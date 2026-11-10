Rissa sfiorata a Uomini e Donne: Alessandra Mussolini e Tina Cipollari si scontrano
Scontro esplosivo tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini a Uomini e Donne: urla dai camerini, abbandono dello studio e accuse a Maria De Filippi.
Doveva succedere prima o poi. Chi segue Uomini e Donne lo sapeva: mettere insieme Tina Cipollari e Alessandra Mussolini nello stesso studio era come accendere una miccia. E durante la registrazione del 9 novembre 2026, quella miccia ha innescato un'esplosione che ha trasformato una normale puntata del dating show di Canale 5 in uno degli episodi più turbolenti della sua lunga storia.
Tutto è iniziato in modo apparentemente innocuo, con il ritorno di Mario Lenti nel parterre del Trono Over. Gemma Galgani, visibilmente felice di rivedere il cavaliere, ha manifestato il suo entusiasmo. Ma Tina Cipollari, fedele al suo ruolo di antagonista storica della dama torinese, ha immediatamente frenato quell'euforia con una delle sue stilettate verbali: "Guarda che lui non è mica ritornato qui per te".
Gemma ha provato a difendersi citando alcune interviste estive in cui Mario aveva parlato di lei, ma Tina ha rincarato la dose: "Ma a te cosa te ne frega delle sue interviste? Lui mica è venuto qui per te". Un copione già visto, verrebbe da dire. Vent'anni di programma insieme hanno cristallizzato questa dinamica: Tina attacca, Gemma si difende, il pubblico si divide. Ma questa volta c'era un elemento nuovo nell'equazione: Alessandra Mussolini.
Maria De Filippi, dalla sua postazione sullo scalino che domina lo studio, ha assistito alla scena senza intervenire. Almeno inizialmente. E questo silenzio, questa mancata presa di posizione, ha scatenato la reazione più clamorosa. Alessandra Mussolini, esasperata, si è rivolta direttamente alla conduttrice: "Maria tu non dici niente? Non vedi questa che dice?".
La risposta di Maria ha sorpreso tutti: "Io pensavo che voi scherzavate e che vi foste messe d'accordo". Una difesa legittima, considerando che in televisione certe dinamiche vengono spesso costruite. Ma Alessandra non ha accettato quella spiegazione. "A me non mi va bene che tu non prendi le parti e che stai zitta lì sullo scalino", ha dichiarato, prima di abbandonare platealmente lo studio.
Il rapporto tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini si è incrinato, forse irrimediabilmente. E il fatto che anche Maria De Filippi sia stata chiamata in causa, con accuse dirette e pubbliche, aggiunge un elemento di imprevedibilità a una situazione già esplosiva. La conduttrice ha sempre mantenuto una posizione neutrale nelle dinamiche del programma, lasciando che fossero gli opinionisti e i protagonisti a confrontarsi. Ma questa volta quella neutralità è stata messa sotto accusa.
Se le ultime puntate di Uomini e Donne hanno registrato ascolti deludenti, è probabile che le prossime invertano la tendenza, soprattutto dopo l'abbandono di uno dei suoi tronisti di punta. Perché quello che è successo il 9 novembre 2026 negli studi di Cinecittà non è il classico teatrino televisivo. È televisione autentica, emotivamente carica, imprevedibile. E il pubblico italiano, quello vero, questo lo riconosce a primo sguardo.