GF Vip, rivelazione shock: Federico Fashion Style fa outing a Giancarlo Danto "Non è solo etero"

Pubblicazione: 22 ottobre alle 10:40

La tensione tra Federico Fashion Style e Giancarlo Danto, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, è esplosa in una nuova controversia destinata a far discutere. Il celebre parrucchiere delle star, ospite del podcast condotto da Maria Monsè e dalla figlia Perla Paravia, non solo ha rinnovato le accuse nei confronti del gieffino, ma si è spinto ben oltre: ha fatto un vero e proprio outing, rivelando pubblicamente dettagli sulla sessualità di Danto senza il suo consenso.





Al centro dello scontro c'è una vicenda che, e che ora rilancia con rinnovata veemenza. Secondo la versione del parrucchiere,mentre quest'ultima si trovava nel suo salone di bellezza, con la chiamata in vivavoce. L'obiettivo della telefonata sarebbe stato a dir poco audace:del Grande Fratello Vip, così da creare dinamiche interessanti per il pubblico e garantirsi visibilità televisiva.Una manovra che. "Giancarlo Danto è un energumeno del nulla. Sono contento che stia lì al Grande Fratello Vip e non mi interessa, ma dico: non puoi chiamare Valeria Marini mentre era in vivavoce nel mio negozio e voler organizzare un finto scoop", ha dichiarato durante l'intervista. Va ricordato cheda tempo,, il che renderebbe plausibile, secondo Federico, questa presunta strategia mediatica.

Ma è nella seconda parte dell'intervento che il parrucchiere varca il confine della polemica per entrare in un territorio molto più delicato. "Vi posso assicurare che non è così solo etero il signorino", dichiara Federico nel podcast, lasciando intendere di conoscere aspetti privati della vita di Danto che il diretto interessato non avrebbe mai condiviso pubblicamente. Un'affermazione che costituisce tecnicamente un outing: quando una persona rivela l'orientamento sessuale o l'identità di genere di un'altra senza il suo consenso, a differenza del coming out, che è una dichiarazione spontanea e personale.



