Uomini e Donne, Giorgia Angeloni torna dopo la morte del padre: il gesto di Maria De Filippi la commuove

Pubblicazione: 10 novembre alle 09:15

Un ritorno carico di emozione, tra lacrime, applausi e un ringraziamento particolarmente sentito. Giorgia Angeloni è tornata nello studio di Uomini e Donne dopo la morte del padre Alberto, scomparso il 21 ottobre 2026 all'età di 63 anni. La tronista, che aveva temporaneamente interrotto il proprio percorso per rimanere accanto al genitore durante gli ultimi giorni di vita, ha ritrovato Maria De Filippi e gli altri protagonisti del programma nella puntata di lunedì 9 novembre. Un momento molto delicato, durante il quale ha voluto raccontare quanto sia stato importante il sostegno ricevuto dalla conduttrice, prima di comunicare una decisione significativa sul proprio futuro.

Al suo ingresso in studio,. I presenti si sono alzati per applaudirla, mentrele si è avvicinata per stringerla in un lungo abbraccio. Un gesto che ha immediatamente commosso la giovane, visibilmente emozionata nel ritrovarsi davanti alle telecamere dopo settimane particolarmente difficili. Il ritorno è coinciso anche con una ricorrenza speciale:. Per l'occasione, la produzione le ha fatto trovare un bellissimo mazzo di fiori, aggiungendo un ulteriore momento di affetto a una giornata che Giorgia difficilmente dimenticherà.

La giovane ha quindi preso la parola per rivolgersi direttamente a Maria De Filippi, spiegando quanto la disponibilità dimostrata dalla conduttrice abbia fatto la differenza durante la malattia del padre. “Volevo ringraziarti, perché se non fosse stato per te io non mi sarei potuta permettere di stare vicino a mio padre tutto il tempo che ci sono stata”, ha dichiarato con gli occhi lucidi. Poi ha aggiunto una frase che ha reso ancora più evidente la sua riconoscenza: “Non so se un giorno potrò fare qualcosa per ripagarti”.

Giorgia Angeloni, fonte: Mediaset

Parole che raccontano un legame di gratitudine nato in un momento estremamente doloroso. La possibilità di allontanarsi temporaneamente dagli impegni televisivi ha infatti permesso a Giorgia di dedicare al genitore tutto il tempo necessario, senza dover affrontare contemporaneamente le responsabilità legate alla partecipazione al programma. Alberto Angeloni è morto il 21 ottobre, dopo aver convissuto per oltre dieci anni con il Parkinson. Le sue condizioni di salute erano peggiorate nelle settimane precedenti, tanto che la figlia aveva deciso di interrompere momentaneamente le registrazioni di Uomini e Donne.

L'assenza della tronista dalla registrazione delaveva già fatto emergere la gravità della situazione. Il giorno successivo era arrivata la notizia della scomparsa dell'uomo, diffusa attraverso un manifesto funebre pubblicato dalla. Il rapporto tra Giorgia e suo padre era già stato uno degli aspetti più significativi del suo percorso televisivo. Durante, la giovane aveva parlato apertamente della malattia del genitore, raccontando le difficoltà affrontate quotidianamente dalla famiglia.

Nonostante la situazione, Giorgia cercava di regalargli momenti di serenità attraverso piccoli gesti, come una passeggiata oppure un gelato mangiato insieme. Attenzioni semplici, ma fondamentali per rendere meno pesanti le giornate del padre. “Cerco di fargli vivere dei momenti di allegria, nonostante la sua vita non sia affatto allegra o semplice”, aveva spiegato nella presentazione, lasciando emergere un rapporto profondamente affettuoso. Proprio quel legame è tornato al centro delle sue parole durante la puntata del 9 novembre, quando Giorgia ha annunciato anche una scelta importante.

Giorgia Angeloni, fonte: Mediaset

La tronista ha deciso di continuare il proprio percorso a Uomini e Donne, nonostante il dolore per la perdita del padre. Una decisione maturata pensando proprio a ciò che Alberto avrebbe desiderato per lei. “Scelgo di continuare perché so che lui sarebbe felice nel vedermi felice, non vorrebbe sapermi chiusa in casa”, ha spiegato davanti a Maria De Filippi e agli altri protagonisti del programma. Giorgia ha raccontato di aver trascorso molti anni dando priorità ai doveri e alle responsabilità familiari, rinunciando spesso alla spensieratezza della propria età.

Adesso, anche grazie al sostegno dei suoi cari, vorrebbe concedersi la possibilità di vivere qualcosa di bello. Il suo desiderio è quello di proseguire la conoscenza dei corteggiatori e trovare una persona capace di farla stare bene, senza dimenticare. Le sue dichiarazioni sono state accolte da un nuovo applauso dello studio, in un clima di grande partecipazione emotiva. Il ritorno dirappresenta quindi molto più di una semplice ripresa del percorso televisivo.

Per la giovane tronista è anche il tentativo di ricominciare dopo una perdita dolorosa, affrontando il futuro con la consapevolezza che il legame con suo padre continuerà ad accompagnarla. E proprio le parole rivolte a Maria De Filippi hanno mostrato quanto possa essere importante ricevere sostegno nei momenti più difficili. Il ritorno di Giorgia arriva inoltre in una giornata di grandi cambiamenti per Uomini e Donne, segnata anche dall'inaspettato abbandono del trono da parte di Giovanni Grazioso, che avrebbe deciso di interrompere il proprio percorso sentimentale dopo le difficoltà vissute in passato.