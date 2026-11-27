Pubblicazione: 27 novembre alle 13:46

La puntata del 26 novembre 2026 de La Ruota della Fortuna si apre con una confessione inattesa. Gerry Scotti, l'eterno mattatore del quiz show di Canale 5, entra in studio sulle note di "Man, I feel like a woman" insieme alla band, ma prima di iniziare la gara rivela al pubblico un problema fisico che lo sta affliggendo. "Ho due spalle, una l'ho rotta, l'altra vediamo", confessa mentre si prepara a girare la ruota per determinare il valore delle lettere nell'ultimo round.





Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

Il malessere non gli impedisce di condurre con la consueta energia, ma la battuta lascia trasparire una certa difficoltà nei movimenti. Durante la serata,, e il conduttore ammette apertamente la fatica. Nonostante tutto, Scotti non perde il sorriso e continua a intrattenere il pubblico con quella naturalezza che lo ha reso uno dei volti più amati della televisione italiana., che come sempre porta una ventata di freschezza. La co-conduttrice entra sulle note di "Tu con chi fai l'amore" dei The Kolors, indossando una camicia animalier con trasparenze e una longuette di pelle color senape. Chiede subito a Gerry un parere sul suo outfit, in particolare sulla fantasia zebrata "vedo non vedo" della camicia. La risposta del conduttore non si fa attendere: "Io vedo, il problema è che vedono anche gli altri, vedono eccome". Lo scambio di battute strappa risate al pubblico e conferma la complicità tra i due, elemento ormai imprescindibile del programma.

La serata vede sfidarsi tre concorrenti: la campionessa Silvia, casalinga di Gatteo che il giorno prima aveva portato a casa 7.300 euro, Paolo, commissario di Polizia di Genova, e Stefania, insegnante di scuola primaria di Matera ma originaria di San Giovanni in Persiceto. La gara si sviluppa attraverso le diverse manches del programma, con equilibri che si spostano continuamente da un concorrente all'altro. Una serata che vede i concorrenti darsi battaglia, ma è l'annuncio finale di Gerry Scotti ad attirare maggiormente l'attenzione.

"Da lunedì sarà difficilissimo scegliere, le cifre saranno molto diverse tra di loro, ne vedrete delle belle. Infatti, da Lunedì e per tutto il periodo delle feste fino a dopo l'Epifania la busta più importante sarà di 300 mila euro, ma ci sarà anche altro". - Gerry Scotti