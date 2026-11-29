Pubblicazione: 29 novembre alle 08:00

Non soltanto scontri, nomination e strategie di gioco e a pochi giorni dalla conclusione del Grande Fratello Vip, c'è spazio anche per i legami che si sono consolidati nel corso di questi mesi di convivenza. Tra quelli che hanno maggiormente caratterizzato questa edizione del reality show di Canale 5 figura sicuramente l'amicizia tra Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, alla quale il programma condotto da Ilary Blasi ha dedicato un filmato condiviso sul proprio profilo TikTok ufficiale.

“L’amicizia è anche capirsi con un solo sguardo, senza bisogno di parole”, si legge nella didascalia che accompagna il video. Una frase che riassume, entrambe già certe di poter partecipare alla finale di lunedì 30 novembre 2026. Nonostante le differenti personalità,hanno trovato l'una nell'altra un punto di riferimento con cui confrontarsi anche

Nel corso delle ultime settimane, Guendalina Tavassi ha avuto modo di riflettere proprio sull'importanza delle amicizie costruite nella Casa. Durante una conversazione in giardino con Marina e Giulia Provvedi, l'ex gieffina ha ammesso di essere tornata nel reality con il timore di non riuscire a ritrovare la spensieratezza che aveva caratterizzato la sua prima partecipazione al programma, ma le cose sono andate diversamente da quanto immaginava. La concorrente ha raccontato di aver riscoperto il piacere di vivere con maggiore leggerezza, mettendo temporaneamente da parte le numerose responsabilità che caratterizzano la sua quotidianità.

L’amicizia è anche capirsi con un solo sguardo, senza bisogno di parole 💗 #GFVIP https://t.co/8B3pBXhY77 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 28, 2026

Un risultato al quale hanno contribuito soprattutto Marina, Giulia e Andreas Müller, le tre persone con cui ha instaurato alcuni dei rapporti più significativi all'interno della Casa. Quella tra Marina e Guendalina è un'amicizia fatta anche di consigli e confronti sinceri e all'inizio di novembre, ad esempio, La Rosa aveva aiutato l'amica a ricucire il rapporto con Giulia Provvedi dopo una discussione che aveva rischiato di creare una frattura all'interno del gruppo.

Guendalina Tavassi, fonte: YouTube

aveva invitatoa mettersi nei panni della cantante e a cercare un chiarimento attraverso un semplice abbraccio. Un suggerimento che la, riuscendo a superare le incomprensioni. La vicinanza tra le due è emersa anche durante le polemiche riguardanti l'amicizia tra. Dopo le dichiarazioni diaveva ascoltato lo sfogo dell'amica, manifestando la propria preoccupazione per la possibilità che quanto accaduto potesse compromettere il rapporto tra Marina e il ballerino.

Non sono naturalmente mancate le critiche da parte degli altri concorrenti, soprattutto per le dinamiche che hanno portato Marina, Guendalina e Giulia a conquistare per prime un posto nell'ultima puntata. La loro intesa ha rappresentato uno degli argomenti di discussione più ricorrenti di questa edizione, contribuendo anche ad alimentare alcune delle tensioni con Federica Morello. Adesso, però, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi dovranno confrontarsi anche con una nuova situazione: quella di contendersi la vittoria del Grande Fratello Vip.

La prima aveva conquistato con largo anticipo l'accesso alla finale, mentre la seconda l'aveva raggiunta grazie al televoto flash del 7 novembre. Il percorso di Guendalina ha rischiato però di interrompersi improvvisamente lo scorso 20 novembre, quando una brutta caduta nella Casa, durante la quale ha battuto violentemente la testa, l'ha costretta ad abbandonare temporaneamente il reality per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici.