GF Vip, Andreas Muller chiede la squalifica: la regia gli chiude il microfono in diretta
Andreas Muller minaccia la squalifica al GF Vip dopo uno scherzo con olio. La regia censura il suo sfogo disattivando il microfono. Cosa è successo davvero?
A pochi giorni dalla finale della nona edizione del Grande Fratello Vip, quando solitamente la Casa si avvolge in un'atmosfera di pacata attesa e gli animi si placano, Andreas Muller ha regalato uno degli episodi più controversi di questa stagione. Giovedì 26 novembre 2026, il ballerino e vincitore di Amici ha perso completamente la pazienza, arrivando a invocare pubblicamente la propria squalifica dal reality di Canale 5. Un momento di tensione tale che la regia, in una mossa tanto rapida quanto rivelatrice, ha deciso di intervenire disattivando il suo microfono e cambiando immediatamente inquadratura.
Giulia Provvedi per vendicarsi dell'amico ha deciso di svuotare completamente l'armadio di Andreas, gettando a terra tutti i suoi vestiti in un gesto tanto teatrale quanto provocatorio. Ma Muller, lungi dal darsi per vinto, ha replicato con la stessa moneta, riservando lo stesso trattamento agli indumenti della Provvedi. In questa escalation di ripicche infantili, nessuno dei due sembrava disposto a cedere per primo.
Il punto di non ritorno è arrivato quando Giulia, probabilmente sottovalutando la reazione che avrebbe provocato, ha deciso di alzare ulteriormente il tiro. La sua mossa successiva è stata cospargere d'olio d'oliva l'interno dell'armadio di Andreas, trasformando quello che era un semplice scherzo in qualcosa di decisamente più problematico. Per molti italiani, l'idea di dover ripulire vestiti imbrattati d'olio rappresenta un affronto che va oltre il semplice fastidio pratico, toccando quella sfera di rispetto personale e del proprio spazio che fa parte del DNA culturale del Paese.
Ma il vero colpo di scena doveva ancora arrivare. Visibilmente contrariato e ancora scosso dalla scoperta, Andreas Muller si è diretto verso il giardino della Casa. Lì, in uno sfogo che nessuno si aspettava, si è rivolto direttamente alla produzione del Grande Fratello con una frase destinata a far discutere: "Con microfono o senza? Come la volete la mia squalifica? Con il microfono acceso o...".
La regia non ha lasciato che completasse il ragionamento. In una frazione di secondo, l'audio del concorrente è stato disattivato e le telecamere hanno rapidamente abbandonato l'inquadratura. Una mossa che solleva inevitabilmente interrogativi: cosa stava per dire Andreas? Quali parole aveva in mente che potessero essere così gravi da richiedere un intervento preventivo? La decisione di interrompere la trasmissione audio potrebbe essere stata dettata dalla volontà di tutelare il pubblico, lo stesso concorrente e l'immagine del programma da possibili dichiarazioni sconvenienti o offensive.
Per fortuna del ballerino, e forse di tutti i concorrenti stanchi di questa edizione particolarmente lunga, il Grande Fratello Vip è ormai prossimo alla conclusione. Lunedì 30 novembre 2026, con il settantacinquesimo giorno di permanenza nella Casa, andrà in onda la finale che decreterà il vincitore di questa nona edizione. Prima di allora, Andreas Muller dovrà affrontare un ultimo ostacolo: il televoto contro Alessandro Roncaccia, che determinerà chi tra i due raggiungerà Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello nella rosa dei finalisti.