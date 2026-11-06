La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui ricevono il Telegatto: "Lo dedico ai collaboratori"
Gerry Scotti riceve il Telegatto a La Ruota della Fortuna insieme a Samira Lui. Il conduttore scherza: "Col cavolo che non lo porto a casa". Emozioni in diretta.
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Una serata che doveva essere come tante altre a La Ruota della Fortuna si è trasformata in un momento di celebrazione inaspettata. Giovedì 5 novembre, gli studi di Canale 5 hanno vissuto una doppia festa quando Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, è entrato in scena per consegnare il Telegatto a Gerry Scotti e a Samira Lui. Un riconoscimento al programma che continua a macinare ascolti record e a conquistare il pubblico italiano sera dopo sera.
Il primo Telegatto è destinato proprio al game show prodotto da EndemolShine Italy e RTI. Vitali ha sottolineato il significato della consegna con parole che pesano: "Questo Telegatto premia te, naturalmente, ma premia questo programma pazzesco che continua a fare record e continua a piacere alla gente in una maniera straordinaria". Una marcia inarrestabile che conferma La Ruota della Fortuna come uno dei pilastri dell'intrattenimento televisivo italiano.
Ma Gerry Scotti non è tipo da tenersi i riflettori tutti per sé. Il conduttore ha immediatamente rivolto il pensiero a chi lavora dietro le quinte, lontano dalle telecamere ma essenziale per il successo del programma. "Lo dedico a tutti i nostri collaboratori", ha dichiarato senza esitazioni. Poi ha ricordato a Vitali la squadra incontrata nei corridoi degli studi: "Sono cento ragazzi, tu li hai visti dietro le quinte, tutti giovani, tutti bravi". Un esercito di professionisti che ogni sera rende possibile lo spettacolo.
La serata ha riservato però un secondo momento di grande emozione perché anche a Samira Lui è stato assegnato un Telegatto, questa volta fucsia personalizzato proprio per lei. "Samira è la grande rivelazione della Ruota", ha spiegato il direttore, sottolineando l'alchimia comica irresistibile tra i due conduttori. Un'intesa che Gerry ha paragonato a quella di Sandra e Raimondo, duo leggendario della televisione italiana. La showgirl, visibilmente commossa e colta completamente alla sprovvista, ha confessato: "Io sono rimasta senza parole, non me l'aspettavo proprio, non mi avete detto niente".
Il doppio Telegatto consegnato a Gerry Scotti e Samira Lui rappresenta il coronamento di un successo che va oltre i numeri d'ascolto. È il riconoscimento di un programma che sa ancora emozionare, divertire e far sognare il pubblico italiano, in grado di battere la concorrenza spietata di Affari Tuoi, mantenendo viva la tradizione dei grandi game show televisivi con la freschezza di nuovi talenti e l'esperienza di veterani che non smettono mai di mettersi in gioco.