Grande Fratello Vip, notte di baci sotto le coperte tra Roncaccia e Piera, ma lui svela cosa è successo davvero
Al Grande Fratello Vip cresce la complicità tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni. Dopo una notte sotto le coperte, lui racconta cosa è successo.
Al Grande Fratello Vip il rapporto tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni continua a far discutere, soprattutto dopo quanto accaduto durante l'ultima notte nella Casa. I due concorrenti, che da qualche giorno hanno iniziato a condividere lo stesso letto, si sono ritrovati ancora una volta sotto le coperte, lasciando spazio a interpretazioni e supposizioni da parte del pubblico. Questa volta, però, è stato lo stesso Roncaccia a raccontare cosa è successo davvero, rivelando alcuni dettagli inediti sulle effusioni scambiate con Piera e su una serie di confidenze che la ragazza gli avrebbe fatto lontano dai microfoni.
Una situazione che non è passata inosservata agli altri concorrenti e che ha alimentato le discussioni anche fuori dalla Casa, dove molti telespettatori si chiedono se tra i due possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. A riaccendere la curiosità è stato un filmato della notte tra il 18 e il 19 ottobre, nel quale Piera e Alessandro appaiono nascosti sotto le coperte. Le immagini, rapidamente commentate sui social, hanno spinto diversi spettatori a ipotizzare che fosse finalmente arrivato il primo bacio sulle labbra. La mattina successiva, però, Roncaccia ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti durante una conversazione con Jonathan Kashanian, Alessandro Varsi e Giacomo Gallani.
Il concorrente ha ammesso che la vicinanza con Piera sta diventando sempre più difficile da gestire, soprattutto durante la notte, quando i due si ritrovano nello stesso letto. "Sto iniziando a far fatica la notte. Un conto è che sei solo e non hai nessuno, un altro è se hai qualcuno nel letto che ti dà i bacetti, è difficile, sto facendo fatica", ha confessato Alessandro, lasciando intendere quanto la presenza della ragazza lo stia coinvolgendo. Le sue parole hanno inevitabilmente alimentato la curiosità dei coinquilini, desiderosi di capire se tra i due fosse successo qualcosa di più importante. Roncaccia ha però smentito che ci sia stato un vero bacio sulle labbra, spiegando che Piera si sarebbe limitata a dimostrargli il proprio affetto con piccoli gesti di tenerezza. "Se c'è stato un bacio vero? No! Giuro, non sono bugiardo, mi dava tutti i baci dolci sul viso", ha chiarito il concorrente.
Il concorrente avrebbe persino fatto notare alla ragazza che quel comportamento rischiava di alimentare equivoci tra gli spettatori, anticipando le domande che avrebbero potuto ricevere durante la successiva puntata del programma. Ma il dettaglio più interessante riguarda alcune confidenze che Piera gli avrebbe fatto senza microfono. Alessandro ha infatti raccontato che, durante la notte, la ragazza si lascerebbe andare a parole affettuose che difficilmente pronuncerebbe davanti agli altri concorrenti.
"Poi mi dice tutte cose carine senza il microfono e poi il pomeriggio fa la vergognosa», ha rivelato, aggiungendo che si tratterebbe di «cose tenere." - Alessandro Roncaccia
Una differenza di atteggiamento che, secondo Roncaccia, dimostrerebbe quanto Piera sia ancora combattuta tra il desiderio di avvicinarsi a lui e la paura di esporsi troppo. Il venticinquenne ha quindi ammesso di aver provato a fare un passo ulteriore, cercando di baciarla sulle labbra, senza però riuscirci. "Io ho provato a baciarla, però appena le sfioro le labbra lei si scosta. Io la mossa l'ho fatta. Lei non vede l'ora, è come me", ha dichiarato. Quest'ultima considerazione, naturalmente, rappresenta la convinzione personale di Alessandro, non una conferma delle intenzioni di Piera. La concorrente, almeno per il momento, continua infatti a mantenere una certa distanza quando il loro rapporto rischia di diventare più esplicito.
Interpellato da Fanpage dopo la diffusione delle immagini, ha espresso il proprio dispiacere per la situazione, mentre sui social non sono mancate reazioni e commenti polemici. La storia tra Piera e Alessandro sembra dunque attraversare una fase particolarmente delicata, e da una parte c'è Roncaccia, che non nasconde più il proprio interesse e vorrebbe capire se il loro legame possa trasformarsi in qualcosa di concreto. Dall'altra c'è Piera, che continua a cercare la sua compagnia ma, almeno secondo il racconto del concorrente, non sembra ancora pronta a compiere il passo successivo.
Il bacio tanto atteso non è quindi arrivato, ma le confessioni di Roncaccia hanno aggiunto un nuovo capitolo a una delle conoscenze più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip, dopo quello tra Megan e Giacomo. E con la prossima diretta ormai alle porte, resta da capire se i due sceglieranno finalmente di chiarire davanti a tutti la natura del loro rapporto oppure continueranno a lasciare spazio ai dubbi, alle tenerezze notturne e alle interpretazioni del pubblico.