GF Vip, spunta il vero contenuto del bigliettino: Alex Belli confessa e Valeria finisce sotto accusa

Pubblicazione: 03 novembre alle 10:20

Al Grande Fratello Vip è esploso un nuovo caso che coinvolge Alex Belli e Valeria Marini. Tutto ruota attorno a un bigliettino consegnato dalla showgirl all'attore, che avrebbe dovuto rimanere segreto. Durante la puntata Alex ha mostrato in confessionale un foglio con una frase sulla presunta gelosia di Valeria nei confronti di Federica Morello. La diretta interessata ha negato immediatamente di averlo scritto, arrivando a giurare sulla propria vita. Ma dietro quella prima versione si nascondeva un retroscena decisamente diverso, emerso proprio durante una pausa pubblicitaria.

La vicenda è iniziata quando il Grande Fratello ha mostrato un filmato nel quale si vedeva Valeria passare un foglietto ad Alex, accompagnando il gesto con la raccomandazione di non farlo leggere a nessuno. Chiamato a chiarire la situazione,. Una ricostruzione che ha fatto immediatamente infuriare la Marini, convinta che il compagno di avventura stesse cercando di metterla in cattiva luce.

La showgirl ha contestato la grafia, sostenendo che quelle parole non fossero state scritte da lei. Alex, visibilmente in difficoltà, ha ribadito di aver ricevuto il biglietto proprio da Valeria e ha persino proposto una verifica calligrafica, invitando tutti a non trasformare l'episodio in un processo. A rendere ancora più complicata la situazione è stata una frase pronunciata dalla stessa Marini: "Non te l'ho dato io, non era quello il fogliettino". La spiegazione è arrivata lontano dalla diretta.

Valery che fa un biglietto di nascosto scrivendo “Marina è una strega, dobbiamo colpirla” Marina: “ma dove mi devi colpire? In testa mentre dormo? Ormai sono in finale” Ed Alex cambia il biglietto peggiorando la posizione di Valeria Che clima #GFvip https://t.co/rSELl8HNks — Tony🐦‍🔥• che fastidio (@tblu56) November 3, 2026

Durante la pubblicità Valeria ha affrontato Alex, accusandolo di sapere perfettamente che il foglio mostrato non era quello originale. L'attore ha cercato di giustificarsi dicendo di aver ricevuto pressioni per consegnare il messaggio in confessionale e di aver scelto una soluzione che potesse evitare conseguenze peggiori per l'amica. Quando Jonathan Kashanian ha manifestato fiducia nella versione della showgirl, Belli ha raccontato finalmente il retroscena.

, ma il contenuto era talmente delicato da spingerlo a distruggerlo e a prepararne un altro, molto meno compromettente. La frase sulla gelosia nei confronti di Federica sarebbe stata una versione sostitutiva, pensata per spostare l'attenzione dal messaggio iniziale.. Alex ha dichiarato che sul foglietto originale erano presenti riferimenti poco piacevoli a Marina La Rosa.

Secondo la sua ricostruzione, Valeria avrebbe scritto un invito a colpire la concorrente, descrivendola come una persona cattiva. La Marini ha continuato a respingere questa versione, sostenendo che il messaggio contenesse soltanto una domanda: "Chi vuoi nominare?". Marina, ascoltando il racconto, ha fatto notare che tra il riferimento alla propria persona e la presunta gelosia verso Federica esistevano differenze difficili da ignorare.

Valeria e Alex che prima della puntata si accordano per tentare di affossare Marina e alla fine si affossano da soli con un biglietto #gfvip https://t.co/YjuJVEIllR — vince (@vinceilblu) November 2, 2026

Ha ipotizzato che nel biglietto potessero esserci commenti ancora più pesanti e riferimenti ad altri concorrenti. Anche Guendalina Tavassi ha lasciato intendere che la questione potesse coinvolgere più persone. A riaccendere i sospetti è stata una frase pronunciata da Valeria subito dopo aver consegnato il foglietto ad Alex, gli aveva raccomandato di strapparlo e buttarlo via, spiegando che dovevano organizzarsi. Un particolare che ha alimentato l'ipotesi di un possibile accordo legato alle nomination, senza chiarire definitivamente quale fosse il contenuto integrale del messaggio originale.