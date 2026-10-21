Amici 26, il caso Erness si complica dopo la squalifica: quasi tutti i brani sarebbero plagi

Pubblicazione: 21 ottobre alle 14:24

La nuova edizione di Amici 26 è appena iniziata e già regala il primo, clamoroso provvedimento disciplinare. Protagonista della vicenda è Erness, nome d'arte di Ernesto Esposito, ventenne entrato nella scuola più famosa d'Italia con la speranza di costruirsi una carriera nella musica. Una speranza che, a pochi giorni dall'ingresso, si è trasformata in una situazione decisamente complicata.





Samurai Jay e Erness di Amici, fonte: Mediaset

si è rivelato un problema ben più esteso., responsabile artistico del talent e coach del ragazzo, ha deciso dida Erness durante i provini. Il risultato ha portato a una decisione senza precedenti per questa fase del programma:dalla casetta.Il primo campanello d'allarme era suonato quando era emerso chenella scuola,. Un problema grave, certo, ma che in quel momento poteva ancora sembrare un episodio circoscritto, magari frutto di ingenuità o di una scelta comunicativa sbagliata. La produzione, però, non si è fermata a quella prima evidenza.

Samurai Jay ha voluto vederci chiaro e ha chiesto di riascoltare tutto il materiale musicale che il cantante aveva portato durante il percorso di selezione. Gli ascolti successivi hanno fatto emergere un quadro preoccupante: quasi tutti i brani presentati da Erness avrebbero riferimenti troppo marcati ad altre canzoni già esistenti. In pratica, nessuno dei pezzi poteva essere considerato un vero inedito.

"Abbiamo fatto un po' di ascolti dei brani che hai presentato e sono tutti brani che hanno come reference altri brani. Nei tuoi brani di inedito non c'è quasi niente". - Samurai Jay

Logo di Amici, fonte: Mediaset

In un contesto come Amici, dove, questa scoperta cambia tutto. Il talent di Maria De Filippi non è solo una vetrina per cantanti e ballerini: è un percorso formativo che porta alla gara, alle esibizioni in prima serata, alla discografia. Se un concorrente presenta materiale non originale come se fosse suo,

La sospensione non equivale a un'eliminazione definitiva, ma rappresenta comunque un punto di svolta nel percorso di Erness. Il cantante non potrà vivere in casetta con gli altri concorrenti, né partecipare alle lezioni quotidiane. Il suo banco resterà momentaneamente riservato, ma il suo futuro nel programma dipenderà da quello che riuscirà a fare nei prossimi giorni.



L'obiettivo che Samurai Jay gli ha posto è chiaro: lavorare in studio con professionisti e creare un pezzo che sia davvero suo, con la sua identità, le sue melodie, il suo cuore. "Il banco rimane lì, starai una settimana lontano da qui per farti andare in studio e farti lavorare con dei professionisti per fare un inedito che sia di Erness, con il cuore, la testa e le melodie di Erness, non di chiunque altro sia", ha spiegato il coach, tracciando una strada che il ragazzo dovrà percorrere se vuole dimostrare di meritare davvero quella maglia.



