Pubblicazione: 28 novembre alle 11:31

Torna in prima serata su Canale 5 il nono appuntamento stagionale di Tú Sí Que Vales, con la corsa verso la finale che entra nel vivo tra nuovi talenti, prove spettacolari e momenti di intrattenimento. Alla conduzione restano Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara ed Elisabetta Canalis, pronti a guidare il pubblico attraverso esibizioni acrobatiche, musicali e di varietà.o

Uno dei momenti più attesi della serata è la sfida tra i componenti del tavolo giudicante, conchiamati a mettersi in gioco fuori dai consueti schemi con prove inedite, imitazioni e gag costruite per sorprendere il pubblico. A giudicare l'esito della contesa e stabiliregià volto storico del programma e chiamata a esprimere il proprio verdetto sulle performance in gara, aggiungendo un ulteriore elemento di complicità con il cast fisso dello show.

Accanto alla giuria continua a far sentire la propria voce Sabrina Ferilli alla guida della giuria popolare, spesso coinvolta nei siparietti comici con Giovannino tra provocazioni, travestimenti e battute improvvise. Proprio l'equilibrio tra la competizione vera e propria e l'ironia dei protagonisti in studio resta uno dei punti di forza del formato, capace di trasformare ogni segmento in un racconto corale adatto a tutta la famiglia nella serata del sabato

Sul palco si alternano artisti provenienti da diverse discipline, pronti a strappare il "sì" della giuria e il consenso del pubblico in studio per avvicinarsi all'ultimo atto della stagione. Tra numeri visivi, storie personali e momenti di cabaret, la puntata punta a mantenere alta l'attenzione nella competitiva fascia del prime time del sabato. L'appuntamento con Tú Sí Que Vales è fissato per stasera, sabato 28 novembre 2026, in prima serata su Canale 5 e in streaming on demand su Mediaset Infinity.