Tú Sí Que Vales stasera su Canale 5: sfida tra giudici, nuovi talenti e corsa alla finale in tv
Anticipazioni Tú Sí Que Vales di stasera 28 novembre su Canale 5: nuove esibizioni, sfida tra i giudici e il voto decisivo di Belén Rodríguez in prima serata.
Torna in prima serata su Canale 5 il nono appuntamento stagionale di Tú Sí Que Vales, con la corsa verso la finale che entra nel vivo tra nuovi talenti, prove spettacolari e momenti di intrattenimento. Alla conduzione restano Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara ed Elisabetta Canalis, pronti a guidare il pubblico attraverso esibizioni acrobatiche, musicali e di varietà.o
Accanto alla giuria continua a far sentire la propria voce Sabrina Ferilli alla guida della giuria popolare, spesso coinvolta nei siparietti comici con Giovannino tra provocazioni, travestimenti e battute improvvise. Proprio l'equilibrio tra la competizione vera e propria e l'ironia dei protagonisti in studio resta uno dei punti di forza del formato, capace di trasformare ogni segmento in un racconto corale adatto a tutta la famiglia nella serata del sabato
Sul palco si alternano artisti provenienti da diverse discipline, pronti a strappare il "sì" della giuria e il consenso del pubblico in studio per avvicinarsi all'ultimo atto della stagione. Tra numeri visivi, storie personali e momenti di cabaret, la puntata punta a mantenere alta l'attenzione nella competitiva fascia del prime time del sabato. L'appuntamento con Tú Sí Que Vales è fissato per stasera, sabato 28 novembre 2026, in prima serata su Canale 5 e in streaming on demand su Mediaset Infinity.