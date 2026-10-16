GF Vip diventa hot: Alessandro Roncaccia e Piera Meloni sotto le coperte, il video fa impazzire i social

Pubblicazione: 16 ottobre alle 11:06

La Casa del Grande Fratello Vip 9 non dorme mai, e nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2026 le telecamere hanno catturato momenti che stanno già facendo discutere il pubblico del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Protagonisti dell'episodio notturno sono Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, due concorrenti il cui avvicinamento progressivo non è passato inosservato né agli altri inquilini né ai telespettatori più attenti.





, in un'intimità crescente che segna una nuova fase del loro rapporto all'interno della Casa più spiata d'Italia. Non si tratta del primo avvicinamento tra Piera e Alessandro: già nelle settimane precedenti, manella loro conoscenza reciproca.che alimentano leCosa è accaduto esattamente sotto quelle coperte? La domanda rimbalza sui social e tra gli appassionati del programma, mentre cresce l'attesa per la prossima puntata in diretta, prevista a breve, durante la quale Ilary Blasi potrebbe decidere di indagare più a fondo sulla vicenda.

L'interesse attorno a questa dinamica non coinvolge soltanto i due diretti interessati. C'è infatti un terzo protagonista, almeno potenziale, in questa storia: Gianmarco Ciaccia, ex fidanzato di Piera Meloni. La presenza di un precedente legame sentimentale aggiunge pepe alla situazione e apre scenari di possibili confronti televisivi. Arriverà una reazione live dell'ex durante una delle prossime dirette? È uno degli interrogativi che tiene incollati allo schermo milioni di italiani.



