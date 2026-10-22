Tronista di Uomini e Donne coinvolta in un brutto incidente: "Ho l'omero fratturato"

Pubblicazione: 22 ottobre alle 12:43

Un attimo di distrazione altrui può trasformare una tranquilla giornata in motorino in un incubo. Lo sa bene Cristiana Anania, ex tronista di Uomini e Donne, che nelle scorse ore è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre viaggiava in scooter insieme a un'amica. Il bilancio è pesante: frattura dell'omero e profonde escoriazioni alle mani, oltre a una notte passata tra dolori e preoccupazione prima del responso definitivo dell'ospedale.





Storie Instagram di Cristiana Anania, fonte: Instagram

, ha voluto raccontare personalmente l'accadutoma anche denunciando implicitamente la pericolosità di certe manovre sulla strada. Una testimonianza diretta che ricostruisce attimo per attimo una dinamica tanto assurda quanto drammatica.. Cristiana era alla guida dello scooter con un'amica passeggera quando. Una manovra che, di per sé, non avrebbe dovuto creare problemi. "Eravamo in una strada dritta quando dallo specchietto sinistro ho visto che una macchina mi stava per sorpassare", ha spiegato l'ex tronista nel suo racconto. "Sono rientrata in carreggiata per dargli spazio, peccato che dalla corsia opposta un'altra auto stava sorpassando a sua volta".

Ed è qui che la situazione è precipitata. Il conducente dell'auto proveniente dalla corsia opposta, trovandosi improvvisamente di fronte al veicolo che stava effettuando il primo sorpasso, ha dovuto compiere una manovra d'emergenza per evitare lo scontro frontale. "Per salvarsi, il conducente è rientrato e ci ha scaraventate a terra", ha concluso Cristiana, descrivendo l'impatto che ha mandato lei e la sua amica sull'asfalto.



