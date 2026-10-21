Amici 26, il caso Erness si complica dopo la squalifica: quasi tutti i brani sarebbero plagi
Erness sospeso ad Amici 26: Samurai Jay scopre che quasi tutti i brani presentati erano plagi. Maglia ritirata per una settimana, dovrà creare un vero inedito.
La nuova edizione di Amici 26 è appena iniziata e già regala il primo, clamoroso provvedimento disciplinare. Protagonista della vicenda è Erness, nome d'arte di Ernesto Esposito, ventenne entrato nella scuola più famosa d'Italia con la speranza di costruirsi una carriera nella musica. Una speranza che, a pochi giorni dall'ingresso, si è trasformata in una situazione decisamente complicata.
Il primo campanello d'allarme era suonato quando era emerso che il pezzo con cui Erness aveva conquistato il suo posto nella scuola, spacciato per un inedito, era in realtà una cover. Un problema grave, certo, ma che in quel momento poteva ancora sembrare un episodio circoscritto, magari frutto di ingenuità o di una scelta comunicativa sbagliata. La produzione, però, non si è fermata a quella prima evidenza.
Samurai Jay ha voluto vederci chiaro e ha chiesto di riascoltare tutto il materiale musicale che il cantante aveva portato durante il percorso di selezione. Gli ascolti successivi hanno fatto emergere un quadro preoccupante: quasi tutti i brani presentati da Erness avrebbero riferimenti troppo marcati ad altre canzoni già esistenti. In pratica, nessuno dei pezzi poteva essere considerato un vero inedito.
"Abbiamo fatto un po' di ascolti dei brani che hai presentato e sono tutti brani che hanno come reference altri brani. Nei tuoi brani di inedito non c'è quasi niente". - Samurai Jay
La sospensione non equivale a un'eliminazione definitiva, ma rappresenta comunque un punto di svolta nel percorso di Erness. Il cantante non potrà vivere in casetta con gli altri concorrenti, né partecipare alle lezioni quotidiane. Il suo banco resterà momentaneamente riservato, ma il suo futuro nel programma dipenderà da quello che riuscirà a fare nei prossimi giorni.
L'obiettivo che Samurai Jay gli ha posto è chiaro: lavorare in studio con professionisti e creare un pezzo che sia davvero suo, con la sua identità, le sue melodie, il suo cuore. "Il banco rimane lì, starai una settimana lontano da qui per farti andare in studio e farti lavorare con dei professionisti per fare un inedito che sia di Erness, con il cuore, la testa e le melodie di Erness, non di chiunque altro sia", ha spiegato il coach, tracciando una strada che il ragazzo dovrà percorrere se vuole dimostrare di meritare davvero quella maglia.