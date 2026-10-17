Pino Daniele conquista il box office italiano: Je so' pazzo debutta in vetta e sorprende con i suoi incassi

Pubblicazione: 17 ottobre alle 09:30

Il cinema italiano riparte da Pino Daniele, e lo fa con un debutto che porta immediatamente il suo nome in cima alla classifica degli incassi. Je so' pazzo, il film diretto da Nicola Prosatore e dedicato alla vita del cantautore napoletano, ha conquistato il primo posto al box office italiano nella giornata di giovedì 15 ottobre 2026, superando tutte le altre pellicole in programmazione e inaugurando nel migliore dei modi il suo percorso nelle sale. Secondo i dati Cinetel, il lungometraggio distribuito da 01 Distribution ha incassato 166.574 euro nel suo primo giorno, richiamando oltre 21.000 spettatori.

Un risultato che gli permette di lasciarsi alle spalle anchedall'arrivo di numerose novità. A rendere particolarmente significativo. Je so' pazzo racconta infatti la storia di uno degli artisti più amati della musica italiana, ripercorrendo, capace di costruire un linguaggio unico mescolando blues, jazz e tradizione napoletana. A interpretarlo, mentre la sceneggiatura, firmata da, prende spunto dal libro Pino Daniele di Alessandro Daniele.

La pellicola, della durata di 105 minuti, non si limita a ripercorrere i successi del musicista, ma approfondisce anche i rapporti familiari, le fragilità e il legame con Napoli, elementi fondamentali per comprendere l'uomo dietro canzoni entrate nella storia della musica italiana. Alle spalle del film dedicato a Pino Daniele si piazza Mammina, l'horror prodotto da Blumhouse che, dopo aver guidato la classifica nei giorni precedenti, scende al secondo posto con 96.463 euro. Il film ha comunque raggiunto 2,53 milioni di euro complessivi in otto giorni, confermandosi uno dei titoli horror più seguiti della stagione.

Je so' pazzo, fonte: 01 Distribution

Terza posizione per L'estranea, il thriller diretto da Paolo Strippoli, che aggiunge altri 79.852 euro al proprio risultato e porta il totale a circa 1,18 milioni di euro. Un andamento incoraggiante, soprattutto considerando che gli incassi giornalieri sono diminuiti soltanto del 3% rispetto al giovedì precedente. Tra le nuove uscite trova spazio anche Primetime, quarto con 70.485 euro, mentre il documentario Carlo Acutis – Il giovane santo debutta in quinta posizione con 59.256 euro. Al sesto posto arriva invece Street Fighter, il nuovo adattamento cinematografico del celebre videogioco Capcom, che inaugura la sua distribuzione italiana con circa 53.000 euro.

Continua intanto il percorso di, il documentario diventato un vero fenomeno nelle sale italiane, e pur scendendo al settimo posto con 45.551 euro, il film ha ormai raggiunto, uno dei risultati più interessanti di questa fase della stagione cinematografica. A completare la classifica dei dieci film più visti ci sono, quest'ultimo arrivato a oltre 3 milioni di euro dall'uscita. Ma il dato più interessante riguarda l'andamento generale del mercato.i cinema italiani hanno incassato complessivamente 796.457 euro, con 109.343 spettatori.

Rispetto alla giornata equivalente del 2025 si registra una crescita del 95%, nonostante una flessione del 9% rispetto alla settimana precedente. Anche il bilancio di ottobre rimane positivo: nei primi quindici giorni del mese gli incassi hanno raggiunto 18,4 milioni di euro, il 47% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per Je so' pazzo, naturalmente, la sfida più importante comincia adesso, visto che il primo posto conquistato al debutto rappresenta un segnale incoraggiante, ma saranno gli incassi del fine settimana a chiarire quanto il racconto della vita di Pino Daniele, interpretato sul grande schermo da Massimiliano Caiazzo, riuscirà a conquistare il pubblico. Intanto, a più di undici anni dalla sua scomparsa, il cantautore napoletano è tornato a essere protagonista, questa volta sul grande schermo.