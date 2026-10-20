La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scoppia in lacrime dopo l'annuncio di Nicla: “Devo fermarmi”

Pubblicazione: 20 ottobre alle 09:30

La puntata del 19 ottobre 2026 de La Ruota della Fortuna ha regalato al pubblico di Canale 5 uno dei momenti più emozionanti delle ultime settimane, però questa volta a commuovere Gerry Scotti non è stata la vittoria di un concorrente o un premio particolarmente importante, ma l'annuncio di Nicla, una delle cantanti della band che accompagna il programma. L'artista ha infatti rivelato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico alle corde vocali, una situazione che la costringerà ad allontanarsi temporaneamente dalla trasmissione. Una confessione arrivata davanti alle telecamere e che ha profondamente colpito il conduttore, incapace di trattenere le lacrime.

La serata era cominciata con la consueta atmosfera di festa, tra musica, battute e l'ingresso di Samira Lui. La, che per l'occasione aveva scelto un abito in denim,, prima di dare il via alla gara con la tradizionale manche della Locanda di Samira. Il piatto protagonista era il toum, una salsa libanese a base di aglio che ha offerto ai due l'occasione per scherzare sulle possibili conseguenze di una cena romantica. A cambiare completamente, che dopo l'esecuzione diha deciso di condividere con il pubblico una notizia particolarmente delicata.

La cantante ha spiegato di aver affrontato nei mesi precedenti un problema alle corde vocali, nella speranza di riuscire a superarlo e tornare a cantare senza difficoltà. Le cose, tuttavia, non sono andate come avrebbe desiderato, visto che una nuova diagnosi ha evidenziato la presenza di una cisti all'interno di una corda vocale, rendendo necessario un intervento chirurgico. "Premetto che per me non è facile aprirmi con tutti voi", ha esordito Nicla, visibilmente emozionata, prima di raccontare il percorso affrontato negli ultimi mesi e le ragioni della sua decisione. "Devo farlo per la mia salute e per proteggere il mio sogno", ha spiegato, chiarendo che l'operazione comporterà un periodo di assenza dal programma.

La ruota della fortuna, fonte: Mediaset

Un passaggio particolarmente difficile per un'artista che ha fatto della voce il proprio lavoro e che, nel tempo, ha costruito un legame importante con i colleghi. Nicla non ha nascosto quanto le costi lasciare, anche se temporaneamente, lo studio de La Ruota della Fortuna. Rivolgendosi alle persone con cui lavora ogni giorno, ha infatti confidato di considerarle ormai una vera famiglia, esprimendo il desiderio di tornare più forte di prima. Gerry Scotti non è riuscito a trattenere la commozione, con il conduttore che ha ascoltato le parole della cantante con gli occhi lucidi, fino a lasciarsi andare alle lacrime. La sua risposta è stata breve, ma significativa:

"Grazie Nicla. Non è facile, ma è necessario per fare il tuo lavoro. A presto". - Jerry Scotti

Un saluto che ha trasformato per qualche minuto il quiz di Canale 5dal solito appuntamento con la fortuna e i premi in denaro. Al centro della scena, questa volta, c'erano soprattutto la salute di un'artista eper poter continuare a coltivare la propria passione. Al momento non sono stati comunicati i tempi dell'interventoper il ritorno di Nicla nel programma. La sua assenza, dunque, è legata alle cure necessarie e al successivo recupero, senza che questo significhi un addio definitivo alla trasmissione.

A confermare quanto Nicla sia legata al programma è stato anche il resto della band. Alex, uno dei cantanti dei Fortuna Six, le ha consegnato un mazzo di fiori, accompagnando il gesto con parole di affetto. Anche Samira Lui è apparsa visibilmente commossa. Per i prossimi appuntamenti è previsto l'arrivo di una nuova cantante, che prenderà temporaneamente il posto di Nicla in attesa del suo ritorno.

La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

La puntata ha avuto anche un altro protagonista, questa volta sul fronte della gara. Mattia, programmatore informatico di Ciampino, è diventato il nuovo campione, superando Fabio, insegnante originario di Napoli che aveva conquistato il titolo nella serata precedente, e Alessandra, maestra di Crotone. Mattia ha chiuso la partita con 33.800 euro, conquistando l'accesso alla Ruota delle Meraviglie. Nella fase conclusiva è riuscito a individuare due delle tre soluzioni, assicurandosi altrettante buste verdi. Dopo aver scoperto che una conteneva 10.000 euro, ha deciso di cambiarla, trovandone una da 20.000 euro. La vincita complessiva è così salita a 53.800 euro, tra gli applausi dello studio.

Una serata da ricordare, dunque, sia per il nuovo campione sia per l'annuncio che, ma mentre Mattia può festeggiare una vincita importante, percomincia un percorso diverso, lontano dalle telecamere e dal palco sul quale ha cantato per tanti mesi. Il suo è soltanto un arrivederci: la speranza, condivisa da tutta la squadra della, è di rivederla presto davanti al microfono.