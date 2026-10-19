GF Vip, cosa sta succedendo tra Megan e Giacomo? Lui confessa cosa è successo davvero durante la notte

Pubblicazione: 19 ottobre alle 19:50

Al Grande Fratello Vip il rapporto tra Megan Ria e Giacomo Gallani continua a far discutere, ma dietro le coccole notturne e la crescente complicità sembra nascondersi una situazione molto più complicata di quanto si possa immaginare. I due concorrenti hanno iniziato a dormire insieme, alimentando le speranze di chi vorrebbe veder nascere una nuova coppia nella Casa. Eppure, proprio quando tutto sembrava procedere nella direzione giusta, Giacomo ha fatto una confessione a Giulia Provvedi che cambia la prospettiva sul loro avvicinamento.

Il modello ha deciso di confidarsi con la coinquilina, raccontandole cosa sia realmente accaduto durante le ultime notti trascorse accanto alla ballerina. Una conversazione nata anche dai dubbi che il ragazzoapparsa ai suoi occhi più distante e fredda rispetto ai giorni precedenti. La rivelazione più significativa riguarda proprio l'intimità tra i due concorrenti: nonostante abbiano dormito insieme,sulle labbra. Una precisazione che ridimensiona le supposizioni circolate nella Casa, soprattutto dopo le indiscrezioni e le allusioni degli altri inquilini su quanto sarebbe accaduto sotto le coperte.

Giacomo ha spiegato che nei giorni precedenti non erano mancate le coccole, ma durante l'ultima notte i due si sarebbero limitati a parlare di alcuni episodi avvenuti nel corso della serata. Un momento di confronto, dunque, più che un ulteriore passo avanti nella loro conoscenza. A quel punto Giulia ha riferito al ragazzo una confidenza ricevuta proprio da Megan: la ballerina vorrebbe vivere questo avvicinamento con spontaneità, senza sentirsi costretta ad accelerare i tempi. Un desiderio condiviso anche da Giacomo, che ha risposto con poche parole: “Ma quella anch'io”.

Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

Giulia ha quindi provato a rassicurarlo, invitandolo a non cercare risposte immediate e a lasciare che il rapporto segua il proprio corso. Un consiglio apparentemente semplice, che però non è bastato a cancellare le perplessità del concorrente. Il confronto è proseguito in cucina, dove Giacomo ha raccontato un altro dettaglio importante delle conversazioni avute con Megan. Secondo quanto riferito dal modello, la ragazza gli avrebbe confidato di sentirsi in difficoltà nel manifestare apertamente il proprio affetto. Per lei, condividere il letto con qualcuno rappresenterebbe già un passo significativo, anche senza ulteriori gesti di intimità.

È soprattutto. Da una parte percepisce un interesse e una vicinanza sempre maggiori, dall'altra ha l'impressione cheproprio quando il rapporto sembra poter diventare più profondo. Un continuo avvicinarsi e allontanarsi che, anche perché sostiene di non aver mai chiesto alla ballerina di fare qualcosa per cui non si senta pronta. Il modello teme chepossa attribuirgli aspettative che in realtà non ha.

Al contrario, vorrebbe che si sentisse libera di vivere la conoscenza senza pressioni, seguendo esclusivamente ciò che prova. Giulia ha cercato di offrirgli una possibile spiegazione, ipotizzando che dietro le esitazioni della ragazza possa esserci la paura di soffrire oppure di ferire qualcuno. Si tratta, naturalmente, di una lettura personale della concorrente e non di una certezza sulle ragioni di Megan. Giacomo stesso ha ammesso di non riuscire a comprendere fino in fondo cosa stia frenando la ballerina, pur essendo convinto che tra loro esistano numerose affinità, anche nel modo di vivere e di affrontare le relazioni.

Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Del resto, la conoscenza tra Megan e Giacomo aveva già attraversato diversi momenti di incertezza. All'inizio di ottobre il modello aveva confessato ad Alessandro Roncaccia il proprio interesse per la ragazza, salvo poi fare i conti con alcune esitazioni da parte sua. Nei giorni successivi, però, la situazione sembrava essere cambiata, fino alle coccole notturne che avevano riacceso le speranze di un possibile legame sentimentale. Anche gli altri concorrenti hanno iniziato a interrogarsi sulla natura del loro rapporto.

, in particolare, aveva lasciato intendere di aver percepito un avvicinamento più importante di quanto i due fossero disposti a raccontare pubblicamente. Le, però, chiariscono almeno un punto:che molti immaginavano non sarebbe ancora arrivato. Il ragazzo non sembra intenzionato a rinunciare alla conoscenza, mavengano interpretate come una richiesta di maggiore coinvolgimento.

Un equilibrio tutt'altro che semplice da trovare, soprattutto in un ambiente come quello del Grande Fratello Vip, dove ogni gesto viene osservato e commentato dagli altri concorrenti. Tra Megan e Giacomo, dunque, qualcosa sta nascendo, come dimostra anche il codice segreto utilizzato per comunicare, ma non è ancora chiaro quale direzione prenderà il loro rapporto. Le notti trascorse insieme hanno certamente accorciato le distanze, senza però cancellare i dubbi. E forse, più che un bacio, ciò di cui i due hanno bisogno adesso è capire se stanno vivendo questa conoscenza con le stesse aspettative.