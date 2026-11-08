GF Vip, scatta il bacio tra Megan Ria e Alessandro Varsi, ma il pubblico ha un sospetto: è tutto finto?

Pubblicazione: 08 novembre alle 08:00

Un risveglio tra abbracci, carezze e baci, seguito da una confessione che potrebbe cambiare gli equilibri sentimentali della Casa. Al Grande Fratello Vip è scattato il primo bacio confermato tra Megan Ria e Alessandro Varsi, due concorrenti che nelle ultime settimane avevano mostrato una complicità sempre più evidente. La ballerina ha raccontato quanto accaduto durante una conversazione con Giancarlo Danto, ammettendo che il loro avvicinamento non è stato affatto casuale, ma mentre nella Casa qualcuno sembra già festeggiare la nascita di una nuova coppia, sui social non tutti sono convinti della sincerità dei due protagonisti.

La situazione è cambiata soprattutto dopo una notte trascorsa insieme.avevano già avuto l'occasione di condividere alcuni momenti lontano dagli altri concorrenti, quando una prova di canto aveva permesso loro di soggiornare nella suite del reality. In quell'occasione,avevano alimentato le prime ipotesi su un possibile bacio, senza che arrivasse una conferma definitiva. Nei giorni successivi, però, la distanza tra i due si è progressivamente ridotta.sono diventati sempre più frequenti, fino alla decisione di dormire nello stesso letto dopo la sedicesima puntata del programma.

Il mattino seguente, sabato 7 novembre, Megan e Alessandro si sono svegliati abbracciati, continuando a scambiarsi carezze e baci sul viso. Un momento di tenerezza che non si è interrotto nemmeno quando i due hanno deciso di alzarsi per iniziare la giornata. Le telecamere del Grande Fratello Vip hanno documentato il loro risveglio, mostrando una sintonia che sembra ormai andare oltre la semplice amicizia. Ma cosa è successo davvero durante la notte? A cercare una risposta è stato Giancarlo Danto, diventato una sorta di investigatore delle vicende sentimentali della Casa. Il concorrente, soprannominato scherzosamente “Padre Spio”, ha deciso di interrogare Megan durante una conversazione in cucina.

Dopo che Piera ha detto in zona Beauty che Varsi ha "obbligato" Megan a dormire con lui il Confessionale lo ha chiamato e adesso ne ha parlato con Megan per chiarire che non ci saranno incomprensioni per la puntata #meganria #gfvip https://t.co/JL2kaQTxEm — Mascos 🌞 (@mascos69) November 6, 2026

La ballerina non ha cercato di nascondere quanto accaduto, preferendo raccontare con naturalezza il momento condiviso con Alessandro. “Ci siamo coccolati un po'. Ci siamo dati due bacetti”, ha confessato Megan. Una risposta che ha immediatamente soddisfatto Danto, il quale ha accolto la notizia con entusiasmo. “Bravi, evviva l'amore”, ha commentato il concorrente, divertito dalla scoperta. Megan ha inoltre spiegato che il desiderio di avvicinarsi ad Alessandro era presente già da qualche tempo. Non si sarebbe quindi trattato di un gesto improvviso, ma del risultato di una complicità cresciuta progressivamente durante la convivenza.

Alla fine, entrambi avrebbero deciso di lasciarsi andare, senza preoccuparsi troppo delle telecamere e delle possibili reazioni degli altri concorrenti. La, anche se non significa necessariamente che Megan e Alessandro abbiano già deciso di iniziare una relazione sentimentale ufficiale. Per comprendere perché questo avvicinamento, però, bisogna ricordare quanto accaduto nelle settimane precedenti. Megan, conosciuta dal pubblico per, aveva infatti ricevuto anche le attenzioni di Giacomo Gallani, che aveva provato a instaurare con lei un rapporto più stretto.

La ballerina aveva tuttavia chiarito di non essere interessata sentimentalmente a lui, spiegando di voler affrontare l'esperienza al Grande Fratello Vip senza sentirsi obbligata a costruire una coppia. Una posizione che alcuni telespettatori hanno recuperato proprio dopo aver visto i baci con Varsi. Sui social, infatti, non tutti hanno accolto positivamente la nuova intesa. Accanto a chi spera che possa nascere una relazione autentica, ci sono anche utenti convinti che l'avvicinamento sia legato alle strategie di gioco, soprattutto considerando che il reality si avvicina alle sue fasi decisive. Tra i commenti circolati online, qualcuno ha ipotizzato che la nascita di una coppia possa rappresentare un modo per conquistare maggiore visibilità agli occhi del pubblico.

Megan al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Altri hanno osservato che la vicinanza tra Megan e Alessandro è diventata particolarmente evidente soltanto nelle ultime giornate. Si tratta naturalmente di interpretazioni dei telespettatori, non di prove che il rapporto sia stato costruito per convenienza. Nessuno dei due concorrenti ha dichiarato di voler utilizzare la relazione come una strategia per arrivare in finale. Tuttavia, la discussione riporta alla memoria anche alcune tensioni precedenti. Andreas Müller aveva infatti espresso perplessità sul comportamento di Megan, arrivando a definirla una stratega durante alcune dinamiche della Casa. Le sue osservazioni erano state al centro di confronti e discussioni, contribuendo a rendere più complesso il rapporto della ballerina con altri concorrenti.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Adesso, con, quelle vecchie accuse sono tornate a circolare tra gli spettatori che seguono quotidianamente il programma. Ma c'è anche un altro paragone che sta facendo discutere, visto cheè stata accostata a quella tra, un'altra delle coppie che hanno attirato maggiormente l'attenzione durante questa edizione del Grande Fratello Vip. Secondo alcuni osservatori, Megan e Alessandro si sarebbero mostrati più espansivi nei gesti affettuosi rispetto agli altri due concorrenti, lasciandosi andare a baci e carezze senza particolari esitazioni.

Un confronto che, però, non permette di stabilire quanto siano profondi i rispettivi sentimenti. La convivenza nella Casa può accelerare la nascita di legami sentimentali, ma soltanto il tempo potrà chiarire se quello tra Megan e Alessandro sia destinato a diventare qualcosa di più importante. Per il momento, l'unica certezza è che i due hanno smesso di nascondere la propria complicità. Il loro risveglio insieme e la confessione della ballerina hanno confermato il bacio, trasformando un rapporto inizialmente ambiguo in una delle nuove dinamiche sentimentali del reality. Resta da capire come reagiranno gli altri concorrenti e soprattutto se questo avvicinamento influenzerà le alleanze e gli equilibri della Casa.

Anche la prossima puntata potrebbe offrire l'occasione per approfondire quanto accaduto, soprattutto considerando l'attenzione che la vicenda sta già ricevendo sui social. Megan Ria e Alessandro Varsi potrebbero quindi diventare una delle coppie protagoniste della fase finale del Grande Fratello Vip, ma il loro rapporto è ancora agli inizi. E mentre Giancarlo Danto festeggia la nascita di un possibile amore, fuori dalla Casa il pubblico continua a dividersi tra chi crede nella sincerità dei due concorrenti e chi sospetta che dietro i baci possa nascondersi una strategia. Il tutto, appena poche ore dopo le polemiche nate a causa dell'eliminazione di Alex Belli.