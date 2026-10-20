Valeria Marini resta al GF Vip ma scoppia la lite: Giulia Provvedi piange in diretta

Pubblicazione: 20 ottobre alle 11:09

La puntata del 19 ottobre del Grande Fratello Vip ha regalato uno dei momenti più tesi di questa edizione, con un confronto acceso tra Valeria Marini e Giulia Provvedi che ha portato la cantante delle Donatella a scoppiare in lacrime davanti alle telecamere. Un episodio che dimostra quanto sia fragile l'equilibrio nella Casa di Cinecittà e quanto la convivenza forzata possa far emergere tensioni insospettabili.





La serata si è aperta con, ancora una volta protagonista assoluta del reality.nella puntata precedente, la showgirle ha chiesto scusa ai coinquilini per il suo nervosismo. Un dietrofront che non ha convinto del tutto, considerando che proprio il suo comportamento aveva generato malumori diffusi tra gli abitanti della Casa.nel corso dei giorni. Dai dissapori per la pulizia del bagno alla richiesta di avere una suite privata dove dormire e consumare le sue amate noci, Valeria ha scaricato la sua frustrazione sugli altri concorrenti. Il tutto dopo la caduta rovinosa con Carmen Di Pietro che è diventata virale sui social, un episodio che ha evidentemente ferito l'orgoglio della showgirl.

Durante la puntata, Valeria ha tentato di spiegare il suo stato d'animo: "Mi sono spaventata perché ho preso un brutto colpo in faccia e non volevo fare la vittima. Il mio errore è stato quello di non coinvolgervi nel mio malessere". Parole che suonano come un tentativo di gettare acqua sul fuoco, ma che non hanno convinto le opinioniste dello show condotto da Ilary Blasi.





Durante il momento delle nomination,, già da giorni non nascondeva la sua insofferenza nei confronti della showgirl, complice anche le risate per la caduta di Valeria. La cantante ha riconosciuto che tra loro c'era stato un chiarimento, ma: "Ci siamo chiarite, non siamo state carine. Però se contrasti le sue idee vai nella black list". Quando è arrivato il momento di votare, Giulia ha fatto il nome di Valeria, che ha prontamente ricambiato il voto. Ma è stato durante il confronto che la situazione è degenerata: "Crei zizzania".: "Dici cattiverie".

Lo scontro ha raggiunto il culmine quando Valeria ha definito aggressivo il comportamento della cantante. Un'accusa che Giulia non ha potuto accettare, scoppiando in lacrime davanti a tutti: "Non mi far passare per persona aggressiva perché non lo sono e non mi faccio mettere i piedi in testa da Valeria Marini". Una frase che racchiude tutta la frustrazione accumulata e la determinazione a non piegarsi di fronte a quella che percepisce come un'ingiustizia. Il pianto di Giulia ha mostrato quanto sia sottile il confine tra il gioco e le emozioni autentiche in un reality. La pressione della convivenza, le dinamiche di gruppo e la costante esposizione mediatica creano un cocktail esplosivo che può far emergere lati inaspettati dei concorrenti.



La puntata ha anche messo alla prova il favore del pubblico nei confronti di Valeria Marini attraverso un televoto che l'ha vista scontrarsi con Jonathan, esperto di moda e migliore amico di Michelle Hunziker. Il verdetto è stato chiaro: il pubblico ha dimostrato la sua fedeltà alla showgirl, salvandola ed eliminando Jonathan, che si è ritrovato candidato al prossimo televoto per l'eliminazione definitiva.