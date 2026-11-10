Giorgia - Last Call, il concerto stasera su Canale 5: la scaletta completa con Annalisa e Emma

Pubblicazione: 10 novembre alle 12:58

Martedì 10 novembre 2026, Canale 5 trasmette in prima serata un evento che celebra uno dei percorsi live più straordinari della musica italiana recente. Giorgia – Last Call porta nelle case degli italiani il concerto conclusivo di un tour durato oltre due anni, registrato il 3 ottobre scorso all'Unipol Dome di Milano davanti a un palazzetto sold out. Mentre continua a guidare X Factor su Sky mostrando un talento inaspettato nella conduzione, la cantante romana torna alla sua dimensione più autentica: il palco, la voce, l'emozione diretta.





I numeri raccontano la portata dell'impresa:, un pubblico multigenerazionale che ha attraversato il paese per ascoltare dal vivo una delle voci più riconoscibili e tecnicamente impressionanti del panorama nazionale. Stiamo parlando, sostenuto da una band di undici elementi capace di creare atmosfere che spaziano dal funk al soul, passando per ballad che lasciano il segno.. Con Annalisa,. Due voci potenti, due interpreti capaci di gestire dinamiche vocali complesse, su un brano che richiede controllo, drammaticità e presenza scenica.

Con Irama, invece, Giorgia interpreta Buio, brano che appartiene al repertorio del cantante monzese. È un gesto di generosità artistica che ribalta la dinamica tradizionale: non è l'ospite che rende omaggio alla star consolidata, ma è Giorgia che sceglie di entrare nel mondo musicale di un artista più giovane, dimostrando curiosità e apertura verso le nuove generazioni della musica italiana.

, un omaggio che tocca le corde dell'identità musicale italiana, soprattutto dopo essere arrivato nelle sale il biopic che racconta la sua vita . Daniele rappresenta una pietra miliare della canzone d'autore napoletana e nazionale, e la scelta di questo brano specifico non è nostalgica ma generativa: due artiste che hanno attraversato X Factor in momenti diversi delle loro carriere si ritrovano per onorare un maestro che ha saputo fondere blues, jazz e tradizione mediterranea in una sintesi unica.

La scaletta del concerto milanese, che potrebbe subire variazioni nell'edizione televisiva, è un viaggio attraverso oltre trent'anni di carriera. Si parte con L'unica, Senza confine e Un amore da favola, per poi attraversare brani che hanno segnato epoche diverse della discografia di Giorgia. Gocce di memoria, Di sole e d'azzurro, Come saprei, E poi: titoli che bastano da soli a evocare momenti precisi della storia musicale italiana degli anni Novanta e Duemila.

Tra i brani più recenti spicca Parafulmini, che nella settimana della messa in onda risulta essere il pezzo più trasmesso dalle radio italiane. Ma il vero fenomeno commerciale degli ultimi tempi resta La cura per me, certificato doppio platino, con oltre 180 milioni di stream globali, diventato il secondo singolo più venduto del 2025. Questi dati non sono semplici statistiche di mercato: testimoniano la capacità di Giorgia di rimanere rilevante in un panorama musicale dominato da logiche di consumo veloce e tendenze passeggere.





da Chaka Khan adimostrando che le grandi voci non conoscono confini di genere o epoca. I Feel for You e Don't Stop 'Til You Get Enough si inseriscono in medley che funzionano come ponti tra momenti diversi dello show, mantenendo alto il ritmo e l'energia., per chi ha vissuto quelle date e vuole rivivere l'emozione, per chi semplicemente cerca una serata di grande musica italiana,. Non è nostalgia, non è celebrazione sterile di un passato glorioso: è la dimostrazione che la qualità vocale, l'interpretazione profonda e la capacità di emozionare restano valori che attraversano mode e algoritmi, parlando direttamente al cuore di chi ascolta.