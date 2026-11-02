GF Vip, chi è stato eliminato il 2 novembre? Un verdetto clamoroso cambia gli equilibri della Casa

Pubblicazione: 03 novembre alle 00:18

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2026 ha emesso un nuovo verdetto, mettendo fine al percorso di uno dei concorrenti più discussi delle ultime settimane. Durante la puntata di lunedì 2 novembre, Jonathan Kashanian è stato eliminato dal reality di Canale 5, al termine di un televoto particolarmente delicato che lo vedeva contrapposto ad altri cinque inquilini. Un'uscita arrivata dopo giorni di tensioni, accuse e incomprensioni, culminati in un durissimo confronto con Marina La Rosa. E proprio quest'ultima è stata protagonista di un ultimo momento di scontro, quando Valeria Marini ha pronunciato una frase destinata a lasciare il segno.

La quindicesima puntata del programma condotto da, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha riportato al centro dell'attenzione una delle dinamiche più controverse degli ultimi giorni. Tutto era cominciato durante il precedente appuntamento, quandosi era trovato a partecipare a una catena di salvataggio decisiva per stabilire chi mandare al televoto eliminatorio. Il concorrente aveva scelto di sanziché, nonostante il rapporto di amicizia costruito con quest'ultimo durante la permanenza nella Casa.

Una decisione che aveva immediatamente sollevato numerosi interrogativi tra gli altri partecipanti, soprattutto perché Varsi era considerato uno degli amici più vicini a Jonathan. Marina La Rosa e Andreas Müller avevano espresso forti perplessità, ipotizzando che dietro quella scelta potesse nascondersi una precisa strategia di gioco. L'idea era che Kashanian avesse preferito salvare Megan per ragioni legate agli equilibri interni della Casa, sacrificando un'amicizia che fino a quel momento sembrava particolarmente solida. Marina si era poi confrontata direttamente con Varsi, condividendo i propri dubbi sul comportamento di Jonathan.

Il pubblico ha deciso che il concorrente che deve definitivamente abbandonare la Casa è Jonathan #GFVIP https://t.co/0WIkfcvEZA — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 2, 2026

L'intervento di Marina La Rosa aveva ulteriormente irritato Jonathan Kashanian, convinto che la concorrente stesse cercando di influenzare il giudizio di Alessandro Varsi. Quest'ultimo, tuttavia, aveva ridimensionato le polemiche, spiegando di non avere nulla da rimproverare all'amico per la scelta compiuta durante la catena di salvataggio. Il confronto è proseguito durante la puntata del 2 novembre, quando Jonathan ha accusato Marina di aver manipolato Varsi e Andreas Müller di essersi comportato crudelmente con lui fin dall'inizio del programma.

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, ribadendo di aver semplicemente espresso la propria opinione e. Ancheè intervenuta nella discussione, chiamando in causa, che avrebbe ammesso di voler seguire quella che riteneva fosse l'opinione del pubblico. Ma il momento decisivo della serata è arrivato con il verdetto del televoto, che vedeva a rischio eliminazione. Dopo i primi salvataggi, Jonathan, Valeria e Varsi sono stati chiamati a raggiungere la Nuvola per conoscere la decisione del pubblico.

Il primo a salvarsi è stato Alessandro Varsi, lasciando Jonathan e Valeria in attesa del risultato definitivo e alla fine a dover abbandonare la Casa è stato proprio Jonathan Kashanian, protagonista nelle ultime settimane di numerose discussioni legate alle amicizie e alle strategie di gioco. L'eliminazione ha però scatenato un'ulteriore polemica e Jonathan Kashanian, visibilmente contrariata, si è rivolta duramente a Marina La Rosa, incaricata di leggere il verdetto: “Spero di non incontrare più una persona come te nella mia vita”.

Una frase che ha confermato quanto il rapporto tra le due concorrenti sia ormai compromesso, anche a causa delle precedenti discussioni che avevano coinvolto Giancarlo Danto. L'uscita di Jonathan lascia così nuovi interrogativi sugli equilibri della Casa, mentre Marina La Rosa ha già conquistato un posto in finale e gli altri concorrenti continuano a contendersi la fiducia del pubblico.