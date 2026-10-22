GF Vip, scoppia la lite tra Guendalina e Marina La Rosa contro Danto: "Sei permaloso, non stai al gioco"

Pubblicazione: 22 ottobre alle 15:11

L'ora di pranzo nella Casa del Grande Fratello VIP si è trasformata in un campo di battaglia verbale. Prima ancora che tutti si siedano a tavola, Guendalina Tavassi ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, e il bersaglio delle sue critiche è stato Giancarlo Danto, il personal trainer che nelle prime settimane del reality si era guadagnato il soprannome di Padre Spio.





La tensione è esplosa attorno a un episodio preciso:, secondo loro,. Secondo Guendalina, Danto avrebbe dovuto informare Carmen Di Pietro del fatto che alcuni inquilini si erano messi d'accordo per fare il suo nome. Ma così non è stato, econ decisione, sostenendo di non essere a conoscenza di alcun accordo tra i concorrenti., grande stratega e osservatrice della fauna reality,con un approccio inizialmente più diplomatico. Ha difeso Danto dalle accuse dirette, ma: secondo lei, il Danto di oggi non è più quello brillante e divertente delle prime settimane. "Eri divertente", gli ha detto con franchezza, riferendosi al periodo in cui aveva creato il personaggio di Padre Spio, una sorta di confessore-spia che raccoglieva confidenze e osservazioni sugli altri inquilini.

La risposta di Danto è stata secca e risentita. Il concorrente ha rivendicato la sua autonomia decisionale, chiarendo che non accetta ordini da nessuno su come comportarsi nel reality. "Quando essere Padre Spio lo decido io", ha esclamato alzando la voce, in quello che è apparso come un momento di frustrazione accumulata. Una reazione che ha confermato, almeno in parte, le osservazioni di chi lo vede più sulla difensiva rispetto all'inizio del suo percorso. Guendalina, che nel frattempo aveva lasciato il Salone per poi farvi ritorno, ha ripreso l'attacco da un'altra angolazione. "Sei permaloso", ha dichiarato senza mezzi termini, mettendo il dito su quello che molti nella Casa sembrano pensare: Danto avrebbe perso la leggerezza e lo spirito giocoso che lo avevano reso interessante.



