come quelli di Piera Meloni. Bisogna aspettare questa sera alle 22 per capire se il topo tornerà a spaventare tutti.