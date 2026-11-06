La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui ricevono il Telegatto: "Lo dedico ai collaboratori"

Pubblicazione: 06 novembre alle 10:59

Una serata che doveva essere come tante altre a La Ruota della Fortuna si è trasformata in un momento di celebrazione inaspettata. Giovedì 5 novembre, gli studi di Canale 5 hanno vissuto una doppia festa quando Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, è entrato in scena per consegnare il Telegatto a Gerry Scotti e a Samira Lui. Un riconoscimento al programma che continua a macinare ascolti record e a conquistare il pubblico italiano sera dopo sera.





, sempre pronto alla battuta, ha accolto il direttore con il sorriso e una frecciata calcistica: "Litighiamo solo su una cosa, che è il calcio: lui è di una squadra e io di un'altra". Un riferimento all'eterna rivalità milanese che strappa subito una risata al pubblico in studio.prodotto da EndemolShine Italy e RTI.con parole che pesano: "Questo Telegatto premia te, naturalmente, ma premia questo programma pazzesco che continua a fare record e continua a piacere alla gente in una maniera straordinaria". Una marcia inarrestabile cheMa. Il conduttore ha immediatamentema essenziale per il successo del programma. "Lo dedico a tutti i nostri collaboratori", ha dichiarato senza esitazioni. Poidegli studi: "Sono cento ragazzi, tu li hai visti dietro le quinte, tutti giovani, tutti bravi". Un esercito di professionisti che ogni sera rende possibile lo spettacolo.