Rissa sfiorata a Uomini e Donne: Alessandra Mussolini e Tina Cipollari si scontrano

Pubblicazione: 10 novembre alle 13:13

Doveva succedere prima o poi. Chi segue Uomini e Donne lo sapeva: mettere insieme Tina Cipollari e Alessandra Mussolini nello stesso studio era come accendere una miccia. E durante la registrazione del 9 novembre 2026, quella miccia ha innescato un'esplosione che ha trasformato una normale puntata del dating show di Canale 5 in uno degli episodi più turbolenti della sua lunga storia.





Alessandra Mussolini, fonte: YouTube

, abbandoni plateali dello studio e, sorpresa delle sorprese,. La conduttrice, solitamente abile nel gestire anche le situazioni più esplosive, si è trovata accusata pubblicamente di non aver preso posizione da Alessandra Mussolini in persona.Tutto è iniziato in modo apparentemente innocuo, conGemma Galgani, visibilmente felice di rivedere il cavaliere, ha manifestato il suo entusiasmo. Ma, fedele al suo ruolo di antagonista storica della dama torinese,con una delle sue stilettate verbali: "Guarda che lui non è mica ritornato qui per te".

Gemma ha provato a difendersi citando alcune interviste estive in cui Mario aveva parlato di lei, ma Tina ha rincarato la dose: "Ma a te cosa te ne frega delle sue interviste? Lui mica è venuto qui per te". Un copione già visto, verrebbe da dire. Vent'anni di programma insieme hanno cristallizzato questa dinamica: Tina attacca, Gemma si difende, il pubblico si divide. Ma questa volta c'era un elemento nuovo nell'equazione: Alessandra Mussolini.





Tina Cipollari, fonte: YouTube

. E non l'avesse mai fatto.: "Tu devi stare zitta, ma che ne sai? Io Gemma la conosco da vent'anni. Sono giorni che covo, mi hai stufato, basta". I toni si sono alzati rapidamente, le voci sono diventate sempre più aggressive.Maria De Filippi, dalla sua postazione sullo scalino che domina lo studio, ha assistito alla scena senza intervenire. Almeno inizialmente. E questo silenzio, questa mancata presa di posizione, ha scatenato la reazione più clamorosa.: "Maria tu non dici niente? Non vedi questa che dice?".

La risposta di Maria ha sorpreso tutti: "Io pensavo che voi scherzavate e che vi foste messe d'accordo". Una difesa legittima, considerando che in televisione certe dinamiche vengono spesso costruite. Ma Alessandra non ha accettato quella spiegazione. "A me non mi va bene che tu non prendi le parti e che stai zitta lì sullo scalino", ha dichiarato, prima di abbandonare platealmente lo studio.



