Pubblicazione: 27 novembre alle 11:54

A pochi giorni dalla finale della nona edizione del Grande Fratello Vip, quando solitamente la Casa si avvolge in un'atmosfera di pacata attesa e gli animi si placano, Andreas Muller ha regalato uno degli episodi più controversi di questa stagione. Giovedì 26 novembre 2026, il ballerino e vincitore di Amici ha perso completamente la pazienza, arrivando a invocare pubblicamente la propria squalifica dal reality di Canale 5. Un momento di tensione tale che la regia, in una mossa tanto rapida quanto rivelatrice, ha deciso di intervenire disattivando il suo microfono e cambiando immediatamente inquadratura.





Andreas Muller al GF VIP, fonte: Mediaset

Tutto nasce da quello che, una di quelle dinamiche goliardiche che spesso animano le giornate nella Casa più spiata d'Italia. Era stato proprio, nascondendo alcuni oggetti personali di Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Un gesto che nelle intenzioni del ballerino doveva strappare qualche risata, ma chereciproche destinata a degenerare rapidamente., gettando a terra tutti i suoi vestiti in un gesto tanto teatrale quanto provocatorio. Ma Muller, lungi dal darsi per vinto, ha replicato con la stessa moneta, riservando lo stesso trattamento agli indumenti della Provvedi. In questa, nessuno dei due sembrava disposto a cedere per primo.

Il punto di non ritorno è arrivato quando Giulia, probabilmente sottovalutando la reazione che avrebbe provocato, ha deciso di alzare ulteriormente il tiro. La sua mossa successiva è stata cospargere d'olio d'oliva l'interno dell'armadio di Andreas, trasformando quello che era un semplice scherzo in qualcosa di decisamente più problematico. Per molti italiani, l'idea di dover ripulire vestiti imbrattati d'olio rappresenta un affronto che va oltre il semplice fastidio pratico, toccando quella sfera di rispetto personale e del proprio spazio che fa parte del DNA culturale del Paese.





Andreas Muller al GF VIP, fonte: Mediaset

. "Il gioco per me finisce, perché questo è troppo. Il mio armadio deve tornare esattamente come l'ho lasciato. Non spetterà a me mettere in ordine" ha dichiarato con tono fermo, chiarendo che. Nel frattempo Guendalina Tavassi, intuendo che la situazione stava prendendo una piega pericolosa, ha tenuto a precisare la propria estraneità agli ultimi sviluppi dello scherzo, chiedendo contemporaneamente al ballerino di restituirle la sigaretta elettronica che le aveva nascosto in precedenza.Ma il vero colpo di scena doveva ancora arrivare.dalla scoperta,si è diretto verso il giardino della Casa. Lì, in uno sfogo che nessuno si aspettava,con una frase destinata a far discutere: "Con microfono o senza? Come la volete la mia squalifica? Con il microfono acceso o...".

La regia non ha lasciato che completasse il ragionamento. In una frazione di secondo, l'audio del concorrente è stato disattivato e le telecamere hanno rapidamente abbandonato l'inquadratura. Una mossa che solleva inevitabilmente interrogativi: cosa stava per dire Andreas? Quali parole aveva in mente che potessero essere così gravi da richiedere un intervento preventivo? La decisione di interrompere la trasmissione audio potrebbe essere stata dettata dalla volontà di tutelare il pubblico, lo stesso concorrente e l'immagine del programma da possibili dichiarazioni sconvenienti o offensive.



