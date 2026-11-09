Amici 26 cambia programmazione, la prossima puntata non sarà di Domenica: ecco quando e perché
Amici 26 cambia giorno: la puntata salta la domenica e va in onda sabato 14 novembre su Canale 5. Il motivo? Le ATP Finals 2026 di Torino. Tutti i dettagli.
I fan di Amici 26 dovranno modificare i loro piani per il weekend. Il talent show di Maria De Filippi abbandona temporaneamente il consueto appuntamento domenicale per tornare, dopo anni, al sabato pomeriggio. Un cambio di programmazione che riguarda esclusivamente il prossimo fine settimana e che nasce dall'esigenza di Canale 5 di dare spazio a un evento sportivo di primo piano: le ATP Finals 2026 di Torino.
Per i telespettatori di lungo corso, questo spostamento potrebbe risvegliare ricordi nostalgici. Il sabato pomeriggio è stato infatti per diversi anni la casa naturale di Amici, quando il programma precedeva Verissimo prima di essere trasferito alla domenica, dove si è consolidato come uno degli appuntamenti fissi del weekend di Canale 5. Questo ritorno alle origini, seppur limitato a una sola puntata, rappresenta un piccolo tuffo nel passato per chi segue il talent sin dai suoi esordi.
La ragione dello spostamento risiede nell'importanza dell'evento sportivo che occuperà la domenica. Le ATP Finals rappresentano uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale del tennis maschile. Il torneo, conosciuto anche come Torneo dei Maestri, riunisce a fine stagione gli otto migliori giocatori della classifica Race ATP, che si sfidano per conquistare l'ambito titolo.
Per i fan di Amici, il messaggio è chiaro: sabato 14 novembre, nel pomeriggio su Canale 5, l'appuntamento resta confermato. La puntata non salta, si anticipa semplicemente. Dalla settimana successiva, salvo ulteriori variazioni, il programma dovrebbe riprendere la sua consueta collocazione domenicale, permettendo al pubblico di ritrovare i ritmi abituali del weekend televisivo, soprattutto dopo gli ultimi eventi. Una scelta di palinsesto che dimostra come la programmazione televisiva debba necessariamente bilanciare gli impegni con i diversi generi di contenuto, dall'intrattenimento allo sport, cercando di soddisfare le diverse anime del pubblico senza rinunciare agli appuntamenti più attesi. In questo caso, la soluzione trovata da Canale 5 permette di preservare entrambi gli eventi, semplicemente distribuendoli su due giorni diversi.