GF Vip, spunta il vero contenuto del bigliettino: Alex Belli confessa e Valeria finisce sotto accusa
Al GF Vip Alex Belli svela durante la pubblicità il vero contenuto del bigliettino di Valeria Marini: nel messaggio spunta anche Marina La Rosa.
Al Grande Fratello Vip è esploso un nuovo caso che coinvolge Alex Belli e Valeria Marini. Tutto ruota attorno a un bigliettino consegnato dalla showgirl all'attore, che avrebbe dovuto rimanere segreto. Durante la puntata Alex ha mostrato in confessionale un foglio con una frase sulla presunta gelosia di Valeria nei confronti di Federica Morello. La diretta interessata ha negato immediatamente di averlo scritto, arrivando a giurare sulla propria vita. Ma dietro quella prima versione si nascondeva un retroscena decisamente diverso, emerso proprio durante una pausa pubblicitaria.
La showgirl ha contestato la grafia, sostenendo che quelle parole non fossero state scritte da lei. Alex, visibilmente in difficoltà, ha ribadito di aver ricevuto il biglietto proprio da Valeria e ha persino proposto una verifica calligrafica, invitando tutti a non trasformare l'episodio in un processo. A rendere ancora più complicata la situazione è stata una frase pronunciata dalla stessa Marini: "Non te l'ho dato io, non era quello il fogliettino". La spiegazione è arrivata lontano dalla diretta.
Durante la pubblicità Valeria ha affrontato Alex, accusandolo di sapere perfettamente che il foglio mostrato non era quello originale. L'attore ha cercato di giustificarsi dicendo di aver ricevuto pressioni per consegnare il messaggio in confessionale e di aver scelto una soluzione che potesse evitare conseguenze peggiori per l'amica. Quando Jonathan Kashanian ha manifestato fiducia nella versione della showgirl, Belli ha raccontato finalmente il retroscena.
Secondo la sua ricostruzione, Valeria avrebbe scritto un invito a colpire la concorrente, descrivendola come una persona cattiva. La Marini ha continuato a respingere questa versione, sostenendo che il messaggio contenesse soltanto una domanda: "Chi vuoi nominare?". Marina, ascoltando il racconto, ha fatto notare che tra il riferimento alla propria persona e la presunta gelosia verso Federica esistevano differenze difficili da ignorare.
Ha ipotizzato che nel biglietto potessero esserci commenti ancora più pesanti e riferimenti ad altri concorrenti. Anche Guendalina Tavassi ha lasciato intendere che la questione potesse coinvolgere più persone. A riaccendere i sospetti è stata una frase pronunciata da Valeria subito dopo aver consegnato il foglietto ad Alex, gli aveva raccomandato di strapparlo e buttarlo via, spiegando che dovevano organizzarsi. Un particolare che ha alimentato l'ipotesi di un possibile accordo legato alle nomination, senza chiarire definitivamente quale fosse il contenuto integrale del messaggio originale.