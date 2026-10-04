Federico Fashion Style difende Valeria Marini al GF Vip e attacca Danto: svela cosa era successo tra loro

Pubblicazione: 04 ottobre alle 09:00

Federico Fashion Style non resta a guardare davanti a quello che sta succedendo al Grande Fratello Vip: l'hair stylist ha deciso di prendere apertamente le difese di Valeria Marini, sua amica da molti anni e madrina della figlia Sophie, intervenendo sulle tensioni che nelle ultime settimane hanno visto la showgirl scontrarsi soprattutto con Giancarlo Danto. Intervistato da Libero Magazine, Federico Lauri ha spiegato di non aver apprezzato il modo in cui Valeria è stata trattata nella Casa, un giudizio che nasce anche dal rapporto personale che li lega e dalla convinzione che dietro l'immagine da diva della showgirl ci sia una persona molto diversa da quella che, secondo lui, alcuni concorrenti starebbero descrivendo.

“Valeria Marini fa parte della famiglia, perché è la madrina di mia figlia, quindi è fondamentale nella mia vita. Per lei provo una grande stima, un affetto enorme. Siamo molto complici, siamo amici. Non accetto assolutamente che venga trattata in maniera brutta come negli ultimi giorni”. - Federico Fashion Style

“Danto ce l’ha proprio come vizio di fare questa roba. Lui si attacca ai personaggi, come ha fatto con me a The 50. Abbiamo avuto una litigata molto brusca, poi chiaramente loro la montano e fanno vedere quello che gli fa comodo”. - Federico Fashion Style

Valeria Marini, fonte: YouTube

Nel mirino diTra il ballerino e Valeria il rapporto si è progressivamente deteriorato nel corso del reality, fino ad arrivare a un confronto durante la sesta puntata:ha raccontato die ha sostenuto che alcuni problemi tra loro sarebbero cominciati addirittura prima dell'ingresso nella Casa., però, conosce personalmentee ha ricordato di aver avuto con lui uno scontro particolarmente acceso durante The 50. Proprio quell'esperienzasul suo comportamento al Grande Fratello Vip.

Secondo Federico, inoltre, Danto non avrebbe bisogno di cercare lo scontro con personalità già molto conosciute per riuscire a emergere nel programma. L'hair stylist ha ricordato che, dopo la loro lite, il ballerino sarebbe tornato sui propri passi chiedendo scusa e arrivando anche a piangere, per poi aggiungere una frase ancora più netta: “È una persona che brilla di luce dell'altro”.

Federico Fashion Style ha bocciato anche un'altra delle dinamiche che stanno facendo discutere nella Casa, quella tra Danto e Carmen Di Pietro. Alla domanda sul loro rapporto non ha lasciato molto spazio alle interpretazioni, definendolo “assolutamente costruito” e sottolineando con ironia la differenza d'età tra i due. Ma l'intervista ha riservato anche una rivelazione sul futuro dello stesso Federico. Il parrucchiere delle star ha infatti ammesso che il Grande Fratello è un'esperienza che gli piacerebbe fare e che, negli anni, le occasioni non sarebbero mancate.

“Ho ricevuto tantissime proposte per entrare nella Casa”. - Federico Fashion Style

A impedirgli di accettareoltre alle conseguenze di una separazione che Federico ha definito “abbastanza drammatica” e alle questioni legali che in. Oggi, però, la situazione sarebbe cambiata e la porta del reality non appare più completamente chiusa: “Adesso che è tutto un po' più risolto ci penserei volentieri”.

E se dovesse indicare chi vorrebbe vedere arrivare fino in fondo nell'edizione attualmente in onda, Federico non avrebbe dubbi proprio su Valeria Marini (che nei giorni scorsi ha minacciato di lasciare il programma), alla quale affiancherebbe volentieri Guendalina Tavassi. Una presa di posizione che conferma quanto l'hair stylist sia coinvolto nelle dinamiche del programma, anche se per il momento continua a osservarle dall'esterno. In futuro, però, potrebbe essere lui a doverle affrontare direttamente una volta chiusa la porta rossa alle proprie spalle.