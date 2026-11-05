GF Vip, Valeria Marini si scaglia contro Marina La Rosa e si sfoga con Alex Belli: “È invidiosa e mi provoca”

Pubblicazione: 05 novembre alle 08:45

La tensione continua a salire nella Casa del Grande Fratello Vip 2026, dove il rapporto tra Valeria Marini e Marina La Rosa sembra essere ormai arrivato a un punto di rottura. Dopo settimane di discussioni, provocazioni e accuse reciproche, la showgirl ha deciso di sfogarsi con Alex Belli, esprimendo un giudizio particolarmente duro sulla coinquilina. Questa volta, però, Valeria sembra aver scelto una strategia diversa: non rispondere più alle provocazioni della rivale, convinta che proprio le sue reazioni abbiano contribuito ad alimentare gli scontri.

Tutto è accaduto durante un momento di tranquillità nella camera da letto, quandosi è confidata con, uno dei concorrenti ai quali è rimasta maggiormente legata durante il reality. Il confronto è arrivato dopo la puntata del 2 novembre, durante la quale la showgirl era stata nuovamente protagonista di una discussione cone altri inquilini.ha raccontato di essere rimasta infastidita da alcuni commenti pronunciati dalla rivale, soprattutto da una battuta legata ad, il ballerino con cui aveva avuto alcune incomprensioni durante la preparazione di una coreografia.

Secondo il racconto della showgirl, Marina avrebbe riferito ai coinquilini di aver scritto un pensiero per ciascuno di loro, dedicando proprio ad Andreas una frase ironica sul suo ruolo di coreografo di Valeria Marini. Una battuta che la concorrente ha interpretato come l'ennesima provocazione, decidendo tuttavia di non reagire apertamente. “Non devo cadere nelle sue provocazioni”, ha spiegato Valeria durante la conversazione con Alex Belli, manifestando l'intenzione di mantenere le distanze dalla rivale.

Valeria Marini, fonte: Mediaset

La showgirl ha poi ricordato un altro episodio avvenuto nella Casa, quando Marina avrebbe dichiarato di non voler sistemare i capelli vicino a lei. Anche in quell'occasione, secondo il suo racconto, avrebbe preferito ignorare il commento, ma è soprattutto il giudizio sul comportamento generale della concorrente ad aver attirato l'attenzione. Valeria Marini ritiene infatti che Marina La Rosa agisca seguendo una precisa strategia, utilizzando battute e osservazioni per provocare gli altri concorrenti e ottenere una reazione. “Ogni cosa che dice la fa perché ha un fine”, ha dichiarato la showgirl, ammettendo di aver commesso un errore quando ha accusato apertamente Marina di essere una giocatrice.

, affrontare direttamente la rivale avrebbe significato concederle proprio quell'attenzione che, a suo parere, starebbe cercando di ottenere. La concorrente ha quindi concluso: “È invidiosa”. Parole che confermano quanto il rapporto tra le due sia deteriorato, nonostante i tentativi di convivenza delle scorse settimane., invitandola a non lasciarsi coinvolgere ulteriormente nelle discussioni. Secondo l'attore,cercherebbe di mantenere il controllo delle dinamiche della Casa, mostrando sicurezza e provocando gli altri concorrenti.

Per questo motivo, Belli ha suggerito all'amica di non rispondere più alle sue osservazioni, convinto che l'indifferenza possa rivelarsi più efficace di qualsiasi confronto diretto. “L'arma dell'ignorarla è fantastica”, ha commentato l'attore, aggiungendo che la paura più grande di Marina sarebbe proprio quella di non ricevere attenzione. Naturalmente, si tratta delle valutazioni espresse dai due concorrenti, non di intenzioni confermate dalla diretta interessata. La rivalità tra Valeria Marini e Marina La Rosa era già esplosa durante la puntata del 2 novembre, quando Ilary Blasi aveva mostrato alcune immagini delle discussioni avvenute nei giorni precedenti.

Marina La Rosa, fonte: Mediaset

In quell'occasione, la showgirl aveva accusato Marina di essere una “vipera tagliente”, mentre Alex Belli aveva sostenuto che la concorrente cercasse continuamente di provocarla. Il confronto aveva coinvolto anche Guendalina Tavassi e Federica Morello, portando alla luce numerose tensioni accumulate durante la convivenza. Valeria si era inoltre trovata al centro di una vicenda legata a un misterioso biglietto destinato ad Alex Belli, nel quale veniva espressa gelosia nei confronti di Federica. La showgirl aveva negato di aver scritto il messaggio, nonostante le dichiarazioni dell'attore e le osservazioni di Ilary Blasi.

Una situazione che aveva contribuito ad aumentare il nervosismo della concorrente, già provata dalle discussioni con gli altri inquilini. Manon è finita al centro delle polemiche soltanto per. Negli ultimi giorni, infatti, la concorrente ha avuto un confronto particolarmente delicato anche con, al quale aveva rimproverato di non prendere posizione. Le sue parole avevano ferito profondamente il ragazzo, che si era lasciato andare alle lacrime. Marina aveva successivamente chiarito di essersi riferita al suo atteggiamento nel gioco e non alla sua personalità.

L'episodio aveva provocato nuove discussioni, coinvolgendo ancora una volta Valeria Marini e Alex Belli. Nel frattempo, anche Federica Morello e Megan Ria hanno espresso alcune perplessità sul comportamento di Marina, alimentando ulteriormente le divisioni all'interno del reality. Nonostante le numerose critiche ricevute, Marina La Rosa continua però a ottenere risultati importanti nel programma. La concorrente è infatti riuscita a conquistare il primo posto disponibile per la finale, dimostrando di poter contare sul sostegno di una parte del pubblico.

Un traguardo che rende ancora più interessante il rapporto tra le due rivali, soprattutto considerando che Valeria ha deciso di modificare il proprio atteggiamento proprio quando le dinamiche della Casa sembrano diventare sempre più tese, come dimostra il paventato sciopero della fame di Belli. Resta da capire se la strategia dell'indifferenza suggerita da Alex Belli riuscirà davvero a evitare nuovi scontri oppure se le provocazioni e le incomprensioni finiranno per riportare le due concorrenti al centro dell'ennesima discussione. Per il momento, Valeria Marini sembra avere le idee chiare: non vuole più concedere spazio alle battute della rivale, anche se le sue ultime parole dimostrano che l'antipatia nei confronti di Marina La Rosa è tutt'altro che superata.