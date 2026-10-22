GF Vip, rivelazione shock: Federico Fashion Style fa outing a Giancarlo Danto "Non è solo etero"
Federico Fashion Style fa outing a Giancarlo Danto del GF rivelando dettagli sulla sua sessualità. La polemica sul finto flirt con Valeria Marini si infiamma.
La tensione tra Federico Fashion Style e Giancarlo Danto, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, è esplosa in una nuova controversia destinata a far discutere. Il celebre parrucchiere delle star, ospite del podcast condotto da Maria Monsè e dalla figlia Perla Paravia, non solo ha rinnovato le accuse nei confronti del gieffino, ma si è spinto ben oltre: ha fatto un vero e proprio outing, rivelando pubblicamente dettagli sulla sessualità di Danto senza il suo consenso.
Una manovra che Federico Fashion Style continua a contestare apertamente, senza risparmiare parole di fuoco. "Giancarlo Danto è un energumeno del nulla. Sono contento che stia lì al Grande Fratello Vip e non mi interessa, ma dico: non puoi chiamare Valeria Marini mentre era in vivavoce nel mio negozio e voler organizzare un finto scoop", ha dichiarato durante l'intervista. Va ricordato che Danto conosce Valeria Marini da tempo, avendo lavorato per un periodo come suo assistente personale, il che renderebbe plausibile, secondo Federico, questa presunta strategia mediatica.
Ma è nella seconda parte dell'intervento che il parrucchiere varca il confine della polemica per entrare in un territorio molto più delicato. "Vi posso assicurare che non è così solo etero il signorino", dichiara Federico nel podcast, lasciando intendere di conoscere aspetti privati della vita di Danto che il diretto interessato non avrebbe mai condiviso pubblicamente. Un'affermazione che costituisce tecnicamente un outing: quando una persona rivela l'orientamento sessuale o l'identità di genere di un'altra senza il suo consenso, a differenza del coming out, che è una dichiarazione spontanea e personale.
La vicenda si inserisce in un panorama televisivo dove le dinamiche del reality e i retroscena del dietro le quinte si intrecciano costantemente, creando un cortocircuito tra realtà e finzione che alimenta l'interesse del pubblico ma solleva anche questioni delicate sul piano deontologico. Che si tratti di strategia mediatica o di genuina indignazione, le parole di Federico Fashion Style hanno certamente riportato l'attenzione su Giancarlo Danto e sulla sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, aggiungendo un nuovo capitolo a una faida che sembra destinata a protrarsi ancora a lungo.