GF Vip, scoppia la lite tra Guendalina e Marina La Rosa contro Danto: "Sei permaloso, non stai al gioco"
Scontro tra Guendalina Tavassi e Giancarlo Danto al GF VIP. L'influencer lo accusa di essere permaloso e di non stare al gioco. Intervengono Marina La Rosa e Carmen.
L'ora di pranzo nella Casa del Grande Fratello VIP si è trasformata in un campo di battaglia verbale. Prima ancora che tutti si siedano a tavola, Guendalina Tavassi ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, e il bersaglio delle sue critiche è stato Giancarlo Danto, il personal trainer che nelle prime settimane del reality si era guadagnato il soprannome di Padre Spio.
Marina La Rosa, grande stratega e osservatrice della fauna reality, si è inserita nella conversazione con un approccio inizialmente più diplomatico. Ha difeso Danto dalle accuse dirette, ma non ha risparmiato una critica costruttiva al personal trainer: secondo lei, il Danto di oggi non è più quello brillante e divertente delle prime settimane. "Eri divertente", gli ha detto con franchezza, riferendosi al periodo in cui aveva creato il personaggio di Padre Spio, una sorta di confessore-spia che raccoglieva confidenze e osservazioni sugli altri inquilini.
La risposta di Danto è stata secca e risentita. Il concorrente ha rivendicato la sua autonomia decisionale, chiarendo che non accetta ordini da nessuno su come comportarsi nel reality. "Quando essere Padre Spio lo decido io", ha esclamato alzando la voce, in quello che è apparso come un momento di frustrazione accumulata. Una reazione che ha confermato, almeno in parte, le osservazioni di chi lo vede più sulla difensiva rispetto all'inizio del suo percorso. Guendalina, che nel frattempo aveva lasciato il Salone per poi farvi ritorno, ha ripreso l'attacco da un'altra angolazione. "Sei permaloso", ha dichiarato senza mezzi termini, mettendo il dito su quello che molti nella Casa sembrano pensare: Danto avrebbe perso la leggerezza e lo spirito giocoso che lo avevano reso interessante.
Le osservazioni di Marina, però, hanno toccato un nervo scoperto. La concorrente ha fatto notare che Danto sembra essersi ridimensionato da quando è stato eliminato Moreno Morello, che era diventato una sorta di spalla emotiva per lui. Il ruolo di Padre Spio, che aveva portato dinamismo e occasioni di confronto, è stato abbandonato proprio in quel momento. Marina ha suggerito che forse il personal trainer ha paura degli scontri che quel personaggio inevitabilmente genera, e qualcuno ha insinuato che possa avere timore specificamente di Valeria Marini.
La domanda che rimane aperta è se Danto riuscirà a ritrovare quella verve che lo aveva reso protagonista nelle prime settimane, o se continuerà su questa strada più difensiva e meno incisiva. E soprattutto: questo scontro con Guendalina è davvero finito, o è solo il primo round di una battaglia destinata a proseguire nelle prossime ore? Chi conosce le dinamiche del Grande Fratello sa che raramente le tensioni si risolvono con una singola discussione, e che spesso il reality si nutre proprio di questi conflitti irrisolti che continuano a covare sotto la cenere.