Viola come il mare 3, che fine fa Demir e perché non c'è Can Yaman? La verità sull'addio alla serie
Viola come il mare 3 torna senza Can Yaman: cosa succede a Francesco Demir, perché l'attore ha lasciato la fiction e le voci su Francesca Chillemi.
Una storia d'amore che sembrava finalmente destinata a un lieto fine, una scomparsa misteriosa e un cambiamento che potrebbe trasformare per sempre gli equilibri della fiction. Viola come il mare 3 debutta mercoledì 4 novembre 2026 in prima serata su Canale 5, riportando Francesca Chillemi nei panni della giornalista Viola Vitale. Questa volta, però, al suo fianco non ci sarà più Can Yaman, che ha deciso di abbandonare la serie dopo aver interpretato l'ispettore Francesco Demir nelle prime due stagioni. Una scelta che ha sollevato numerosi interrogativi, soprattutto considerando il finale romantico del precedente capitolo e le indiscrezioni circolate sul rapporto tra i due protagonisti.
Un momento particolarmente significativo, suggellato da un bacio durante il quale la protagonista riusciva finalmente a vedere il colore dell'uomo amato attraverso la propria sinestesia. Tutto lasciava quindi immaginare che la terza stagione avrebbe approfondito la relazione tra i due personaggi. Le cose, invece, prenderanno una direzione completamente diversa. Secondo le anticipazioni, Francesco Demir scomparirà misteriosamente dalla vita di Viola, lasciando la giornalista in una situazione di profonda incertezza. La loro relazione, che sembrava ormai aver superato ogni ostacolo, subirà così un cambiamento improvviso.
Il destino dell'ispettore rappresenta uno degli interrogativi più importanti dei nuovi episodi. Al momento, infatti, non è stata confermata la morte di Demir, né sono stati chiariti ufficialmente tutti i dettagli della sua uscita di scena. Francesca Chillemi, presentando la nuova stagione all'Italian Global Series Festival, ha spiegato che Viola dovrà affrontare un periodo particolarmente complicato, caratterizzato da imprevisti capaci di stravolgere i suoi progetti. La produzione ha scelto quindi di trasformare l'assenza del personaggio in un elemento narrativo destinato a influenzare profondamente il percorso della protagonista. Ma perché Can Yaman ha deciso di non tornare?
Per un interprete impegnato in numerosi progetti internazionali, attendere diversi anni tra una stagione e l'altra può diventare particolarmente complicato. Yaman ha quindi spiegato che, quando una produzione non definisce tempestivamente il contratto per gli episodi successivi, un attore può legittimamente accettare altre proposte lavorative. Alla domanda se fosse proprio questa la ragione del suo addio a Viola come il mare, Can Yaman ha risposto senza esitazioni: “Certo. Dopo un anno tu annunci che lo farai e dopo un anno dovevi fare già il contratto. Io sono andato avanti, dovevo aspettare te che decidessi?”.
Una dichiarazione che sembra chiarire definitivamente la sua posizione, riconducendo la scelta a questioni professionali e organizzative. Ma nel corso degli anni si è parlato anche di presunte tensioni tra Can Yaman e Francesca Chillemi, alimentate da alcune dichiarazioni pubbliche e dalle indiscrezioni pubblicate dai settimanali di gossip. Durante la promozione delle prime stagioni, i due attori avevano mostrato una grande complicità, tanto che erano circolate persino voci su un possibile legame sentimentale lontano dalle telecamere, mai confermato dai diretti interessati. Con il passare del tempo, però, alcune interviste avevano suggerito un rapporto non sempre semplice.
Si tratta, tuttavia, di indiscrezioni mai confermate ufficialmente. Non esistono elementi verificati che permettano di attribuire l'uscita dell'attore a una lite con Francesca Chillemi, mentre le sue dichiarazioni più recenti indicano una spiegazione legata alla gestione dei tempi produttivi. L'addio a Demir non significa comunque che Viola rimarrà sola. Al posto di Can Yaman arriva Rodrigo Guirao Díaz, attore argentino già conosciuto dal pubblico italiano grazie a produzioni come Terra ribelle, che interpreterà il nuovo ispettore capo Massimo Paternò. Non si tratta di un altro attore chiamato a interpretare Francesco Demir, ma di un personaggio completamente nuovo, destinato a diventare una presenza importante nella vita della protagonista.
Massimo sarà anche il nuovo vicino di casa di Viola e i due si ritroveranno a collaborare nella risoluzione di diversi casi criminali. Il loro rapporto nascerà tra incomprensioni e scontri caratteriali, per poi trasformarsi gradualmente in un legame più profondo. Francesca Chillemi ha descritto il nuovo personaggio come un uomo accogliente e capace di comprendere le fragilità altrui, caratteristiche che potrebbero aiutare Viola ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita.