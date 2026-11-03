GF Vip, Alex Belli minaccia lo sciopero della fame: "Da domani non mangio più" lite furiosa in Casa

Pubblicazione: 03 novembre alle 10:41

La convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip si trasforma in una notte di tensione, tra accuse, urla e discussioni sulla gestione delle provviste. Dopo la quindicesima puntata del reality, i concorrenti si sono ritrovati a fare i conti con una disponibilità di cibo considerata insufficiente. Al centro della polemica è finito Alex Belli, accusato da Guendalina Tavassi di aver conservato alcuni alimenti in un frigorifero personale. L'attore ha reagito duramente, arrivando a minacciare i compagni di lasciarli senza viveri. La discussione è proseguita per diverse ore e si è conclusa con una decisione destinata a far parlare, uno sciopero della fame di quattro giorni.

, a base di insalata e mortadella. La concorrente ha raccontato agli altri inquilini di aver notato nel frigorifero dell'attore diversi prodotti alimentari, tra cui salumi, carne e ingredienti utilizzati per preparare una focaccia. Secondo la sua ricostruzione, mentre il resto del gruppo doveva fare i conti con le scorte limitate, Belli avrebbe avuto a disposizione una riserva personale.

Per verificare la situazione, Megan Ria e Piera Meloni si sono recate a controllare il frigorifero, ma al suo interno hanno trovato soltanto della lattuga. Quando Alex ha capito che si stava parlando delle sue abitudini alimentari, ha raggiunto la cucina e ha contestato apertamente il comportamento dei coinquilini. Ha ricordato che gli altri avevano già mangiato hamburger e lasagne e ha rivendicato il diritto di consumare quello che desiderava. Non si è limitato a respingere le accuse, ha avvertito il gruppo che la spesa successiva sarebbe stata praticamente inesistente, invitando tutti a prepararsi a restare senza cibo.

alex belli incriminato per quattro foglie di lattuga e due cose tenute da parte quando loro non sono in grado di gestire e centellinare una spesa perché si scofanano di tutto queste urla strepitanti e baritonali un dolce asmr per me💜 https://t.co/jOIXXn6W0R — RØ 🏳️‍🌈⃤── (@impazziR0) November 3, 2026

Guendalina non ha accettato la versione dell'attore e ha continuato a sostenere che avesse consumato alimenti diversi da quelli dichiarati, citando carne, pasta, focaccia e salumi. Belli ha replicato sostenendo di non possedere alcuna scorta e ha invitato la concorrente a verificare personalmente il contenuto del frigorifero. Ha inoltre ridimensionato la quantità di focaccia preparata, spiegando di aver utilizzato appena 200 grammi di farina.

Il confronto è diventato sempre più acceso, con. Nel frattempo, anche Valeria Marini è stata coinvolta nella discussione, alcuni concorrenti le hanno contestato di aver condiviso il pasto con Belli, mentre lei ha negato le ricostruzioni relative alla cena e alla presunta bowl di verdure e mortadella.

A un certo punto, Belli ha cercato anche una possibile soluzione per affrontare la carenza di provviste. Dopo aver individuato alcune verdure surgelate, della zucca e circa due chili e mezzo di carne, ha proposto di preparare una vellutata per i concorrenti. L'idea non ha convinto Guendalina, che ha nuovamente contestato all'attore di essersi tenuto per sé altri alimenti nei giorni precedenti.

cioè stavano piangendo da 30 minuti perché non hanno niente in frigo arriva alex belli apre il frigo e tira fuori kili di fettine di carne un cavolfiore e 2 zucche gialle ma questi sono ciechi o speciali — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) November 3, 2026

La tensione è ripartita quando Alex ha preso alcune fettine di carne appena trovate e le ha trasferite nel proprio frigorifero in piscina, accusando gli altri inquilini di consumare rapidamente tutto quello che trovavano. Poco dopo, Giancarlo Danto ha raggiunto la zona piscina e ha individuato un salame nell'angolo utilizzato dall'attore, portandolo agli altri concorrenti. Un episodio che ha contribuito ad alimentare ulteriormente i sospetti e il malcontento all'interno della Casa. Intorno alle tre del mattino, Alex Belli e Valeria Marini si sono ritrovati nuovamente in piscina per parlare degli attacchi ricevuti durante la serata.