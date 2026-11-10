Giorgia - Last Call, il concerto stasera su Canale 5: la scaletta completa con Annalisa e Emma
Giorgia - Last Call su Canale 5: il concerto evento con Annalisa, Emma e Irama. Skyfall, Purple Rain e i successi di un tour da 290.000 biglietti venduti.
Martedì 10 novembre 2026, Canale 5 trasmette in prima serata un evento che celebra uno dei percorsi live più straordinari della musica italiana recente. Giorgia – Last Call porta nelle case degli italiani il concerto conclusivo di un tour durato oltre due anni, registrato il 3 ottobre scorso all'Unipol Dome di Milano davanti a un palazzetto sold out. Mentre continua a guidare X Factor su Sky mostrando un talento inaspettato nella conduzione, la cantante romana torna alla sua dimensione più autentica: il palco, la voce, l'emozione diretta.
Annalisa, Emma e Irama faranno parte dello show. Con Annalisa, Giorgia affronta Skyfall, il brano iconico di Adele scritto per la saga di James Bond. Due voci potenti, due interpreti capaci di gestire dinamiche vocali complesse, su un brano che richiede controllo, drammaticità e presenza scenica.
Con Irama, invece, Giorgia interpreta Buio, brano che appartiene al repertorio del cantante monzese. È un gesto di generosità artistica che ribalta la dinamica tradizionale: non è l'ospite che rende omaggio alla star consolidata, ma è Giorgia che sceglie di entrare nel mondo musicale di un artista più giovane, dimostrando curiosità e apertura verso le nuove generazioni della musica italiana.
La scaletta del concerto milanese, che potrebbe subire variazioni nell'edizione televisiva, è un viaggio attraverso oltre trent'anni di carriera. Si parte con L'unica, Senza confine e Un amore da favola, per poi attraversare brani che hanno segnato epoche diverse della discografia di Giorgia. Gocce di memoria, Di sole e d'azzurro, Come saprei, E poi: titoli che bastano da soli a evocare momenti precisi della storia musicale italiana degli anni Novanta e Duemila.
Tra i brani più recenti spicca Parafulmini, che nella settimana della messa in onda risulta essere il pezzo più trasmesso dalle radio italiane. Ma il vero fenomeno commerciale degli ultimi tempi resta La cura per me, certificato doppio platino, con oltre 180 milioni di stream globali, diventato il secondo singolo più venduto del 2025. Questi dati non sono semplici statistiche di mercato: testimoniano la capacità di Giorgia di rimanere rilevante in un panorama musicale dominato da logiche di consumo veloce e tendenze passeggere.
Per chi non ha potuto seguire il tour dal vivo, per chi ha vissuto quelle date e vuole rivivere l'emozione, per chi semplicemente cerca una serata di grande musica italiana, Giorgia – Last Call si presenta come un appuntamento da non perdere. Non è nostalgia, non è celebrazione sterile di un passato glorioso: è la dimostrazione che la qualità vocale, l'interpretazione profonda e la capacità di emozionare restano valori che attraversano mode e algoritmi, parlando direttamente al cuore di chi ascolta.