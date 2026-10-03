Selvaggia Lucarelli smaschera Roncaccia al Grande Fratello Vip: dietro il suo approccio con le donne c’è un “metodo”

Pubblicazione: 03 ottobre alle 09:15

C’è qualcosa nel modo in cui Alessandro Roncaccia parla delle donne al Grande Fratello Vip che ha attirato l’attenzione di Selvaggia Lucarelli. E non si tratta soltanto della sua ormai evidente vicinanza a Piera Meloni. L’opinionista del reality ha ascoltato alcune conversazioni del modello romano nella Casa e ha notato una particolare somiglianza tra le sue parole e quelle utilizzate da un personaggio che sui social promette di insegnare agli uomini come conquistare le donne.

ha raccontato la sua scoperta attraverso una serie di stories pubblicate su Instagram, mettendo a confronto il modo in cuidescrive le proprie strategie di seduzione con i consigli dispensati online da uno dei cosiddetti “pick-up artist” o “love coach”, creator che propongono tecniche e comportamenti da adottare durante il corteggiamento. Secondo, dietroci sarebbe infatti un copione già sentito altrove. L'opinionista sostiene che Roncaccia ripeta concetti molto simili a quelli suggeriti proprio da un coach di seduzione attivo sui social.

“Sembra spontaneo ma ripete a pappagallo ciò che suggerisce un coach di seduzione”, ha osservato Lucarelli, spiegando poi che questo genere di creator viene spesso indicato come “pick-up artist” o “love coach”. Il suo giudizio sui contenuti presi in esame è piuttosto netto: per lei, in questo caso, sarebbe “tutto piuttosto ridicolo”. Lucarelli ha però voluto mettere subito un punto fermo: non sta accusando Roncaccia di aver fatto qualcosa di grave ed a interessarla è piuttosto ciò che la vicenda potrebbe raccontare sul rapporto tra i più giovani, i social network e il corteggiamento. Roncaccia, sottolinea, è “un ragazzo giovane e bellissimo”, e proprio per questo trova significativo che possa cercare online una sorta di metodo da applicare nelle relazioni.

La riflessione dell'opinionista va infatti oltre il singolo concorrente, visto che secondo Lucarelli, alcuni ragazzi avrebbero sempre più difficoltà a rapportarsi spontaneamente con le donne e finirebbero così per cercare punti di riferimento su TikTok e sulle altre piattaforme, quasi trasformando il corteggiamento in una formula da imparare e ripetere anziché in un rapporto tra due persone. Un'osservazione che inevitabilmente acquista ancora più peso considerando quanto sta accadendo a Roncaccia nella Casa.

“Sembra spontaneo ma ripete a pappagallo ciò che suggerisce un coach di seduzione non proprio giovanissimo, uno di quei creator denominati “pick-up artist” o “love coach” che vorrebbe insegnare l’arte del rimorchio. Sono ovviamente molto cringe e di frequente postano contenuti sessisti. In questo caso è solo tutto piuttosto ridicolo” - Selvaggia Lucarelli

Nelle ultime settimane il modello, pur sottolineando di voler rispettare il fatto che la concorrente sia fidanzata. “Come genere mi piace più Piera”, aveva ammesso parlando con alcune coinquiline, mentre successivamente anche lei aveva riconosciuto di trovarlo attraente e di sentire una particolare sintonia con lui. Non è inoltre la prima volta che il suo atteggiamento con le donne diventa argomento di discussione nella Casa e, dopo una nomination,, sostenendo di avere la sensazione che, quando parlava con lui, il ragazzo lasciasse intendere che fosse lei a corteggiarlo. Una ricostruzione che, spiegando di non aver mai fatto un'affermazione del genere. Grande Fratello

Adesso a osservare le sue mosse c'è anche Selvaggia Lucarelli, che da una semplice conversazione ascoltata al Grande Fratello Vip è arrivata fino ai consigli dei guru della seduzione sui social. E per l'opinionista il punto più interessante non è stabilire se quelle tecniche funzionino davvero, ma chiedersi perché un ragazzo dovrebbe aver bisogno di impararle per sapere come comportarsi davanti a una donna.