Chi vincerà il Grande Fratello Vip? Pronostici sulla finale del 30 Novembre: Marina La Rosa o Andreas Muller
Quote bookmaker, sondaggi e pronostici per la finale del 30 novembre. Federica Morello favorita secondo gli scommettitori.
Mancano poche ore alla finalissima del Grande Fratello Vip 9 e la tensione nella casa più spiata d'Italia ha raggiunto livelli altissimi. Dopo 73 giorni di convivenza forzata, lacrime, alleanze e colpi di scena, il pubblico è pronto a decretare il vincitore di questa edizione condotta da Ilary Blasi, con il commento pungente di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Ma chi solleverà il trofeo nella serata del 30 novembre 2026?
Fino a poche settimane fa, il pronostico sembrava scritto. Gran parte del pubblico e degli addetti ai lavori era convinta che a trionfare sarebbe stato uno tra Andreas Muller, il ballerino professionista entrato nella casa con aspettative altissime, oppure Marina La Rosa, già iconica protagonista della primissima edizione del Grande Fratello non vip. Eppure, nel rush finale, le carte in tavola sono state completamente rimescolate.
La vera svolta è arrivata durante la puntata del 16 novembre, quando Federica Morello, che fino a quel momento aveva registrato percentuali mediocri nei televoti, si è salvata con il 36,69% delle preferenze. Un risultato sorprendente, di poco inferiore a quello di Andreas Muller, che aveva ottenuto il 39,21%. Da quel momento, qualcosa è cambiato nella percezione del pubblico e nei numeri che contano davvero.
La situazione è confermata anche sui social network, dove basta aprire i commenti sotto gli ultimi post Instagram dell'account ufficiale del Grande Fratello Vip per notare che la maggioranza delle interazioni è in favore di Federica. I fanclub si sono organizzati, le challenge su TikTok si moltiplicano, le dirette su Twitch commentano ogni sua mossa. La Morello e la sua fanbase hanno ingranato la marcia giusta al momento giusto, superando tutti gli altri gieffini in termini di engagement e mobilitazione.
Gli scommettitori non hanno dubbi. Consultando le quote dei principali bookmaker italiani, il quadro è cristallino. Su Sisal e Snai, Federica Morello è data vincente a quota 2,00, seguita da Andreas Muller a 3,00. Su Betsson e William Hill le quote sono ancora più nette: 1,55 per la Morello contro 3,50 per Muller. Su BetFlag, Federica è a 1,85 mentre Andreas scende a 2,50.