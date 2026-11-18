Pubblicazione: 18 novembre alle 09:00

Una sfilata che avrebbe dovuto regalare qualche momento di leggerezza si è trasformata in una nuova bufera a Uomini e Donne, con Gemma Galgani finita al centro di pesanti critiche per alcune frasi rivolte a un'altra protagonista del programma. Durante la puntata di lunedì 16 novembre, infatti, la dama torinese ha commentato il fisico di Liat Cohen, sua rivale nella conoscenza con Fabio Conte, scatenando una valanga di reazioni sui social. Molti telespettatori l'hanno accusata di body shaming, ma a rendere la situazione ancora più delicata è stato l'intervento di Tina Cipollari, che ha deciso di risponderle con parole altrettanto durissime.

Tutto è cominciato durante la, uno degli appuntamenti più attesi del Trono Over. Le dame sono state chiamate a mettersi in gioco attraverso abiti e interpretazioni personali, cercando di conquistare i voti e l'attenzione dei presenti in studio.ha scelto di vestire i panni di, la donna cheattende il ritorno di Ulisse, proponendo un look ispirato all'antica Grecia. Durante la passerella, la dama si è anche avvicinata a, sorprendendolo con un bacio a stampo.

Il gesto non è passato inosservato, soprattutto considerando le difficoltà che caratterizzano il loro rapporto. Fabio, infatti, aveva già manifestato la volontà di interrompere la conoscenza con Gemma, preferendo approfondire la frequentazione con altre donne. Tra queste c'è proprio Liat Cohen, diventata una delle principali rivali sentimentali della Galgani. Ed è stata la sua sfilata a far precipitare la situazione. Liat ha scelto un abito verde aderente, accompagnando la propria passerella con una scenetta ironica nella quale fingeva di cambiare una ruota.

Un modo per giocare con la propria femminilità e dimostrare di non prendersi troppo sul serio. Gemma, però, non ha apprezzato la performance della rivale, iniziando a criticarne l'atteggiamento e il modo di presentarsi davanti agli altri protagonisti della trasmissione. La discussione è diventata particolarmente accesa quando la dama torinese ha cominciato a sottolineare le differenze fisiche tra lei e Liat, alzandosi dalla propria postazione per mettere in evidenza la propria silhouette. “Lei è il triplo di me!”, ha esclamato Gemma, aggiungendo anche un'altra frecciata nei confronti della rivale: “Non serve che si abbassi al mio livello perché è già bassa!”.

che hanno immediatamente attirato l'attenzione del pubblico, soprattutto perché il confronto tra le due donne. Sui social, numerosi spettatori hanno criticato il comportamento di, accusandola di aver superato il limite della normale rivalità televisiva. Secondo molti utenti, infatti, non sarebbe accettabile utilizzare il corpo di un'altra persona come argomento per screditarla, indipendentemente dalle. Ma la polemica non si è fermata ai commenti del pubblico., assente durante la registrazione della puntata, ha deciso di intervenire personalmente sui social, prendendo posizione contro

L'opinionista ha commentato un contenuto dedicato alla vicenda, rispondendo alle parole pronunciate da Gemma con una critica particolarmente pungente. “Meglio una donna con qualche chilo in più e un corpo pieno di curve”, ha scritto Tina, per poi aggiungere un riferimento poco lusinghiero all'aspetto fisico della dama torinese. Una replica che ha alimentato ulteriormente la discussione, anche perché l'opinionista ha scelto a sua volta di utilizzare osservazioni sull'aspetto esteriore per contestare quelle della rivale. Il rapporto tra Tina e Gemma, del resto, è da anni uno degli elementi più riconoscibili di Uomini e Donne. Le due protagoniste si sono spesso affrontate attraverso battute, accuse e provocazioni, dando vita a confronti diventati particolarmente popolari tra gli spettatori.

Questa volta, però, la questione ha assunto un significato differente, perché al centro della polemica è finito il tema del body shaming, ossia il comportamento di chi deride o umilia un'altra persona per le sue caratteristiche fisiche. A criticare Gemma è intervenuta anche Vittoria Bricarello, ex protagonista di Temptation Island, che aveva partecipato all'edizione del 2024 insieme all'allora fidanzato Alex Petri. Attraverso i social, Vittoria ha espresso il proprio disappunto per quanto visto durante la trasmissione, definendo il comportamento della Galgani fuori luogo. L'ex concorrente ha contestato soprattutto la scelta di attaccare una donna più giovane per il suo aspetto fisico, ipotizzando che dietro quelle parole potesse esserci la gelosia nei confronti di Liat, attualmente interessata allo stesso cavaliere.

Si tratta naturalmente di, non di una motivazione confermata dalla protagonista del programma., tuttavia, è ormai evidente e continua a rappresentare uno degli elementi centrali delle ultime puntate. La vicenda ha avuto ulteriori sviluppi durante l'appuntamento di, quando il confronto tra Gemma, Liat e Maria Luisa è tornato al centro dello studio.ha ribadito che sentirsi a proprio agio con il proprio corpo non dovrebbe diventare un motivo per essere insultate, mentre

La dama torinese, dal canto suo, ha accusato le rivali di comportarsi in maniera poco spontanea, sostenendo che alcune donne arriverebbero nel programma con atteggiamenti già preparati per ottenere visibilità. Una discussione nella quale è intervenuta anche Alessandra Mussolini, che ha espresso una posizione differente rispetto a quella di Tina, contribuendo ad alimentare ulteriormente il confronto. Al centro della rivalità rimane Fabio Conte, che continua a rappresentare il principale motivo di tensione tra Gemma e le altre dame. Nonostante il precedente rifiuto del cavaliere, la protagonista torinese sembra ancora interessata a recuperare il rapporto, mentre lui preferisce proseguire le nuove conoscenze.

La situazione appare quindi tutt'altro che risolta, soprattutto perché alle incomprensioni sentimentali si sono aggiunte accuse personali che hanno coinvolto anche il pubblico e altri personaggi televisivi. La polemica sulle parole di Gemma Galgani dimostra quanto una discussione nata per motivi sentimentali possa rapidamente trasformarsi in qualcosa di più delicato, soprattutto quando vengono chiamate in causa caratteristiche fisiche e insicurezze personali.