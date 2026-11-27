La Ruota della Fortuna: annunciato nuovo superpremio da 300mila euro, come e quando vincerlo
Gerry Scotti conduce La Ruota della Fortuna con una spalla rotta e annuncia il super premio da 300 mila euro per il periodo natalizio. Tutti i dettagli della puntata.
La puntata del 26 novembre 2026 de La Ruota della Fortuna si apre con una confessione inattesa. Gerry Scotti, l'eterno mattatore del quiz show di Canale 5, entra in studio sulle note di "Man, I feel like a woman" insieme alla band, ma prima di iniziare la gara rivela al pubblico un problema fisico che lo sta affliggendo. "Ho due spalle, una l'ho rotta, l'altra vediamo", confessa mentre si prepara a girare la ruota per determinare il valore delle lettere nell'ultimo round.
L'atmosfera in studio resta leggera grazie anche all'arrivo di Samira Lui, che come sempre porta una ventata di freschezza. La co-conduttrice entra sulle note di "Tu con chi fai l'amore" dei The Kolors, indossando una camicia animalier con trasparenze e una longuette di pelle color senape. Chiede subito a Gerry un parere sul suo outfit, in particolare sulla fantasia zebrata "vedo non vedo" della camicia. La risposta del conduttore non si fa attendere: "Io vedo, il problema è che vedono anche gli altri, vedono eccome". Lo scambio di battute strappa risate al pubblico e conferma la complicità tra i due, elemento ormai imprescindibile del programma.
La serata vede sfidarsi tre concorrenti: la campionessa Silvia, casalinga di Gatteo che il giorno prima aveva portato a casa 7.300 euro, Paolo, commissario di Polizia di Genova, e Stefania, insegnante di scuola primaria di Matera ma originaria di San Giovanni in Persiceto. La gara si sviluppa attraverso le diverse manches del programma, con equilibri che si spostano continuamente da un concorrente all'altro. Una serata che vede i concorrenti darsi battaglia, ma è l'annuncio finale di Gerry Scotti ad attirare maggiormente l'attenzione.
"Da lunedì sarà difficilissimo scegliere, le cifre saranno molto diverse tra di loro, ne vedrete delle belle. Infatti, da Lunedì e per tutto il periodo delle feste fino a dopo l'Epifania la busta più importante sarà di 300 mila euro, ma ci sarà anche altro". - Gerry Scotti
Scotti aveva anticipato durante la serata che dalla settimana successiva sarebbero arrivate diverse novità per adeguarsi all'andamento della stagione, comprese le ricette delle feste nella locanda di Samira. Ma è soprattutto l'annuncio del super premio a catalizzare l'attenzione, promettendo puntate ancora più avvincenti nel periodo natalizio. Perciò se qualcuno si chiedesse come si potranno vincere i 300.000 euro in palio, 'basterà' partecipare a La Ruota della Fortuna da Lunedì prossimo e tentare il tutto per tutto con la busta finale. Un azzardo, che certamente ripagherà. Appuntamento alla prossima settimana e a tutto il periodo delle feste per scoprire chi si aggiudicherà l'ambito premio.