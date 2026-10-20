GF Vip, sette concorrenti a rischio eliminazione: il 23 ottobre uno di loro dovrà lasciare la Casa

Pubblicazione: 20 ottobre alle 02:11

Il Grande Fratello Vip 2026 entra in una nuova fase decisiva e, dopo la puntata di lunedì 19 ottobre, sette concorrenti sono finiti ufficialmente al televoto. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare tra Alessandro Roncaccia, Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Megan Ria. Una nomination particolarmente affollata, che mette a rischio alcuni dei protagonisti più discussi di questa edizione e promette di cambiare gli equilibri all'interno della Casa.

Questa volta il meccanismo è chiaro:, quindi gli spettatori devono indicare il concorrente che desiderano mantenere nel programma. Chi riceverà meno preferenze sarà eliminato nella prossima puntata, in programma. Non si tratta, dunque, di scegliere chi mandare via, ma di sostenere il proprio preferito per permettergli di continuare l'avventura nel reality condotto da Ilary Blasi. La nuova tornata di nomination arriva al termine di una serata segnata da confronti, tensioni e momenti particolarmente delicati per diversi inquilini.

Al centro delle discussioni è tornata soprattutto la divisione tra i concorrenti più giovani e quelli con maggiore esperienza televisiva, una frattura che nelle ultime settimane è diventata sempre più evidente. Alessandro Roncaccia è uno dei nomi che attirano maggiormente l'attenzione, visto che il concorrente sta vivendo un avvicinamento sentimentale con Piera Meloni, con la quale ha iniziato a condividere anche alcuni momenti di tenerezza durante la notte.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Roncaccia, Andreas, Jonathan, Giacomo, Guendalina, Marina e Megan #GFVIP https://t.co/pqpUgRPnqN — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 19, 2026

Proprio nelle ultime ore, Alessandro ha raccontato agli altri inquilini che tra loro ci sono stati abbracci, carezze e piccoli baci sul viso, ma non ancora un vero bacio sulle labbra. Una conoscenza che potrebbe adesso essere messa alla prova dall'esito del televoto. Tra i nominati figurano anche Andreas Müller e Jonathan Kashanian, già protagonisti di accesi confronti nel corso dell'edizione. Il rapporto tra i due è stato caratterizzato da incomprensioni e discussioni che hanno inevitabilmente coinvolto anche il pubblico, rendendo particolarmente interessante la loro presenza nella stessa votazione.

Per, inoltre, si tratta di un momento delicato, poiché durante la puntata del 19 ottobre è risultato il meno votato nel precedente televoto, che lo vedeva contrapposto a. Il concorrente è così diventato il primo candidato alla successiva eliminazione, prima che le nuove nomination allargassero il gruppo dei concorrenti a rischio. Non meno interessante è la presenza di, due concorrenti il cui rapporto ha attirato crescente

La loro vicinanza è stata oggetto di commenti e supposizioni da parte degli altri inquilini, con Marina La Rosa e Guendalina Tavassi che hanno cercato di capire se tra i due stesse nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia. La nomination contemporanea di Giacomo e Megan potrebbe quindi interrompere una conoscenza ancora in evoluzione, qualora uno dei due dovesse ricevere meno voti degli altri. Anche Guendalina Tavassi e Marina La Rosa dovranno fare i conti con il giudizio del pubblico. Entrambe hanno avuto un ruolo importante nelle dinamiche della Casa, soprattutto nei confronti con il gruppo dei concorrenti più giovani.

Il secondo candidato all'eliminazione è... Giacomo! #GFVIP https://t.co/n1rG77D0Xt — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 19, 2026

Le discussioni sulle strategie di gioco, sulla convivenza e sui comportamenti degli inquilini hanno contribuito ad alimentare tensioni che potrebbero riflettersi anche sulle preferenze dei telespettatori. La presenza di sette concorrenti al televoto rende il risultato particolarmente difficile da prevedere. Con così tanti nomi in nomination, infatti, il sostegno del pubblico potrebbe distribuirsi in maniera molto diversa rispetto alle precedenti votazioni. La particolarità di questo televoto è che Jonathan e Giacomo arrivano alla sfida già candidati all'eliminazione: il primo in seguito al verdetto del pubblico del 19 ottobre, il secondo per il meccanismo della precedente votazione.

Gli altri cinque nomi sono invece emersi dalle nomination della serata, durante le quali non erano previste immunità. La, quandocomunicherà chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Dopo settimane di alleanze, discussioni e rapporti sempre più complicati, il pubblico avrà quindi l'ultima parola su una nomination che coinvolge ben sette protagonisti.

Tra quelli che rischiano di più sul piano personale c'è anche Alessandro Roncaccia, il cui percorso potrebbe interrompersi proprio mentre il rapporto con Piera Meloni sta diventando sempre più intenso, tra confidenze, tenerezze notturne e sentimenti che sembrano andare oltre una semplice amicizia. Un'eventuale eliminazione potrebbe quindi mettere fine a una storia d'amore ancora tutta da scrivere, proprio quando i due sembrano pronti ad avvicinarsi ulteriormente.