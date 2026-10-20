Grande Fratello Vip, notte di baci sotto le coperte tra Roncaccia e Piera, ma lui svela cosa è successo davvero

Pubblicazione: 20 ottobre alle 09:15

Al Grande Fratello Vip il rapporto tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni continua a far discutere, soprattutto dopo quanto accaduto durante l'ultima notte nella Casa. I due concorrenti, che da qualche giorno hanno iniziato a condividere lo stesso letto, si sono ritrovati ancora una volta sotto le coperte, lasciando spazio a interpretazioni e supposizioni da parte del pubblico. Questa volta, però, è stato lo stesso Roncaccia a raccontare cosa è successo davvero, rivelando alcuni dettagli inediti sulle effusioni scambiate con Piera e su una serie di confidenze che la ragazza gli avrebbe fatto lontano dai microfoni.

La complicità tra i due è cresciuta progressivamente nel corso delle ultime settimane, ma. A complicare la situazione è stata soprattutto la precedente relazione di, arrivata al capolinea proprio durante il reality. L'ex fidanzato aveva anche fatto il suo ingresso nella Casa per cercare un chiarimento, ma i confronti non erano bastati a ricucire il rapporto. Da quel momento,ha iniziato a mostrarsi sempre, pur mantenendo una certa prudenza.

Una situazione che non è passata inosservata agli altri concorrenti e che ha alimentato le discussioni anche fuori dalla Casa, dove molti telespettatori si chiedono se tra i due possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. A riaccendere la curiosità è stato un filmato della notte tra il 18 e il 19 ottobre, nel quale Piera e Alessandro appaiono nascosti sotto le coperte. Le immagini, rapidamente commentate sui social, hanno spinto diversi spettatori a ipotizzare che fosse finalmente arrivato il primo bacio sulle labbra. La mattina successiva, però, Roncaccia ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti durante una conversazione con Jonathan Kashanian, Alessandro Varsi e Giacomo Gallani.

Roncaccia si confida con alcuni concorrenti sulla conoscenza con Piera #GFVIP https://t.co/gbDCLUEtD3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 19, 2026

Il concorrente ha ammesso che la vicinanza con Piera sta diventando sempre più difficile da gestire, soprattutto durante la notte, quando i due si ritrovano nello stesso letto. "Sto iniziando a far fatica la notte. Un conto è che sei solo e non hai nessuno, un altro è se hai qualcuno nel letto che ti dà i bacetti, è difficile, sto facendo fatica", ha confessato Alessandro, lasciando intendere quanto la presenza della ragazza lo stia coinvolgendo. Le sue parole hanno inevitabilmente alimentato la curiosità dei coinquilini, desiderosi di capire se tra i due fosse successo qualcosa di più importante. Roncaccia ha però smentito che ci sia stato un vero bacio sulle labbra, spiegando che Piera si sarebbe limitata a dimostrargli il proprio affetto con piccoli gesti di tenerezza. "Se c'è stato un bacio vero? No! Giuro, non sono bugiardo, mi dava tutti i baci dolci sul viso", ha chiarito il concorrente.

ha raccontato anche un particolare che potrebbe spiegare perché le immagini della notte abbiano fatto pensare a qualcosa di diverso. Secondo la sua versione, infatti,avrebbe continuato, anche quando si trattava soltanto di baciarlo sul mento o sulle guance. "Comunque lei non è nemmeno furba, perché si copriva fino a sopra la testa e mi dava i baci sul mento. Ma se lei fa così, la gente che guarda pensa che ci stiamo baciando seriamente",

Il concorrente avrebbe persino fatto notare alla ragazza che quel comportamento rischiava di alimentare equivoci tra gli spettatori, anticipando le domande che avrebbero potuto ricevere durante la successiva puntata del programma. Ma il dettaglio più interessante riguarda alcune confidenze che Piera gli avrebbe fatto senza microfono. Alessandro ha infatti raccontato che, durante la notte, la ragazza si lascerebbe andare a parole affettuose che difficilmente pronuncerebbe davanti agli altri concorrenti.

"Poi mi dice tutte cose carine senza il microfono e poi il pomeriggio fa la vergognosa», ha rivelato, aggiungendo che si tratterebbe di «cose tenere." - Alessandro Roncaccia

Alessandro Roncaccia, fonte: Mediaset

Una differenza di atteggiamento che, secondo Roncaccia, dimostrerebbe quanto Piera sia ancora combattuta tra il desiderio di avvicinarsi a lui e la paura di esporsi troppo. Il venticinquenne ha quindi ammesso di aver provato a fare un passo ulteriore, cercando di baciarla sulle labbra, senza però riuscirci. "Io ho provato a baciarla, però appena le sfioro le labbra lei si scosta. Io la mossa l'ho fatta. Lei non vede l'ora, è come me", ha dichiarato. Quest'ultima considerazione, naturalmente, rappresenta la convinzione personale di Alessandro, non una conferma delle intenzioni di Piera. La concorrente, almeno per il momento, continua infatti a mantenere una certa distanza quando il loro rapporto rischia di diventare più esplicito.

Ancheha ricostruito la conversazione, confermando che tra i due ci sono stati abbracci, carezze e parole dolci, ma non il bacio passionale immaginato da una parte del pubblico. Secondo quanto raccontato da Roncaccia,sarebbe frenata anche dal timore di affezionarsi troppo, soprattutto considerando che uno dei due potrebbe. Nel frattempo, la vicenda continua ad avere ripercussioni anche all'esterno del reality., e, ha commentato il nuovo avvicinamento della ragazza ad Alessandro.

Interpellato da Fanpage dopo la diffusione delle immagini, ha espresso il proprio dispiacere per la situazione, mentre sui social non sono mancate reazioni e commenti polemici. La storia tra Piera e Alessandro sembra dunque attraversare una fase particolarmente delicata, e da una parte c'è Roncaccia, che non nasconde più il proprio interesse e vorrebbe capire se il loro legame possa trasformarsi in qualcosa di concreto. Dall'altra c'è Piera, che continua a cercare la sua compagnia ma, almeno secondo il racconto del concorrente, non sembra ancora pronta a compiere il passo successivo.

Il bacio tanto atteso non è quindi arrivato, ma le confessioni di Roncaccia hanno aggiunto un nuovo capitolo a una delle conoscenze più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip, dopo quello tra Megan e Giacomo. E con la prossima diretta ormai alle porte, resta da capire se i due sceglieranno finalmente di chiarire davanti a tutti la natura del loro rapporto oppure continueranno a lasciare spazio ai dubbi, alle tenerezze notturne e alle interpretazioni del pubblico.