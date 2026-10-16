GF Vip, Giacomo tradisce la fiducia di Megan e racconta tutto agli altri concorrenti: usavano codice segreto per comunicare

Pubblicazione: 16 ottobre alle 17:47

Nella Casa del Grande Fratello Vip le dinamiche sentimentali si intrecciano, si sciolgono e si ricompongono seguendo ritmi imprevedibili. È quello che sta accadendo tra Giacomo Gallani e Megan Ria, protagonisti di un riavvicinamento che nelle ultime ore ha preso una piega inaspettata. Dopo settimane di alti e bassi, i due sembrano aver trovato un nuovo equilibrio, fatto di sguardi intensi, parole sussurrate e un linguaggio cifrato per sfuggire alle orecchie indiscrete degli altri concorrenti. Ma l'euforia ha giocato un brutto scherzo a Giacomo, che nella notte ha commesso un passo falso rivelando ad Andreas Muller, Giulia Provvedi, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi le confidenze private ricevute dalla ballerina.





Giacomino si é infilato nel letto di Megan ha tentato di baciarla sul collo ma lei lo respinge e lui si alza e se ne va... Altro palo! Lei lo schifa proprio e stanotte lo ha dimostrato forte e chiaro! 😂😂😂😂 #gfvip https://t.co/8kxOudHrlQ — joia62 (@joia62) October 16, 2026

Le prime due settimane nella Casa avevano visto. Lui aveva mostrato apertamente il suo interesse, lei aveva lasciato spazio a quella conoscenza pur mantenendo una certa cautela. Quando il modello ventinnovenne aveva chiesto chiarezza sul loro rapporto, però,, spiegando di non sentire un trasporto sufficiente per proseguire. Una frenata che aveva raffreddato i toni, ma non azzerato l'interesse reciproco.e, consapevole della presenza costante delle telecamere e degli altri concorrenti, ha iniziato a comunicare con lui attraverso un codice. Non parole esplicite, ma metafore. La più ricorrente è stata quella della gelateria, un modo apparentemente innocuo per parlare di sentimenti senza esporsi troppo.preso un gelato. Lui ha risposto di sì, aggiungendo però di aver trovato la gelateria chiusa. Lei, a quel punto, gli ha fatto capire che la gelateria stava per riaprire.

Il linguaggio criptico non si è fermato lì. Megan ha preso la sigaretta e il bicchiere di spumante di Giacomo, gesti di confidenza che hanno rafforzato la sensazione di un'intimità rinnovata. Gli ha accarezzato la coscia, un contatto fisico che ha confermato quanto le sue parole in codice volessero dire. Gli ha confidato di prendere spesso decisioni troppo affrettate nella vita, lasciando intendere che questa volta voleva prendersi il tempo necessario per capire cosa provasse davvero.





Giacomo sta facendo passare male Megan, quando sta ragazza non ha fatto assolutamente niente di fraintendibile. Oggi deve uscire perché come concorrente è un zero https://t.co/32nz07yfKq — H.✨ (@is16__) October 16, 2026

. La risposta di Giacomo è stata immediata e totale: se lei fosse uscita, lui l'avrebbe seguita. La ballerina ha rilanciato con una proposta che ha fatto brillare gli occhi del modello: fare un viaggio insieme.. Un dialogo che sembrava aprire prospettive oltre i confini della Casa, alimentando la speranza di una frequentazione anche al di fuori del reality.. Durante una chiacchierata notturna con Andreas Muller e Giulia Provvedi,che i due avevano costruito proprio per mantenere un margine di riservatezza. Ha spiegato la metafora della gelateria, ha riportato le frasi di Megan, ha descritto i suoi gesti fisici. Poi, preso dall'eccitazione, ha ripetuto le stesse confidenze anche a Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, continuando a parlare di gelati, gelaterie e coppette davanti a due donne sempre più perplesse.

Nel raccontare, Giacomo ha anche manifestato una preoccupazione concreta: la difficoltà di vivere un'intimità vera dentro la Casa, sotto l'occhio costante delle telecamere. Ha confessato di temere che Megan non voglia lasciarsi andare completamente, nemmeno per un bacio, proprio a causa della presenza delle telecamere. Ha riflettuto ad alta voce su dove potrebbero appartarsi, scartando il bagno perché la regia interviene immediatamente quando due concorrenti ci entrano insieme.





. Un comportamento che solleva interrogativi sulla maturità emotiva del modello e sulla sua capacità di proteggere l'intimità di un rapporto nascente. Megan aveva scelto di usare un codice proprio per evitare di esporsi troppo presto, di diventare oggetto di speculazioni e commenti. Giacomo, pur dichiarando di essere molto attratto da lei e di rispettare i suoi tempi, ha vanificato quello sforzo di discrezione spifferando tutto ai compagni.