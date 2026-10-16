GF Vip, Giacomo tradisce la fiducia di Megan e racconta tutto agli altri concorrenti: usavano codice segreto per comunicare
Giacomo svela il codice segreto della gelateria usato con Megan al GF Vip. Il riavvicinamento tra i due rischia di naufragare dopo le confidenze ai coinquilini.
Nella Casa del Grande Fratello Vip le dinamiche sentimentali si intrecciano, si sciolgono e si ricompongono seguendo ritmi imprevedibili. È quello che sta accadendo tra Giacomo Gallani e Megan Ria, protagonisti di un riavvicinamento che nelle ultime ore ha preso una piega inaspettata. Dopo settimane di alti e bassi, i due sembrano aver trovato un nuovo equilibrio, fatto di sguardi intensi, parole sussurrate e un linguaggio cifrato per sfuggire alle orecchie indiscrete degli altri concorrenti. Ma l'euforia ha giocato un brutto scherzo a Giacomo, che nella notte ha commesso un passo falso rivelando ad Andreas Muller, Giulia Provvedi, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi le confidenze private ricevute dalla ballerina.
Mercoledì notte qualcosa è cambiato. Megan si è riavvicinata a Giacomo e, consapevole della presenza costante delle telecamere e degli altri concorrenti, ha iniziato a comunicare con lui attraverso un codice. Non parole esplicite, ma metafore. La più ricorrente è stata quella della gelateria, un modo apparentemente innocuo per parlare di sentimenti senza esporsi troppo. Durante una conversazione intima, la Ria ha chiesto a Giacomo se ci fosse qualcuno nella Casa con cui avrebbe preso un gelato. Lui ha risposto di sì, aggiungendo però di aver trovato la gelateria chiusa. Lei, a quel punto, gli ha fatto capire che la gelateria stava per riaprire.
Il linguaggio criptico non si è fermato lì. Megan ha preso la sigaretta e il bicchiere di spumante di Giacomo, gesti di confidenza che hanno rafforzato la sensazione di un'intimità rinnovata. Gli ha accarezzato la coscia, un contatto fisico che ha confermato quanto le sue parole in codice volessero dire. Gli ha confidato di prendere spesso decisioni troppo affrettate nella vita, lasciando intendere che questa volta voleva prendersi il tempo necessario per capire cosa provasse davvero.
Ma l'entusiasmo per questo riavvicinamento ha portato Giacomo a compiere un errore che potrebbe costargli la fiducia di Megan. Durante una chiacchierata notturna con Andreas Muller e Giulia Provvedi, ha raccontato tutto nei dettagli, svelando il significato del codice che i due avevano costruito proprio per mantenere un margine di riservatezza. Ha spiegato la metafora della gelateria, ha riportato le frasi di Megan, ha descritto i suoi gesti fisici. Poi, preso dall'eccitazione, ha ripetuto le stesse confidenze anche a Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, continuando a parlare di gelati, gelaterie e coppette davanti a due donne sempre più perplesse.
Nel raccontare, Giacomo ha anche manifestato una preoccupazione concreta: la difficoltà di vivere un'intimità vera dentro la Casa, sotto l'occhio costante delle telecamere. Ha confessato di temere che Megan non voglia lasciarsi andare completamente, nemmeno per un bacio, proprio a causa della presenza delle telecamere. Ha riflettuto ad alta voce su dove potrebbero appartarsi, scartando il bagno perché la regia interviene immediatamente quando due concorrenti ci entrano insieme.