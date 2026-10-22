Fiorello lancia un appello per Gerry Scotti e Samira Lui: “Liberateli!”, poi arriva una risposta inattesa

Pubblicazione: 22 ottobre alle 08:30

Fiorello è tornato a far parlare di sé con una delle sue provocazioni più divertenti, e questa volta nel mirino dello showman sono finiti Gerry Scotti e Samira Lui, protagonisti del successo televisivo de La Ruota della Fortuna. Durante una puntata de La Pennicanza, il programma che conduce su Rai Radio 2 insieme a Fabrizio Biggio, Fiorello ha infatti lanciato un appello decisamente particolare a Mediaset, chiedendo di concedere finalmente un po' di libertà ai due volti di Canale 5. Una trovata comica che ha assunto contorni sempre più surreali, fino a coinvolgere persino Pier Silvio Berlusconi.

Tutto è successo durante la puntata del, quandoha deciso di dedicare parte della trasmissione alla presenza costante di Gerry Scotti e Samira Lui sul piccolo schermo. I due, diventati ormai una coppia televisiva particolarmente amata dal pubblico, accompagnano, uno dei programmi più seguiti dell'access prime time. Ma proprio questa popolarità ha offerto allo showman lo spunto per una nuova gag e, con il suo consueto tono ironico,ha finto di essere preoccupato per le condizioni dei due conduttori, immaginandoli praticamente

Da qui l'idea di rivolgere un appello pubblico a Mediaset, accompagnato da una locandina realizzata appositamente per l'occasione. “Sono in onda da ben 494 giorni ininterrottamente, liberateli!”, ha esclamato lo showman, trasformando la presenza televisiva di Gerry e Samira in una sorta di emergenza nazionale. Naturalmente, il riferimento ai 494 giorni faceva parte dell'esagerazione comica e non rappresentava una denuncia delle reali condizioni lavorative dei due protagonisti. Fiorello ha poi rincarato la dose, immaginando alcune delle attività che Gerry Scotti e Samira Lui potrebbero finalmente concedersi una volta usciti dagli studi di Canale 5.

MA COSA HO VISTO ✈️✈️✈️ (però Fiorello ha ragione) #LaPennicanza #LaRuotaDellaFortuna https://t.co/YEpxsTF4mx — Massimo✨ (@thisismassimo_) October 20, 2026

“Fateli uscire per una pizza, una serata al cinema, una corsetta con Tony Effe… qualsiasi cosa!”, ha aggiunto, facendo esplodere la gag in una serie di situazioni sempre più improbabili. L'appello, però, non si è fermato qui e nel corso della trasmissione è arrivata anche una surreale risposta attribuita a Pier Silvio Berlusconi, inserita nel gioco satirico di Fiorello. Il finto intervento dell'amministratore delegato di Mediaset ha ribaltato completamente la situazione, difendendo il lavoro dei due conduttori e trasformando la richiesta di liberarli in un'occasione per scherzare sulla rivalità televisiva tra Rai e Canale 5.

“Lui e Samira stanno benissimo nella nostra grande famiglia”,, accompagnata da un riferimento ai risultati ottenuti dal programma nella sfida quotidiana con la concorrenza. Ma la parte, quando la gag ha immaginato addirittura nuovi appuntamenti speciali de La Ruota della Fortuna per le festività. A, secondo questa fantasiosa programmazione, sarebbe arrivato, mentre a Pasqua sarebbe stato il turno de L'Uovo della Fortuna. Due titoli inventati per l'occasione, che hanno trasformato il presunto desiderio di concedere una pausa a Gerry e Samira nell'esatto contrario: altri impegni televisivi.

Dietro la battuta, naturalmente, si nasconde anche un riferimento alla grande attenzione che continua a circondare la sfida degli ascolti tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Negli ultimi mesi, i due game show si sono contesi il pubblico dell'access prime time, dando vita a un confronto seguito con particolare interesse dagli addetti ai lavori e dagli spettatori. Fiorello ha scelto però di affrontare questa rivalità con la leggerezza che da sempre caratterizza i suoi interventi, trasformando una questione di palinsesti e ascolti in una storia comica.

Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

D'altra parte, il rapporto televisivo tra Gerry Scotti e Samira Lui è diventato uno degli elementi più riconoscibili della nuova versione de La Ruota della Fortuna. Le battute del conduttore, la spontaneità della sua compagna di trasmissione e la complicità costruita davanti alle telecamere hanno contribuito a rendere il programma un appuntamento fisso per una parte importante del pubblico. Ed è proprio questa presenza così familiare ad aver ispirato Fiorello, che ha immaginato i due protagonisti talmente legati alla trasmissione da non riuscire più ad allontanarsene. Nessuna vera richiesta di intervento, dunque, e nessuna polemica sulle condizioni di lavoro: soltanto una provocazione costruita per divertire il pubblico e prendere bonariamente in giro uno dei programmi più popolari della televisione italiana.