Pubblicazione: 29 novembre alle 14:00

Mancano poche ore alla finalissima del Grande Fratello Vip 9 e la tensione nella casa più spiata d'Italia ha raggiunto livelli altissimi. Dopo 73 giorni di convivenza forzata, lacrime, alleanze e colpi di scena, il pubblico è pronto a decretare il vincitore di questa edizione condotta da Ilary Blasi, con il commento pungente di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Ma chi solleverà il trofeo nella serata del 30 novembre 2026?





Federica Morello al GF Vip, fonte: Mediaset

Quattro concorrenti hanno già conquistato il pass per la finale:, seguita da. Il quinto e ultimo posto in finale è conteso in un televoto serrato. Chi otterrà il maggior numero di preferenze si giocherà il titolo insieme alle quattro donne rimaste in gara.Fino a poche settimane fa,. Gran parte del pubblico e degli addetti ai lavori era convinta che, il ballerino professionista entrato nella casa con aspettative altissime,, già iconica protagonista della primissima edizione del Grande Fratello non vip. Eppure, nel rush finale, le carte in tavola sono state completamente rimescolate.

La vera svolta è arrivata durante la puntata del 16 novembre, quando Federica Morello, che fino a quel momento aveva registrato percentuali mediocri nei televoti, si è salvata con il 36,69% delle preferenze. Un risultato sorprendente, di poco inferiore a quello di Andreas Muller, che aveva ottenuto il 39,21%. Da quel momento, qualcosa è cambiato nella percezione del pubblico e nei numeri che contano davvero.





Guendalina Tavassi, fonte: Mediaset

Federica Morello ha dimostrato di, dove contano l'istinto e la spontaneità del pubblico generalista. L'influencer di Sanremo, trentun anni, ha saputo costruire una narrazione vincente dentro e fuori dalla casa,Extra e sui canali social del programma., dove basta aprire i commenti sotto gli ultimi post Instagram dell'account ufficiale del Grande Fratello Vip per notare che la maggioranza delle interazioni è in favore di Federica. I fanclub si sono organizzati, le challenge su TikTok si moltiplicano, le dirette su Twitch commentano ogni sua mossa. La Morello e la sua fanbase hanno ingranato la marcia giusta al momento giusto, superando tutti gli altri gieffini in termini di engagement e mobilitazione.

Gli scommettitori non hanno dubbi. Consultando le quote dei principali bookmaker italiani, il quadro è cristallino. Su Sisal e Snai, Federica Morello è data vincente a quota 2,00, seguita da Andreas Muller a 3,00. Su Betsson e William Hill le quote sono ancora più nette: 1,55 per la Morello contro 3,50 per Muller. Su BetFlag, Federica è a 1,85 mentre Andreas scende a 2,50.



